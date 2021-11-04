В Вене только вакцинированные от COVID-19 смогут посещать кафе, заявил мэр
Мэр Вены Людвиг заявил, что только вакцинированные от COVID-19 смогут посещать рестораны
ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Бургомистр Вены Михаэль Людвиг в четверг заявил, что с середины ноября посещать рестораны и парикмахерские смогут только переболевшие и привитые от коронавируса граждане.
Он сообщил, что провел встречу с группой экспертов, по итогам которой было принято решение ужесточить ограничения на посещение мест общественного пользования для непривитых. Таким образом Вена в очередной раз идет своим путем в вопросе антикоронавирусных мер - на федеральном уровне такого ограничения пока нет.
"Город Вена с конца следующей недели принимает следующие меры: правило 2П (переболел, привит - ред.) будет действовать для сферы общественного питания и предприятий сферы услуг, предусматривающих близкий контакт с телом клиента, на мероприятиях с более 25 участников", - написал Людвиг на своей странице в Facebook.
Помимо этого, как уточнил венский бургомистр, заработают прививочные пункты для детей и начнется информационная кампания по ревакцинации.
В середине сентября правительство Австрии представило поэтапный план реагирования на развитие ситуации с коронавирусом в зависимости от загрузки отделений интенсивной терапии в больницах. При этом вводимые ограничения касаются в основном непривитых граждан. В минувшую пятницу австрийские власти объявили, что как только больные коронавирусом пациенты займут 500 коек интенсивной терапии, многие сферы общественной жизни, включая рестораны и кафы, будут доступны только привитым и переболевшим, при пересечении отметки в 600 коек для непривитых будут действовать ограничения на выход из дома без уважительной причины.
К настоящему моменту в Австрии полностью привиты от коронавируса около 5 миллионов человек, что соответствует 72% граждан, которым можно делать вакцину. С 19 октября в стране началась ревакцинация среди групп риска.