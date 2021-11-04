https://ria.ru/20211104/putin-1757718852.html

Путин возложил цветы к мемориальному комплексу в Севастополе

Путин возложил цветы к мемориальному комплексу в Севастополе - РИА Новости, 04.11.2021

Путин возложил цветы к мемориальному комплексу в Севастополе

Президент России Владимир Путин в Севастополе принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T16:44

2021-11-04T16:44

2021-11-04T19:56

общество

севастополь

республика крым

владимир путин

гражданская война в россии (1917-1922)

день народного единства

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Севастополе принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России.Монумент, посвященный 100-летию окончания Гражданской войны в России 1917-1922 годов, был открыт в Севастополе в апреле. Он расположен на побережье Карантинной бухты, оттуда открывается вид на Херсонес Таврический и Свято-Владимирский собор.Глава государства прибыл в Севастополь в День народного единства. Кроме мероприятий, приуроченных к праздничной дате, у президента РФ запланирована встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым. Кроме того, ожидается заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, в котором Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко примут участие в формате видеосвязи.У памятника главу государства встретил торжественной музыкой Военный оркестр Черноморского флота. Перед возложением цветов Путин обратился к участникам церемонии с приветственной речью. Президент также осмотрел мемориал, в частности остановился около его доминанты - колонны, на которой установлена скульптура матери-России и с трех сторон выбиты в камне посвященные трагедии Гражданской войны стихи поэтов - Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой и Николая Туроверова, а также строки Михаила Шолохова.В церемонии приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев и полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов, представители традиционных конфессий и национальных общественных объединений Крыма, а также курсанты и юнармейцы. На рейде Севастопольской бухты стоит фрегат "Адмирал Макаров".Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, который также находится в Севастополе, назвал место расположения памятника "очень символичным". Он напомнил, что отсюда сто лет назад, осенью 1920 года, уходили последние корабли Белой армии. "Мы говорим о событиях новейшей истории, событиях... болезненных, поэтому не случайно установка этого памятника сопровождалась даже некоторой общественной дискуссией", - добавил Мединский. Помощник президента подчеркнул, что место было благоустроено, и "дело это правильное".Также президент осмотрел мемориал, экскурсию для него провел научный директор Российского военно-исторического общества, профессор МГИМО Михаил Мягков. В частности, Мягков рассказал историю братьев Евгения и Михаила Беренсов, которые во время Гражданской войны поддержали разные стороны - один в итоге командовал флотом "красных", а другой - Русской эскадрой, которая после ухода из Крыма базировалась в Бизерте (современный Тунис). Именно Беренсы стали одними из прототипов мемориала, в центре которого - фигуры двух братьев, оказавшихся в красной и белой армиях.После осмотра комплекса Путин сфотографировался с собравшимися представителями общественности и духовенства, школьниками и курсантами и поздравил их с праздником.

https://ria.ru/20211104/pozdravlenie-1757720677.html

https://ria.ru/20211104/edinstvo-1757633379.html

https://ria.ru/20211104/prazdnik-1757351308.html

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республика крым

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Путин возложил цветы к памятнику жертвам Гражданской войны в Севастополе Путин в Севастополе первым делом он отправился к памятнику жертвам Гражданской войны на возложение цветов. А потом поздравил россиян с Днем народного единства и напомнил, почему мы его празднуем: Россия могла навсегда исчезнуть с карты мира, но народ этого не допустил. 2021-11-04T16:44 true PT1M03S

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общество, севастополь, республика крым, владимир путин, гражданская война в россии (1917-1922), день народного единства