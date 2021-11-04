Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211104/restoran-1757718693.html
В Вене только вакцинированные от COVID-19 смогут посещать кафе, заявил мэр
В Вене только вакцинированные от COVID-19 смогут посещать кафе, заявил мэр - РИА Новости, 04.11.2021
В Вене только вакцинированные от COVID-19 смогут посещать кафе, заявил мэр
Бургомистр Вены Михаэль Людвиг в четверг заявил, что с середины ноября посещать рестораны и парикмахерские смогут только переболевшие и привитые от коронавируса РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T16:42
2021-11-04T16:42
распространение коронавируса
в мире
вена
австрия
здоровье - общество
facebook
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_a0842dd17c1df19eedc1721057040ba0.jpg
ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Бургомистр Вены Михаэль Людвиг в четверг заявил, что с середины ноября посещать рестораны и парикмахерские смогут только переболевшие и привитые от коронавируса граждане.Он сообщил, что провел встречу с группой экспертов, по итогам которой было принято решение ужесточить ограничения на посещение мест общественного пользования для непривитых. Таким образом Вена в очередной раз идет своим путем в вопросе антикоронавирусных мер - на федеральном уровне такого ограничения пока нет."Город Вена с конца следующей недели принимает следующие меры: правило 2П (переболел, привит - ред.) будет действовать для сферы общественного питания и предприятий сферы услуг, предусматривающих близкий контакт с телом клиента, на мероприятиях с более 25 участников", - написал Людвиг на своей странице в Facebook.Помимо этого, как уточнил венский бургомистр, заработают прививочные пункты для детей и начнется информационная кампания по ревакцинации.В середине сентября правительство Австрии представило поэтапный план реагирования на развитие ситуации с коронавирусом в зависимости от загрузки отделений интенсивной терапии в больницах. При этом вводимые ограничения касаются в основном непривитых граждан. В минувшую пятницу австрийские власти объявили, что как только больные коронавирусом пациенты займут 500 коек интенсивной терапии, многие сферы общественной жизни, включая рестораны и кафы, будут доступны только привитым и переболевшим, при пересечении отметки в 600 коек для непривитых будут действовать ограничения на выход из дома без уважительной причины.К настоящему моменту в Австрии полностью привиты от коронавируса около 5 миллионов человек, что соответствует 72% граждан, которым можно делать вакцину. С 19 октября в стране началась ревакцинация среди групп риска.
https://ria.ru/20211031/vaktsina-1757056041.html
https://ria.ru/20211103/lancet-1757508713.html
вена
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_3818cc55fff1e334f802f2001f4c154b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, вена, австрия, здоровье - общество, facebook, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:42 04.11.2021
 
В Вене только вакцинированные от COVID-19 смогут посещать кафе, заявил мэр

Мэр Вены Людвиг заявил, что только вакцинированные от COVID-19 смогут посещать рестораны

© Pixabay / Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Pixabay / Pixabay / saarmaica
Читать ria.ru в
ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Бургомистр Вены Михаэль Людвиг в четверг заявил, что с середины ноября посещать рестораны и парикмахерские смогут только переболевшие и привитые от коронавируса граждане.
Он сообщил, что провел встречу с группой экспертов, по итогам которой было принято решение ужесточить ограничения на посещение мест общественного пользования для непривитых. Таким образом Вена в очередной раз идет своим путем в вопросе антикоронавирусных мер - на федеральном уровне такого ограничения пока нет.
Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 01:57Распространение коронавируса
Гинцбург назвал причину долгой регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС
"Город Вена с конца следующей недели принимает следующие меры: правило 2П (переболел, привит - ред.) будет действовать для сферы общественного питания и предприятий сферы услуг, предусматривающих близкий контакт с телом клиента, на мероприятиях с более 25 участников", - написал Людвиг на своей странице в Facebook.
Помимо этого, как уточнил венский бургомистр, заработают прививочные пункты для детей и начнется информационная кампания по ревакцинации.
В середине сентября правительство Австрии представило поэтапный план реагирования на развитие ситуации с коронавирусом в зависимости от загрузки отделений интенсивной терапии в больницах. При этом вводимые ограничения касаются в основном непривитых граждан. В минувшую пятницу австрийские власти объявили, что как только больные коронавирусом пациенты займут 500 коек интенсивной терапии, многие сферы общественной жизни, включая рестораны и кафы, будут доступны только привитым и переболевшим, при пересечении отметки в 600 коек для непривитых будут действовать ограничения на выход из дома без уважительной причины.
К настоящему моменту в Австрии полностью привиты от коронавируса около 5 миллионов человек, что соответствует 72% граждан, которым можно делать вакцину. С 19 октября в стране началась ревакцинация среди групп риска.
Ампулы с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
Вчера, 11:32Распространение коронавируса
Журнал The Lancet опубликовал новую статью о безопасности "Спутника Лайт"
 
Распространение коронавирусаВ миреВенаАвстрияЗдоровье - ОбществоFacebookКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели
03:41Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины
03:41В ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой
03:40В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи
03:28Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане
03:25В Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19
03:18Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 года
03:13Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной России
03:07Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней
03:05Назван омолаживающий кожу напиток
02:47Блумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVID
02:41В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа
02:30Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
02:17Владельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фото
02:17Вильфанд рассказал об аномально теплой температуре в Сибири
02:15Американский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТО
02:08Эксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровья
02:06Львовского депутата поймали за рисованием портрета Путина
01:38На Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar
01:33Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе
Лента новостейМолния
Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей неделиВильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резиныВ ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скоройВ Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в СуданеВ Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 годаВильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной РоссииСенатор выступил за продление режима нерабочих днейНазван омолаживающий кожу напитокБлумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVIDВ Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газаПрезидент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башнюВладельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фотоВильфанд рассказал об аномально теплой температуре в СибириАмериканский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТОЭксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровьяЛьвовского депутата поймали за рисованием портрета ПутинаНа Украине пообещали продолжить закупки беспилотников BayraktarКулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе