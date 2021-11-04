https://ria.ru/20211104/samopisets-1757669644.html

На месте крушения Ан-12 под Иркутском нашли второй самописец

На месте крушения Ан-12 под Иркутском нашли второй самописец - РИА Новости, 04.11.2021

На месте крушения Ан-12 под Иркутском нашли второй самописец

На месте крушения Ан-12 под Иркутском нашли второй бортовой самописец, рассказал РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T06:00

2021-11-04T06:00

2021-11-04T08:40

происшествия

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

чукотка

крушение самолета ан-12 под иркутском

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ИРКУТСК, 4 ноя — РИА Новости. На месте крушения Ан-12 под Иркутском нашли второй бортовой самописец, рассказал РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Первый "черный ящик" уже осмотрели следователи.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", следовавший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 мск при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась. Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.По уточненным данным, на борту находились девять человек. Пока обнаружены тела шести человек и четыре фрагмента. Среди находившихся на борту – пять членов экипажа и четыре сопровождающих груза. Из них четыре гражданина России, трое – Белоруссии и — Украины. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20211104/zapolyare-1757669390.html

иркутск

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), чукотка, крушение самолета ан-12 под иркутском