https://ria.ru/20211104/restoran-1757678289.html
Выручка московских ресторанов с начала нерабочих дней упала почти вдвое
Выручка московских ресторанов с начала нерабочих дней упала почти вдвое - РИА Новости, 04.11.2021
Выручка московских ресторанов с начала нерабочих дней упала почти вдвое
Выручка московских ресторанов с 28 октября, когда в столице были объявлены нерабочие дни, по 2 ноября сократилась на 45,7%, говорится в исследовании оператора... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T09:43
2021-11-04T09:43
2021-11-04T09:43
распространение коронавируса
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москва
сергей собянин
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Выручка московских ресторанов с 28 октября, когда в столице были объявлены нерабочие дни, по 2 ноября сократилась на 45,7%, говорится в исследовании оператора фискальных данных ОFD.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Выручка ресторанов в Москве в период с 28 октября по 2 ноября 2021 года сократилась на 45,7% по сравнению с неделей ранее", - подсчитали авторы исследования.Данные получены на основе фискальных данных, которые формирует контрольно-кассовая техника.Нерабочие дни в Москве введены с 28 октября по 7 ноября. В этот период столичные рестораны работают только навынос и на доставку.Мэр Москвы Сергей Собянин в среду заявил, что ситуация с COVID-19 в городе стабилизировалась, и нерабочие дни продлеваться не будут. При этом ряд ограничений сохранится. В их числе - домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний, вход в музеи и театры по QR-кодам.
https://radiosputnik.ria.ru/20211104/pitanie-1757607511.html
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экономика, москва, сергей собянин, коронавирус в россии
Выручка московских ресторанов с начала нерабочих дней упала почти вдвое
Выручка московских ресторанов с начала нерабочих дней сократилась на 45,7 процента