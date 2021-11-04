https://ria.ru/20211104/putin-1757724923.html

Путин заверил, что Крым и Севастополь останутся с Россией навсегда

Путин заверил, что Крым и Севастополь останутся с Россией навсегда - РИА Новости, 04.11.2021

Путин заверил, что Крым и Севастополь останутся с Россией навсегда

Крымская земля всегда будет символом как трагедии братоубийственного конфликта - Гражданской войны, так и последующего примирения и торжества исторической... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T17:47

2021-11-04T17:47

2021-11-04T18:12

владимир путин

севастополь

день народного единства

россия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Крымская земля всегда будет символом как трагедии братоубийственного конфликта - Гражданской войны, так и последующего примирения и торжества исторической правды, заявил президент РФ Владимир Путин.В четверг, в День народного единства, глава государства возложил цветы к мемориальному комплексу в Севастополе, посвященному окончанию Гражданской войны."Крымская земля, политая кровью русских солдат, хранит память и боль тех событий и будет вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта, но и, что особенно важно, последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости", - сказал Путин в своей речи.Гражданскую войну после революции 1917 года президент назвал "новой страшной смутой" в истории страны.Он напомнил, что в 1920 году от российского берега отправлялись пароходы, отвозившие тех, кто уходил в эмиграцию. "Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее, так же как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь", - сказал президент.Он отметил, что страна вновь обрела историческое единство и особенно сильно это ощущается именно в Севастополе, в Крыму."Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20211104/prazdnik-1757351308.html

севастополь

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владимир путин, севастополь, день народного единства, россия