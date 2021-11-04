https://ria.ru/20211104/putin-1757676551.html

Путин приветствовал участников российско-корейского межрегионального форума

Путин приветствовал участников российско-корейского межрегионального форума - РИА Новости, 04.11.2021

Путин приветствовал участников российско-корейского межрегионального форума

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Третьего российско-корейского межрегионального форума, отметив, что отношения двух стран... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T09:10

2021-11-04T09:10

2021-11-04T09:35

в мире

южная корея

россия

экономика

владимир путин

арктика

дальний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757008367_630:912:2649:2048_1920x0_80_0_0_4ab3eed80f793ad021cb92dd1de19bdb.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Третьего российско-корейского межрегионального форума, отметив, что отношения двух стран развиваются в конструктивном ключе, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Важно, что, несмотря на трудности и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, отношения между Россией и Республикой Корея, 30-летие которых недавно отмечалось, продолжают развиваться в конструктивном и дружественном ключе. И большая заслуга в поддержании такой позитивной динамики сотрудничества принадлежит регионам наших стран", - говорится в сообщении.Глава РФ добавил, что активное участие в совместной работе с корейскими партнёрами принимают многие субъекты РФ, прежде всего, дальневосточные и сибирские.Президент также отметил, что рассчитывает, что участники форума проведут содержательные дискуссии, наметят новые перспективные направления и формы взаимодействия.Четвертого ноября стартует деловая программа III Российско-Корейского форума межрегионального сотрудничества, в которой примут участие как в очном формате, так и по видеосвязи представители 18 регионов Дальнего Востока и Арктики, руководители институтов развития, предприниматели. Минвостокразвития России является секретариатом российско-корейского форума межрегионального сотрудничества. Основной задачей международной площадки является активизация межрегионального торгово-экономического и инвестиционного российско-корейского сотрудничества, а также развитие культурных и гуманитарных контактов между регионами России и Кореи.

https://ria.ru/20211027/lavrov-1756472767.html

https://ria.ru/20210325/investitsii-1602744899.html

южная корея

россия

арктика

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, южная корея, россия, экономика, владимир путин, арктика, дальний восток