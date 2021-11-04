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Назван один популярный продукт, который сохранит ваш мозг
Назван суперпродукт для здоровья мозга - РИА Новости, 04.11.2021
Назван один популярный продукт, который сохранит ваш мозг
Группа ученых из Университета Бордо (Франция) выявила связь между возникновением болезней сосудов головного мозга и количеством потребляемой рыбы. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T17:33
2021-11-04T17:47
франция
бордо
здоровье
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Группа ученых из Университета Бордо (Франция) выявила связь между возникновением болезней сосудов головного мозга и количеством потребляемой рыбы.Авторы анализа, опубликованного в журнале Neurology, изучили анкеты диетических привычек и МРТ мозга у 1623 человек в возрасте старше 65 лет без инсультов, сердечно-сосудистых заболеваний или деменции в анамнезе. Испытуемых распределили на четыре группы в зависимости от частоты употребления в пищу рыбы (от одного раза в неделю и менее до четырех раз в неделю и более), а затем сравнили количество признаков заболевания кровеносных сосудов у всех участников.Как оказалось, чем чаще добровольцы ели рыбные блюда, тем меньше признаков повреждения у них обнаружили при МРТ-сканировании мозга. Особенно взаимосвязь прослеживалась у людей в возрасте 65-69 лет. "Это исследование предоставляет доказательства класса II, что у лиц без инсульта или деменции более высокое потребление рыбы связано с более редкими субклиническими сердечно-сосудистыми заболеваниями на МРТ", — заявили исследователи.Ранее американские ученые обнаружили связь между определенной группой генов и сохранением когнитивных способностей в пожилом возрасте. Оказалось, для усиления активности этих генов нужно в течение жизни поддерживать интеллектуальную активность. Это объясняет тот факт, что люди интересующиеся, живущие насыщенной жизнью и постоянно обучающиеся, меньше подвержены деменции.
https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757658716.html
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франция
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франция, бордо, здоровье, коронавирус covid-19
17:33 04.11.2021 (обновлено: 17:47 04.11.2021)
 
Назван суперпродукт для здоровья мозга

Французские ученые заявили, что рыба предотвращает болезни сосудов мозга

© Pixabay / Nicholas_DemetriadesПеченая рыба в Греции
Печеная рыба в Греции - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Pixabay / Nicholas_Demetriades
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Группа ученых из Университета Бордо (Франция) выявила связь между возникновением болезней сосудов головного мозга и количеством потребляемой рыбы.
Авторы анализа, опубликованного в журнале Neurology, изучили анкеты диетических привычек и МРТ мозга у 1623 человек в возрасте старше 65 лет без инсультов, сердечно-сосудистых заболеваний или деменции в анамнезе. Испытуемых распределили на четыре группы в зависимости от частоты употребления в пищу рыбы (от одного раза в неделю и менее до четырех раз в неделю и более), а затем сравнили количество признаков заболевания кровеносных сосудов у всех участников.
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Как оказалось, чем чаще добровольцы ели рыбные блюда, тем меньше признаков повреждения у них обнаружили при МРТ-сканировании мозга. Особенно взаимосвязь прослеживалась у людей в возрасте 65-69 лет. "Это исследование предоставляет доказательства класса II, что у лиц без инсульта или деменции более высокое потребление рыбы связано с более редкими субклиническими сердечно-сосудистыми заболеваниями на МРТ", — заявили исследователи.
Ранее американские ученые обнаружили связь между определенной группой генов и сохранением когнитивных способностей в пожилом возрасте. Оказалось, для усиления активности этих генов нужно в течение жизни поддерживать интеллектуальную активность. Это объясняет тот факт, что люди интересующиеся, живущие насыщенной жизнью и постоянно обучающиеся, меньше подвержены деменции.
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