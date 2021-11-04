Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/ryby-1757690281.html
В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов
В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов - РИА Новости, 04.11.2021
В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов
Мальки рыб вырезубов, находящихся на грани исчезновения, впервые появились в "Москвариуме" на ВДНХ, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T11:54
2021-11-04T12:02
общество
азербайджан
москва
москвариум
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757690243_152:0:1574:800_1920x0_80_0_0_c1dfb0b5ee5eeab0bd39345cc566fe5e.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мальки рыб вырезубов, находящихся на грани исчезновения, впервые появились в "Москвариуме" на ВДНХ, сообщается на сайте мэра Москвы."В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ впервые появились на свет мальки вырезубов, пресноводных рыб. Это большое событие для ихтилогов столицы — вырезубы занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России и находятся на грани исчезновения", - говорится в сообщении.Отмечается, что вырезубы - пресноводные лучеперые рыбы из семейства карповых. У них красивый жемчужный окрас и мощные зубы, которыми они легко могут раскусить раковины моллюсков. Вырезубов можно встретить на юге России, в Азербайджане, Иране и Казахстане. Однако уточняется, что популяция этих рыб сокращается из-за чувствительности к чистоте воды и действий браконьеров.Дополняется, что за развитием мальков можно наблюдать на официальных страницах "Москвариума" в соцсетях."Москвариум" принимает участие в программах по сохранению и воспроизводству редких видов животных, и забота о вырезубах — ее часть. Сейчас ихтиологам удалось получить потомство из пяти мальков", - добавляется в сообщении.Уточняется, что мальков пока держат в защищенном "детском саду". В следующем году их переселят к сородичам в аквариум пресноводных хищников, где уже живут пять взрослых вырезубов.
https://ria.ru/20210630/moskvarium-1739162504.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210923/medoed-1751466147.html
азербайджан
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757690243_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_8559ec86342ceca7778ecc84edf3c6e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, азербайджан, москва, москвариум, россия
11:54 04.11.2021 (обновлено: 12:02 04.11.2021)
 
В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов

В "Москвариуме" появилось потомство рыб вырезубов, находящихся на грани исчезновения

© Фото пресс-службы "Москвариума" на ВДНХВырезуб
Вырезуб
© Фото пресс-службы "Москвариума" на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мальки рыб вырезубов, находящихся на грани исчезновения, впервые появились в "Москвариуме" на ВДНХ, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ впервые появились на свет мальки вырезубов, пресноводных рыб. Это большое событие для ихтилогов столицы — вырезубы занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России и находятся на грани исчезновения", - говорится в сообщении.
Скат-бычерыл в центре океанографии и морской биологии Москвариум на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 09:11Хорошие новости
В "Москвариуме" на ВДНХ родился "улыбающийся" скат
Отмечается, что вырезубы - пресноводные лучеперые рыбы из семейства карповых. У них красивый жемчужный окрас и мощные зубы, которыми они легко могут раскусить раковины моллюсков. Вырезубов можно встретить на юге России, в Азербайджане, Иране и Казахстане. Однако уточняется, что популяция этих рыб сокращается из-за чувствительности к чистоте воды и действий браконьеров.
Дополняется, что за развитием мальков можно наблюдать на официальных страницах "Москвариума" в соцсетях.
"Москвариум" принимает участие в программах по сохранению и воспроизводству редких видов животных, и забота о вырезубах — ее часть. Сейчас ихтиологам удалось получить потомство из пяти мальков", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что мальков пока держат в защищенном "детском саду". В следующем году их переселят к сородичам в аквариум пресноводных хищников, где уже живут пять взрослых вырезубов.
Медоед в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 14:58В России
Африканские медоеды поселились в Московском зоопарке
 
ОбществоАзербайджанМоскваМосквариумРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчину
12:10Жители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМР
12:07Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства
12:06Новым главой Минобороны Украины стал Алексей Резников
11:56Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского
11:54В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов
11:53Россиянам напомнили о жизненно важной льготе
11:53В Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больнице
11:49Новая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собрания
11:46СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском
11:36Организаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 дней
11:36Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35
11:35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства
11:31AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии
11:30Китай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на Тайвань
11:26В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19
11:24Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане
11:16Володин рассказал об уроке Смутного времени
11:11Лукашенко получил доработанный вариант обновленной конституции
11:09Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Лента новостейМолния
Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчинуЖители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМРПосол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единстваНовым главой Минобороны Украины стал Алексей РезниковДепутаты устроили в Раде демарш во время выступления ЗеленскогоВ "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубовРоссиянам напомнили о жизненно важной льготеВ Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больницеНовая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собранияСК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под ИркутскомОрганизаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 днейЧемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерстваAstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в ШвейцарииКитай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на ТайваньВ Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океанеВолодин рассказал об уроке Смутного времениЛукашенко получил доработанный вариант обновленной конституцииОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19