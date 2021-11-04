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В Крыму обнародовали архивы о расследовании зверств нацистов в годы войны
В Крыму обнародовали архивы о расследовании зверств нацистов в годы войны - РИА Новости, 04.11.2021
В Крыму обнародовали архивы о расследовании зверств нацистов в годы войны
Управление ФСБ по Крыму и Севастополю обнародовало архивные документы, разоблачающие преступления нацистов на полуострове, цель публикаций — установить имена... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T09:55
2021-11-04T10:35
севастополь
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
великая отечественная война (1941-1945)
без срока давности
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Управление ФСБ по Крыму и Севастополю обнародовало архивные документы, разоблачающие преступления нацистов на полуострове, цель публикаций — установить имена всех жертв геноцида мирного населения в военные годы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства."В преддверии трагической даты в истории Крыма — Дня оккупации города Алушты — управлением ФСБ переданы в государственный архив республики Крым, а также в Государственный совет Республики Крым копии архивных документов по расследованию крымскими органами госбезопасности немецко-фашистских злодеяний, ранее не известные историкам и общественности", — говорится в релизе.К передаче в Музей обороны Севастополя подготовили также свидетельства о зверствах солдат 17-й армии вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в период с 1943 по 1944 год. Среди документов копия постановления о предъявлении обвинения, многочисленные протоколы допросов.В 1945 году его арестовали, а в ноябре 1947 года в ходе знаменитого "Севастопольского судебного процесса" военный трибунал Черноморского флота приговорил нациста к 25 годам заключения в лагерях.ФСБ в рамках проекта "Без срока давности" продолжает публиковать архивные данные о преступлениях нацистов и их пособников в разных регионах страны, в годы войны попавших в зону оккупации.
https://ria.ru/20210928/ubiystvo-1752155552.html
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севастополь
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севастополь, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), без срока давности
09:55 04.11.2021 (обновлено: 10:35 04.11.2021)
 
В Крыму обнародовали архивы о расследовании зверств нацистов в годы войны

Управление ФСБ по Крыму и Севастополю обнародовала архивы о зверствах нацистов в войну

© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанкБойцы морской пехоты атакуют фашистские позиции во время обороны Севастополя
Бойцы морской пехоты атакуют фашистские позиции во время обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Евгений Халдей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Управление ФСБ по Крыму и Севастополю обнародовало архивные документы, разоблачающие преступления нацистов на полуострове, цель публикаций — установить имена всех жертв геноцида мирного населения в военные годы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"В преддверии трагической даты в истории Крыма — Дня оккупации города Алушты — управлением ФСБ переданы в государственный архив республики Крым, а также в Государственный совет Республики Крым копии архивных документов по расследованию крымскими органами госбезопасности немецко-фашистских злодеяний, ранее не известные историкам и общественности", — говорится в релизе.
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В 1945 году его арестовали, а в ноябре 1947 года в ходе знаменитого "Севастопольского судебного процесса" военный трибунал Черноморского флота приговорил нациста к 25 годам заключения в лагерях.
ФСБ в рамках проекта "Без срока давности" продолжает публиковать архивные данные о преступлениях нацистов и их пособников в разных регионах страны, в годы войны попавших в зону оккупации.
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