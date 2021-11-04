11:54 04.11.2021 (обновлено: 12:02 04.11.2021)
В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов
В "Москвариуме" появилось потомство рыб вырезубов, находящихся на грани исчезновения
© Фото пресс-службы "Москвариума" на ВДНХВырезуб
© Фото пресс-службы "Москвариума" на ВДНХ
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мальки рыб вырезубов, находящихся на грани исчезновения, впервые появились в "Москвариуме" на ВДНХ, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ впервые появились на свет мальки вырезубов, пресноводных рыб. Это большое событие для ихтилогов столицы — вырезубы занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России и находятся на грани исчезновения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вырезубы - пресноводные лучеперые рыбы из семейства карповых. У них красивый жемчужный окрас и мощные зубы, которыми они легко могут раскусить раковины моллюсков. Вырезубов можно встретить на юге России, в Азербайджане, Иране и Казахстане. Однако уточняется, что популяция этих рыб сокращается из-за чувствительности к чистоте воды и действий браконьеров.
Дополняется, что за развитием мальков можно наблюдать на официальных страницах "Москвариума" в соцсетях.
"Москвариум" принимает участие в программах по сохранению и воспроизводству редких видов животных, и забота о вырезубах — ее часть. Сейчас ихтиологам удалось получить потомство из пяти мальков", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что мальков пока держат в защищенном "детском саду". В следующем году их переселят к сородичам в аквариум пресноводных хищников, где уже живут пять взрослых вырезубов.
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