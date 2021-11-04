09:10 04.11.2021 (обновлено: 09:35 04.11.2021)
Путин приветствовал участников российско-корейского межрегионального форума
Путин рассказал, что отношения России и Республики Корея развиваются в дружественном ключе
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите "Группы двадцати"
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Третьего российско-корейского межрегионального форума, отметив, что отношения двух стран развиваются в конструктивном ключе, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Важно, что, несмотря на трудности и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, отношения между Россией и Республикой Корея, 30-летие которых недавно отмечалось, продолжают развиваться в конструктивном и дружественном ключе. И большая заслуга в поддержании такой позитивной динамики сотрудничества принадлежит регионам наших стран", - говорится в сообщении.
Глава РФ добавил, что активное участие в совместной работе с корейскими партнёрами принимают многие субъекты РФ, прежде всего, дальневосточные и сибирские.
"Реализуются крупные двусторонние проекты в сферах газодобычи, энергетики, морских перевозок, автомобиле- и судостроения, рыбного и сельского хозяйства, здравоохранения и инновационных технологий. Межрегиональное партнёрство, несомненно, способствует экономическому, инфраструктурному и социальному развитию обоих государств, расширению контактов между деловыми и общественными кругами, а также связей по государственной линии", - добавляется в сообщении.
Президент также отметил, что рассчитывает, что участники форума проведут содержательные дискуссии, наметят новые перспективные направления и формы взаимодействия.
Четвертого ноября стартует деловая программа III Российско-Корейского форума межрегионального сотрудничества, в которой примут участие как в очном формате, так и по видеосвязи представители 18 регионов Дальнего Востока и Арктики, руководители институтов развития, предприниматели. Минвостокразвития России является секретариатом российско-корейского форума межрегионального сотрудничества. Основной задачей международной площадки является активизация межрегионального торгово-экономического и инвестиционного российско-корейского сотрудничества, а также развитие культурных и гуманитарных контактов между регионами России и Кореи.