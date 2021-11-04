https://ria.ru/20211104/rassledovanie-1757679222.html

В Крыму обнародовали архивы о расследовании зверств нацистов в годы войны

В Крыму обнародовали архивы о расследовании зверств нацистов в годы войны - РИА Новости, 04.11.2021

В Крыму обнародовали архивы о расследовании зверств нацистов в годы войны

Управление ФСБ по Крыму и Севастополю обнародовало архивные документы, разоблачающие преступления нацистов на полуострове, цель публикаций — установить имена... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T09:55

2021-11-04T09:55

2021-11-04T10:35

севастополь

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

великая отечественная война (1941-1945)

без срока давности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756657242_0:271:2915:1911_1920x0_80_0_0_f82e6c798a90b224d84911f011cf5daf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Управление ФСБ по Крыму и Севастополю обнародовало архивные документы, разоблачающие преступления нацистов на полуострове, цель публикаций — установить имена всех жертв геноцида мирного населения в военные годы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства."В преддверии трагической даты в истории Крыма — Дня оккупации города Алушты — управлением ФСБ переданы в государственный архив республики Крым, а также в Государственный совет Республики Крым копии архивных документов по расследованию крымскими органами госбезопасности немецко-фашистских злодеяний, ранее не известные историкам и общественности", — говорится в релизе.К передаче в Музей обороны Севастополя подготовили также свидетельства о зверствах солдат 17-й армии вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в период с 1943 по 1944 год. Среди документов копия постановления о предъявлении обвинения, многочисленные протоколы допросов.В 1945 году его арестовали, а в ноябре 1947 года в ходе знаменитого "Севастопольского судебного процесса" военный трибунал Черноморского флота приговорил нациста к 25 годам заключения в лагерях.ФСБ в рамках проекта "Без срока давности" продолжает публиковать архивные данные о преступлениях нацистов и их пособников в разных регионах страны, в годы войны попавших в зону оккупации.

https://ria.ru/20210928/ubiystvo-1752155552.html

https://ria.ru/20211029/karateli-1756826820.html

севастополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), без срока давности