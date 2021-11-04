https://ria.ru/20211104/rekord-1757694537.html

Мировые цены на продовольствие обновили рекорд июля 2011 года

Мировые цены на продовольствие обновили рекорд июля 2011 года - РИА Новости, 04.11.2021

Мировые цены на продовольствие обновили рекорд июля 2011 года

Мировой индекс цен на продовольственные товары в октябре вырос на 3% по сравнению с сентябрем, до 133,2 пункта, - таким образом, цены выросли до рекордного... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T12:41

2021-11-04T12:41

2021-11-04T12:41

экономика

в мире

продовольственная и сельскохозяйственная организация оон

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мировой индекс цен на продовольственные товары в октябре вырос на 3% по сравнению с сентябрем, до 133,2 пункта, - таким образом, цены выросли до рекордного уровня с июля 2011 года, что связано главным образом с ростом цен на растительное масло и зерновые, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).Так, индекс цен на растительное масло подскочил на 9,6% к сентябрю, или на 16,3 пункта, до 184,8 пункта. такое повышение объясняется главным образом ростом цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масло.Индекс цен на зерновые в октябре вырос на 3,2%, или на 4,3 пункта, до 137,1 пункта, причем сильнее всего подорожала пшеница в результате сокращения экспортного предложения при активном мировом спросе; подорожал также ячмень, отмечает организация.Подорожала, хотя и не настолько, молочная продукция, индекс цен на которую в октябре вырос до 120,7 пункта. При этом сильнее всего выросли цены на обезжиренное сухое молоко, цельное сухое молоко и сливочное масло, говорится в релизе.Индекс цен на мясо составил 112,1 пункта, продемонстрировав снижение на 0,7%, или на 0,8 пункта. Больше всего упали котировки свинины. Это объясняется главным образом сокращением закупок со стороны Китая. Также упали цены на говядину - в связи с резким удешевлением мяса, поставляемого из Бразилии. Котировки цен на мясо птицы, напротив, выросли под влиянием высокого спроса в мире; в то же время объемы производства растут медленно в силу удорожания кормов и вспышек птичьего гриппа, особенно в Европе.Наконец, индекс цен на сахар в октябре составил 119,1 пункта (снижение на 2,1 пункта, или на 1,8%). Понижение показателя связано с ограниченным импортным спросом на мировых рынках и прогнозируемым увеличением объемов экспорта со стороны Индии и Таиланда.

https://ria.ru/20211103/molochka-1757475356.html

https://ria.ru/20211102/pensii-1757342761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, продовольственная и сельскохозяйственная организация оон