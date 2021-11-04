12:06 04.11.2021 (обновлено: 14:06 04.11.2021)
Новым главой Минобороны Украины стал Алексей Резников
Новым главой Минобороны Украины стал бывший вице-премьер Алексей Резников
КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Парламент Украины по предложению президента назначил бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны.
Кандидатуру поддержали 273 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Резников занимал прежнюю должность с марта 2020 года. Он также был представителем Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы по Донбассу. По данным СМИ, вместо него Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий возглавит депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук.
Пост Минобороны покинул Андрей Таран, его увольнение поддержал 341 парламентарий при необходимых 226 голосах. Главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов ранее заявил, что Зеленский хочет иметь на посту руководителя ведомства "говорящего" Резникова, а не "молчащего" Тарана.
Алексей Резников родился 18 июня 1966 года во Львове. В 1991 году окончил юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко, специальность "правоведение". В 2004-м был адвокатом кандидата на пост президента Виктора Ющенко в Верховном суде по делу о признании недействительными итогов третьего тура выборов главы государства. В 2008-2014 годах — депутат Киевского городского совета VI созыва, избранный от Блока Николая Катеринчука. С июня 2014-го по 2015 год — заместитель городского головы, секретарь Киевского городского совета.
Согласно Конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабмина назначаются и увольняются непосредственно членами Рады.