https://ria.ru/20211104/restoran-1757678289.html

Выручка московских ресторанов с начала нерабочих дней упала почти вдвое

Выручка московских ресторанов с начала нерабочих дней упала почти вдвое - РИА Новости, 04.11.2021

Выручка московских ресторанов с начала нерабочих дней упала почти вдвое

Выручка московских ресторанов с 28 октября, когда в столице были объявлены нерабочие дни, по 2 ноября сократилась на 45,7%, говорится в исследовании оператора... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T09:43

2021-11-04T09:43

2021-11-04T09:43

распространение коронавируса

экономика

москва

сергей собянин

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Выручка московских ресторанов с 28 октября, когда в столице были объявлены нерабочие дни, по 2 ноября сократилась на 45,7%, говорится в исследовании оператора фискальных данных ОFD.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Выручка ресторанов в Москве в период с 28 октября по 2 ноября 2021 года сократилась на 45,7% по сравнению с неделей ранее", - подсчитали авторы исследования.Данные получены на основе фискальных данных, которые формирует контрольно-кассовая техника.Нерабочие дни в Москве введены с 28 октября по 7 ноября. В этот период столичные рестораны работают только навынос и на доставку.Мэр Москвы Сергей Собянин в среду заявил, что ситуация с COVID-19 в городе стабилизировалась, и нерабочие дни продлеваться не будут. При этом ряд ограничений сохранится. В их числе - домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний, вход в музеи и театры по QR-кодам.

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/pitanie-1757607511.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, сергей собянин, коронавирус в россии