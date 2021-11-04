Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/samopisets-1757669644.html
На месте крушения Ан-12 под Иркутском нашли второй самописец
На месте крушения Ан-12 под Иркутском нашли второй самописец - РИА Новости, 04.11.2021
На месте крушения Ан-12 под Иркутском нашли второй самописец
На месте крушения Ан-12 под Иркутском нашли второй бортовой самописец, рассказал РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T06:00
2021-11-04T08:40
происшествия
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
чукотка
крушение самолета ан-12 под иркутском
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757638274_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_d01e29ec926bd0b8acde911f2dac5529.jpg
ИРКУТСК, 4 ноя — РИА Новости. На месте крушения Ан-12 под Иркутском нашли второй бортовой самописец, рассказал РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Первый "черный ящик" уже осмотрели следователи.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", следовавший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 мск при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась. Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.По уточненным данным, на борту находились девять человек. Пока обнаружены тела шести человек и четыре фрагмента. Среди находившихся на борту – пять членов экипажа и четыре сопровождающих груза. Из них четыре гражданина России, трое – Белоруссии и — Украины. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20211104/zapolyare-1757669390.html
иркутск
чукотка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757638274_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_5762a9549f67b681ed9cbf88f0297d12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), чукотка, крушение самолета ан-12 под иркутском
06:00 04.11.2021 (обновлено: 08:40 04.11.2021)
 
На месте крушения Ан-12 под Иркутском нашли второй самописец

На месте крушения Ан-12 под Иркутском нашли второй бортовой самописец

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ пробираются к месту крушения самолета Ан-12 в Иркутской области
Сотрудники МЧС РФ пробираются к месту крушения самолета Ан-12 в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 4 ноя — РИА Новости. На месте крушения Ан-12 под Иркутском нашли второй бортовой самописец, рассказал РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Первый "черный ящик" уже осмотрели следователи.

"На месте падения Ан-12 найдены два самописца. Речевой изъят, параметрический в хвостовой части еще нет", — сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", следовавший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 мск при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась. Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.
По уточненным данным, на борту находились девять человек. Пока обнаружены тела шести человек и четыре фрагмента. Среди находившихся на борту – пять членов экипажа и четыре сопровождающих груза. Из них четыре гражданина России, трое – Белоруссии и — Украины.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Обломки самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
05:52
В Иркутске подтвердили гибель руководства "Заполярья" при крушении Ан-12
 
ПроисшествияИркутскСледственный комитет России (СК РФ)ЧукоткаКрушение самолета Ан-12 под Иркутском
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчину
12:10Жители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМР
12:07Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства
12:06Новым главой Минобороны Украины стал Алексей Резников
11:56Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского
11:54В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов
11:53Россиянам напомнили о жизненно важной льготе
11:53В Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больнице
11:49Новая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собрания
11:46СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском
11:36Организаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 дней
11:36Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35
11:35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства
11:31AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии
11:30Китай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на Тайвань
11:26В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19
11:24Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане
11:16Володин рассказал об уроке Смутного времени
11:11Лукашенко получил доработанный вариант обновленной конституции
11:09Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Лента новостейМолния
Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчинуЖители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМРПосол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единстваНовым главой Минобороны Украины стал Алексей РезниковДепутаты устроили в Раде демарш во время выступления ЗеленскогоВ "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубовРоссиянам напомнили о жизненно важной льготеВ Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больницеНовая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собранияСК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под ИркутскомОрганизаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 днейЧемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерстваAstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в ШвейцарииКитай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на ТайваньВ Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океанеВолодин рассказал об уроке Смутного времениЛукашенко получил доработанный вариант обновленной конституцииОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19