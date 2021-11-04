https://ria.ru/20211104/restoran-1757718693.html

В Вене только вакцинированные от COVID-19 смогут посещать кафе, заявил мэр

В Вене только вакцинированные от COVID-19 смогут посещать кафе, заявил мэр - РИА Новости, 04.11.2021

В Вене только вакцинированные от COVID-19 смогут посещать кафе, заявил мэр

Бургомистр Вены Михаэль Людвиг в четверг заявил, что с середины ноября посещать рестораны и парикмахерские смогут только переболевшие и привитые от коронавируса РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T16:42

2021-11-04T16:42

2021-11-04T16:42

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ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Бургомистр Вены Михаэль Людвиг в четверг заявил, что с середины ноября посещать рестораны и парикмахерские смогут только переболевшие и привитые от коронавируса граждане.Он сообщил, что провел встречу с группой экспертов, по итогам которой было принято решение ужесточить ограничения на посещение мест общественного пользования для непривитых. Таким образом Вена в очередной раз идет своим путем в вопросе антикоронавирусных мер - на федеральном уровне такого ограничения пока нет."Город Вена с конца следующей недели принимает следующие меры: правило 2П (переболел, привит - ред.) будет действовать для сферы общественного питания и предприятий сферы услуг, предусматривающих близкий контакт с телом клиента, на мероприятиях с более 25 участников", - написал Людвиг на своей странице в Facebook.Помимо этого, как уточнил венский бургомистр, заработают прививочные пункты для детей и начнется информационная кампания по ревакцинации.В середине сентября правительство Австрии представило поэтапный план реагирования на развитие ситуации с коронавирусом в зависимости от загрузки отделений интенсивной терапии в больницах. При этом вводимые ограничения касаются в основном непривитых граждан. В минувшую пятницу австрийские власти объявили, что как только больные коронавирусом пациенты займут 500 коек интенсивной терапии, многие сферы общественной жизни, включая рестораны и кафы, будут доступны только привитым и переболевшим, при пересечении отметки в 600 коек для непривитых будут действовать ограничения на выход из дома без уважительной причины.К настоящему моменту в Австрии полностью привиты от коронавируса около 5 миллионов человек, что соответствует 72% граждан, которым можно делать вакцину. С 19 октября в стране началась ревакцинация среди групп риска.

https://ria.ru/20211031/vaktsina-1757056041.html

https://ria.ru/20211103/lancet-1757508713.html

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в мире, вена, австрия, здоровье - общество, facebook, коронавирус covid-19, коронавирус в россии