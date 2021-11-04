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Наука
https://ria.ru/20211104/revaktsinatsiya-1757540872.html
Ревакцинация от COVID-19. Зачем и когда ее делать
Ревакцинация от COVID-19. Зачем и когда ее делать - РИА Новости, 04.11.2021
Ревакцинация от COVID-19. Зачем и когда ее делать
Наблюдения показали, что уже через полгода уровень антител у вакцинированных снижается, а значит, повышается вероятность заболевания. После появления более... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T08:00
2021-11-04T10:34
наука
вакцинация
воз
здоровье
биология
александр гинцбург
коронавирус covid-19
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Наблюдения показали, что уже через полгода уровень антител у вакцинированных снижается, а значит, повышается вероятность заболевания. После появления более заразного штамма дельта стало понятно, что без ревакцинации не обойтись. О ее основных особенностях и противопоказаниях - в материале РИА Новости.Когда и кому нужно ревакцинироватьсяНе все прививки дают защиту на всю жизнь. Например, вакцина от столбняка требуется раз в десять лет, от гепатита В — в пять лет, от гриппа — каждый год. Это называют ревакцинацией. Иногда используют термин "бустерная вакцина", то есть еще одна, дополнительная.Минздрав России рекомендует ревакцинацию через шесть месяцев. Примерно так же и в других странах.Так, федеральное агентство CDC, Центр по контролю и профилактике заболеваний США установил такие сроки: для Pfizer/BioNTech и Moderna — через шесть месяцев, для Johnson &amp; Johnson — через два месяца.Национальная служба здравоохранения Великобритании NHS предписывает ревакцинацию через полгода тем, кому за 50, группам риска — медикам, работникам социальной сферы, преподавателям, а также людям с сопутствующими заболеваниями.Во Франции это пока касается пожилых (от 65 лет) и страдающих серьезными заболеваниями. Но национальный медицинский регулятор Haute Autorite de santé готовится охватить всех взрослых.В Израиле с октября полностью вакцинированными считаются только после бустерной прививки спустя шесть месяцев. Это обязательно для всех старше 12 лет, кто в последние полгода не болел ковидом. Власти заявили, что без третьей дозы сертификаты вакцинации — Green Pass — аннулируют.Без этого документа — цифрового или бумажного — не пускают в учебные заведения, рестораны, отели, клубы. Изменению политики способствовало масштабное исследование, показавшее эффективность бустерной вакцины против тяжелой формы ковида.Это исследование проводили в августе, когда страна боролась с четвертой волной пандемии, вызванной штаммом дельта. В нем приняли участие более миллиона человек в возрасте от 60 лет, получившие две дозы вакцины по крайней мере пять месяцев назад. Некоторые уже успели ревакцинироваться. Так вот, с 30 июня по 31 августа в этой группе положительные ПЦР-тесты встречались в 11,3 раза реже, в 19,5 раза меньше было тяжело заболевших.Израиль первым в мире запустил массовую ревакцинацию, и именно это, по мнению властей, остановило в стране четвертую волну коронавируса. По данным на конец октября, третью дозу получили более 42 процентов израильтян."Ревакцинация, безусловно, нужна, — считает профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова. — SARS-CoV-2 — коварный вирус. Против него трудно создать вакцину, действующую всю жизнь. Сколько потребуется ревакцинаций, сейчас никто не скажет. Наверняка есть люди, которым она не нужна, потому что после первых двух уколов у них долго держится высокий уровень антител. Но таких очень мало. Думаю, после нескольких ревакцинаций возникнет устойчивая защита, а со временем контроль за антителами станет повсеместным".Прежде всего ревакцинация, по мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, необходима тем, кто старше 60, страдающим хроническими заболеваниями. После прививки у них очень быстро сокращается количество антител, поэтому иммунного ответа может не хватить."Если же вдогонку, после двухфазной прививки, дать третью, они будут достаточно защищены", — пояснил Мясников в интервью агентству URA.RU.Хотя многие страны уже активно ведут кампанию ревакцинации, ВОЗ хранит молчание. Ее эксперты исходят из того, что в глобальном масштабе на сегодняшний день важнее обеспечить вакцинами государства, где большая часть населения по-прежнему не привита.Чем ревакцинироватьсяПо мнению директора Центра имени Гамалеи академика Александра Гинцбурга, лучше всего для ревакцинации подходит "Спутник Лайт". Но годятся и другие зарегистрированные в России препараты."Повторную вакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата", — говорится в рекомендациях Минздрава.Так называемой позиции Mix-n-Match, допускающей смешивание разных вакцин, придерживается и американский лекарственный регулятор FDA. В CDC отмечают: в качестве бустерной можно выбрать любую вакцину, разрешенную в США.Принцип Mix-n-Match иммунологи часто объясняют такой аналогией. Первичная вакцинация — это как обучение в школе, иммунная система впервые знакомится с элементами вируса, учится их распознавать и формирует стратегию ответа. Ревакцинация — это высшее образование, которое добавляет силы и навыки, укрепляет иммунную память. При этом среднее образование можно получать в одном месте, а высшее — в другом.Европейское агентство лекарственных средств предоставило странам право самостоятельно решать, как и чем проводить ревакцинацию. Во Франции, например, привитым вакциной Pfizer/BioNTech в качестве бустера предлагают тот же препарат или половинную дозу Moderna.Нужно ли проверять уровень антител перед ревакцинациейИз множества антител, которые вырабатываются в крови переболевшего или привитого, против SARS-CoV-2 эффективны лишь некоторые. Однако иммуноферментный анализ (ИФА) показывают общее количество, без спецификации. Считается, что если антител много, то, скорее всего, есть и нейтрализующие коронавирус.С другой стороны, защита может быть и при низком уровне антител. Помимо гуморального, или антительного, у человека есть еще клеточный иммунитет, который никак не определяется при массовом тестировании. Поэтому Минздрав, как и ВОЗ, рекомендует вакцинироваться и ревакцинироваться без учета антител.Специалисты считают, что добавление антител к уже имеющимся только усилит иммунитет и не нанесет никакого вреда. Научные исследования это подтверждают. Например, в недавней работе из США показано, что переболевшим и обладающим антителами вакцинация дает большую защиту по сравнению с теми, кто до прививки не болел.Защитят ли бустерные вакцины от новых вариантов коронавирусаНынешние вакцины разрабатывали против исходного уханьского штамма. Одни — цельновирионные, другие содержат S-белок либо его фрагменты, на что главным образом и вырабатывается иммунный ответ. Ученые постоянно отслеживают мутации генома SARS-CoV-2, особенно участка, кодирующего S-белок. Если изменения станут настолько обширными, что можно будет говорить о возникновении нового штамма (пока речь идет о его вариантах), тогда придется разрабатывать другие вакцины.Эффективность прививок пока остается высокой, в том числе для доминирующего в России дельта-варианта. "Спутник Лайт" защищает от него даже лучше, чем многие вакцины с двойной дозой: более чем на 80 процентов.Противопоказания или побочные действия при ревакцинацииКак правило, в качестве бустерной используют полную или половинную дозу обычной вакцины. В России это "Спутник Лайт", которая представляет собой первый компонент "Спутника V". Поэтому и противопоказания те же. В соответствии с рекомендациями Минздрава — гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные или хронические заболевания в стадии обострения и возраст до 18 лет.На вопрос о том, как реагирует организм на третью прививку "Спутником Лайт", академик Гинцбург ответил: "Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет".Если после первой прививки возникли какие-то осложнения или сильная аллергическая реакция, необходимо проконсультироваться с терапевтом и выбрать, по возможности, для ревакцинации другой препарат. Пациентам со злокачественными новообразованиями, заболеваниями крови или СПИДом также нужно посоветоваться с лечащим врачом. Остальные могут смело идти на ревакцинацию — через шесть месяцев после последней дозы предыдущей прививки или перенесенного COVID-19.
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вакцинация, воз, здоровье, биология, александр гинцбург, коронавирус covid-19, александр мясников (врач), анча баранова
08:00 04.11.2021 (обновлено: 10:34 04.11.2021)
 

Ревакцинация от COVID-19. Зачем и когда ее делать

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник проводит вакцинацию курьера сервиса доставки "Яндекс.Еда"
Медицинский сотрудник проводит вакцинацию курьера сервиса доставки Яндекс.Еда - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Наблюдения показали, что уже через полгода уровень антител у вакцинированных снижается, а значит, повышается вероятность заболевания. После появления более заразного штамма дельта стало понятно, что без ревакцинации не обойтись. О ее основных особенностях и противопоказаниях - в материале РИА Новости.

Когда и кому нужно ревакцинироваться

Не все прививки дают защиту на всю жизнь. Например, вакцина от столбняка требуется раз в десять лет, от гепатита В — в пять лет, от гриппа — каждый год. Это называют ревакцинацией. Иногда используют термин "бустерная вакцина", то есть еще одна, дополнительная.
Минздрав России рекомендует ревакцинацию через шесть месяцев. Примерно так же и в других странах.
Так, федеральное агентство CDC, Центр по контролю и профилактике заболеваний США установил такие сроки: для Pfizer/BioNTech и Moderna — через шесть месяцев, для Johnson & Johnson — через два месяца.
Национальная служба здравоохранения Великобритании NHS предписывает ревакцинацию через полгода тем, кому за 50, группам риска — медикам, работникам социальной сферы, преподавателям, а также людям с сопутствующими заболеваниями.
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В Израиле с октября полностью вакцинированными считаются только после бустерной прививки спустя шесть месяцев. Это обязательно для всех старше 12 лет, кто в последние полгода не болел ковидом. Власти заявили, что без третьей дозы сертификаты вакцинации — Green Pass — аннулируют.
Без этого документа — цифрового или бумажного — не пускают в учебные заведения, рестораны, отели, клубы. Изменению политики способствовало масштабное исследование, показавшее эффективность бустерной вакцины против тяжелой формы ковида.
Это исследование проводили в августе, когда страна боролась с четвертой волной пандемии, вызванной штаммом дельта. В нем приняли участие более миллиона человек в возрасте от 60 лет, получившие две дозы вакцины по крайней мере пять месяцев назад. Некоторые уже успели ревакцинироваться. Так вот, с 30 июня по 31 августа в этой группе положительные ПЦР-тесты встречались в 11,3 раза реже, в 19,5 раза меньше было тяжело заболевших.
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"Ревакцинация, безусловно, нужна, — считает профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова. — SARS-CoV-2 — коварный вирус. Против него трудно создать вакцину, действующую всю жизнь. Сколько потребуется ревакцинаций, сейчас никто не скажет. Наверняка есть люди, которым она не нужна, потому что после первых двух уколов у них долго держится высокий уровень антител. Но таких очень мало. Думаю, после нескольких ревакцинаций возникнет устойчивая защита, а со временем контроль за антителами станет повсеместным".
Прежде всего ревакцинация, по мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, необходима тем, кто старше 60, страдающим хроническими заболеваниями. После прививки у них очень быстро сокращается количество антител, поэтому иммунного ответа может не хватить.
"Если же вдогонку, после двухфазной прививки, дать третью, они будут достаточно защищены", — пояснил Мясников в интервью агентству URA.RU.
Хотя многие страны уже активно ведут кампанию ревакцинации, ВОЗ хранит молчание. Ее эксперты исходят из того, что в глобальном масштабе на сегодняшний день важнее обеспечить вакцинами государства, где большая часть населения по-прежнему не привита.
© Иллюстрация РИА НовостиСтатистика вакцинации от коронавируса в России
Статистика вакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Иллюстрация РИА Новости
Статистика вакцинации от коронавируса в России

Чем ревакцинироваться

По мнению директора Центра имени Гамалеи академика Александра Гинцбурга, лучше всего для ревакцинации подходит "Спутник Лайт". Но годятся и другие зарегистрированные в России препараты.
"Повторную вакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата", — говорится в рекомендациях Минздрава.
Так называемой позиции Mix-n-Match, допускающей смешивание разных вакцин, придерживается и американский лекарственный регулятор FDA. В CDC отмечают: в качестве бустерной можно выбрать любую вакцину, разрешенную в США.
Принцип Mix-n-Match иммунологи часто объясняют такой аналогией. Первичная вакцинация — это как обучение в школе, иммунная система впервые знакомится с элементами вируса, учится их распознавать и формирует стратегию ответа. Ревакцинация — это высшее образование, которое добавляет силы и навыки, укрепляет иммунную память. При этом среднее образование можно получать в одном месте, а высшее — в другом.
Европейское агентство лекарственных средств предоставило странам право самостоятельно решать, как и чем проводить ревакцинацию. Во Франции, например, привитым вакциной Pfizer/BioNTech в качестве бустера предлагают тот же препарат или половинную дозу Moderna.
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Нужно ли проверять уровень антител перед ревакцинацией

Из множества антител, которые вырабатываются в крови переболевшего или привитого, против SARS-CoV-2 эффективны лишь некоторые. Однако иммуноферментный анализ (ИФА) показывают общее количество, без спецификации. Считается, что если антител много, то, скорее всего, есть и нейтрализующие коронавирус.
С другой стороны, защита может быть и при низком уровне антител. Помимо гуморального, или антительного, у человека есть еще клеточный иммунитет, который никак не определяется при массовом тестировании. Поэтому Минздрав, как и ВОЗ, рекомендует вакцинироваться и ревакцинироваться без учета антител.
Специалисты считают, что добавление антител к уже имеющимся только усилит иммунитет и не нанесет никакого вреда. Научные исследования это подтверждают. Например, в недавней работе из США показано, что переболевшим и обладающим антителами вакцинация дает большую защиту по сравнению с теми, кто до прививки не болел.
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Защитят ли бустерные вакцины от новых вариантов коронавируса

Нынешние вакцины разрабатывали против исходного уханьского штамма. Одни — цельновирионные, другие содержат S-белок либо его фрагменты, на что главным образом и вырабатывается иммунный ответ. Ученые постоянно отслеживают мутации генома SARS-CoV-2, особенно участка, кодирующего S-белок. Если изменения станут настолько обширными, что можно будет говорить о возникновении нового штамма (пока речь идет о его вариантах), тогда придется разрабатывать другие вакцины.
Эффективность прививок пока остается высокой, в том числе для доминирующего в России дельта-варианта. "Спутник Лайт" защищает от него даже лучше, чем многие вакцины с двойной дозой: более чем на 80 процентов.
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Противопоказания или побочные действия при ревакцинации

Как правило, в качестве бустерной используют полную или половинную дозу обычной вакцины. В России это "Спутник Лайт", которая представляет собой первый компонент "Спутника V". Поэтому и противопоказания те же. В соответствии с рекомендациями Минздрава — гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные или хронические заболевания в стадии обострения и возраст до 18 лет.
На вопрос о том, как реагирует организм на третью прививку "Спутником Лайт", академик Гинцбург ответил: "Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет".
Если после первой прививки возникли какие-то осложнения или сильная аллергическая реакция, необходимо проконсультироваться с терапевтом и выбрать, по возможности, для ревакцинации другой препарат. Пациентам со злокачественными новообразованиями, заболеваниями крови или СПИДом также нужно посоветоваться с лечащим врачом. Остальные могут смело идти на ревакцинацию — через шесть месяцев после последней дозы предыдущей прививки или перенесенного COVID-19.
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НаукаВакцинацияВОЗЗдоровьебиологияАлександр ГинцбургКоронавирус COVID-19Александр Мясников (врач)Анча Баранова
 
 
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