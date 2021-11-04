https://ria.ru/20211104/referendum-1757725215.html
Референдум по конституции Белоруссии пройдет в феврале
Референдум по конституции Белоруссии пройдет в феврале - РИА Новости, 04.11.2021
Референдум по конституции Белоруссии пройдет в феврале
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум по конституции состоится в стране в феврале. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T17:48
2021-11-04T17:48
2021-11-04T18:13
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белоруссия
александр лукашенко
референдум
россия
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум по конституции состоится в стране в феврале."То, что мы целенаправленно совершенствуем внутренние наши общественные процессы, говорит то, что в РФ совсем недавно была проведена конституционная реформа и намечены грандиозные планы переустройства и обустройства России. То же самое и Беларусь, готовится следом провести конституционную реформу. Думаю, что в феврале мы проведем соответствующий референдум и примем новую конституцию ", - сказал Лукашенко в ходе онлайн-трансляции его выступления на Высшем государственном совете Союзного государства Белоруссии и России.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, референдум, россия
17:48 04.11.2021 (обновлено: 18:13 04.11.2021)
Референдум по конституции Белоруссии пройдет в феврале
Референдум по конституции Белоруссии пройдет в феврале