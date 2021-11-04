https://ria.ru/20211104/putin-1757721043.html

Путин рассказал о готовности российского народа защитить отечество

Путин рассказал о готовности российского народа защитить отечество - РИА Новости, 04.11.2021

Путин рассказал о готовности российского народа защитить отечество

Президент РФ Владимир Путин во время выступления в Севастополе заявил, что готовность защитить отечество и отстоять его - в характере российского народа. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T17:04

2021-11-04T17:04

2021-11-04T18:00

общество

севастополь

владимир путин

россия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время выступления в Севастополе заявил, что готовность защитить отечество и отстоять его - в характере российского народа."Традиции заботы об отечестве, готовность отстоять, защитить его в характере нашего многомиллионного и многонационального народа", - сказал Путин, поздравляя россиян с Днем народного единства.

https://ria.ru/20211104/pozdravlenie-1757720677.html

севастополь

россия

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2021

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общество, севастополь, владимир путин, россия