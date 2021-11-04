https://ria.ru/20211104/putin-1757721043.html
Путин рассказал о готовности российского народа защитить отечество
Путин рассказал о готовности российского народа защитить отечество - РИА Новости, 04.11.2021
Путин рассказал о готовности российского народа защитить отечество
Президент РФ Владимир Путин во время выступления в Севастополе заявил, что готовность защитить отечество и отстоять его - в характере российского народа. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T17:04
2021-11-04T17:04
2021-11-04T18:00
общество
севастополь
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756087339_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_6bbd7a9c74b4c48be2d1fb512a81a369.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время выступления в Севастополе заявил, что готовность защитить отечество и отстоять его - в характере российского народа."Традиции заботы об отечестве, готовность отстоять, защитить его в характере нашего многомиллионного и многонационального народа", - сказал Путин, поздравляя россиян с Днем народного единства.
https://ria.ru/20211104/pozdravlenie-1757720677.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756087339_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_dadec615452aa1ff70e27c2207e05403.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, севастополь, владимир путин, россия
17:04 04.11.2021 (обновлено: 18:00 04.11.2021)
Путин рассказал о готовности российского народа защитить отечество
Путин заявил, что готовность защитить отечество — в характере российского народа