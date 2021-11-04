https://ria.ru/20211104/putin-1757726411.html

Путин оценил экономическое сотрудничество с Белоруссией во время пандемии

Путин оценил экономическое сотрудничество с Белоруссией во время пандемии - РИА Новости, 04.11.2021

Путин оценил экономическое сотрудничество с Белоруссией во время пандемии

Экономическое сотрудничество между Россией и Белоруссией демонстрирует положительную динамику даже в условиях пандемии COVID-19, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T17:54

2021-11-04T17:54

2021-11-04T18:20

союзное государство

белоруссия

владимир путин

россия

александр лукашенко

коронавирус covid-19

пандемия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Экономическое сотрудничество между Россией и Белоруссией демонстрирует положительную динамику даже в условиях пандемии COVID-19, заявил президент РФ Владимир Путин."Экономики наших стран по-настоящему тесно переплетены и глубоко взаимосвязаны.... Даже в условиях пандемии коронавирусной инфекции экономическое сотрудничество между нашими странами демонстрирует положительную динамику", — сказал Путин на заседании Высшего Госсовета Союзного государства в режиме видеоконференции.Он отметил, что за январь - август текущего года двусторонняя торговля увеличилась почти на 36%, активно развивается российско-белорусское отраслевое взаимодействие и промышленная кооперация.Путин подчеркнул, что Россия является главным деловым партнером Белоруссии, на нее приходится почти половина белорусского внешнеторгового оборота. Россия также занимает первое место по размеру прямых инвестиций в белорусскую экономику — это около 4 миллиардов долларов. В свою очередь Белоруссия занимает первое место среди торговых партнеров России на пространстве СНГ.

https://ria.ru/20211104/belorussiya-1757726058.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, владимир путин, россия, александр лукашенко, коронавирус covid-19, пандемия