https://ria.ru/20211104/ryby-1757690281.html

В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов

В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов - РИА Новости, 04.11.2021

В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов

Мальки рыб вырезубов, находящихся на грани исчезновения, впервые появились в "Москвариуме" на ВДНХ, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T11:54

2021-11-04T11:54

2021-11-04T12:02

общество

азербайджан

москва

москвариум

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757690243_152:0:1574:800_1920x0_80_0_0_c1dfb0b5ee5eeab0bd39345cc566fe5e.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мальки рыб вырезубов, находящихся на грани исчезновения, впервые появились в "Москвариуме" на ВДНХ, сообщается на сайте мэра Москвы."В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ впервые появились на свет мальки вырезубов, пресноводных рыб. Это большое событие для ихтилогов столицы — вырезубы занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России и находятся на грани исчезновения", - говорится в сообщении.Отмечается, что вырезубы - пресноводные лучеперые рыбы из семейства карповых. У них красивый жемчужный окрас и мощные зубы, которыми они легко могут раскусить раковины моллюсков. Вырезубов можно встретить на юге России, в Азербайджане, Иране и Казахстане. Однако уточняется, что популяция этих рыб сокращается из-за чувствительности к чистоте воды и действий браконьеров.Дополняется, что за развитием мальков можно наблюдать на официальных страницах "Москвариума" в соцсетях."Москвариум" принимает участие в программах по сохранению и воспроизводству редких видов животных, и забота о вырезубах — ее часть. Сейчас ихтиологам удалось получить потомство из пяти мальков", - добавляется в сообщении.Уточняется, что мальков пока держат в защищенном "детском саду". В следующем году их переселят к сородичам в аквариум пресноводных хищников, где уже живут пять взрослых вырезубов.

https://ria.ru/20210630/moskvarium-1739162504.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210923/medoed-1751466147.html

азербайджан

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, азербайджан, москва, москвариум, россия