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Путин приветствовал участников российско-корейского межрегионального форума
Путин приветствовал участников российско-корейского межрегионального форума - РИА Новости, 04.11.2021
Путин приветствовал участников российско-корейского межрегионального форума
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Третьего российско-корейского межрегионального форума, отметив, что отношения двух стран... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T09:10
2021-11-04T09:35
в мире
южная корея
россия
экономика
владимир путин
арктика
дальний восток
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Третьего российско-корейского межрегионального форума, отметив, что отношения двух стран развиваются в конструктивном ключе, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Важно, что, несмотря на трудности и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, отношения между Россией и Республикой Корея, 30-летие которых недавно отмечалось, продолжают развиваться в конструктивном и дружественном ключе. И большая заслуга в поддержании такой позитивной динамики сотрудничества принадлежит регионам наших стран", - говорится в сообщении.Глава РФ добавил, что активное участие в совместной работе с корейскими партнёрами принимают многие субъекты РФ, прежде всего, дальневосточные и сибирские.Президент также отметил, что рассчитывает, что участники форума проведут содержательные дискуссии, наметят новые перспективные направления и формы взаимодействия.Четвертого ноября стартует деловая программа III Российско-Корейского форума межрегионального сотрудничества, в которой примут участие как в очном формате, так и по видеосвязи представители 18 регионов Дальнего Востока и Арктики, руководители институтов развития, предприниматели. Минвостокразвития России является секретариатом российско-корейского форума межрегионального сотрудничества. Основной задачей международной площадки является активизация межрегионального торгово-экономического и инвестиционного российско-корейского сотрудничества, а также развитие культурных и гуманитарных контактов между регионами России и Кореи.
https://ria.ru/20211027/lavrov-1756472767.html
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южная корея
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в мире, южная корея, россия, экономика, владимир путин, арктика, дальний восток
09:10 04.11.2021 (обновлено: 09:35 04.11.2021)
 
Путин приветствовал участников российско-корейского межрегионального форума

Путин рассказал, что отношения России и Республики Корея развиваются в дружественном ключе

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите "Группы двадцати"
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Третьего российско-корейского межрегионального форума, отметив, что отношения двух стран развиваются в конструктивном ключе, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Важно, что, несмотря на трудности и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, отношения между Россией и Республикой Корея, 30-летие которых недавно отмечалось, продолжают развиваться в конструктивном и дружественном ключе. И большая заслуга в поддержании такой позитивной динамики сотрудничества принадлежит регионам наших стран", - говорится в сообщении.
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Глава РФ добавил, что активное участие в совместной работе с корейскими партнёрами принимают многие субъекты РФ, прежде всего, дальневосточные и сибирские.
"Реализуются крупные двусторонние проекты в сферах газодобычи, энергетики, морских перевозок, автомобиле- и судостроения, рыбного и сельского хозяйства, здравоохранения и инновационных технологий. Межрегиональное партнёрство, несомненно, способствует экономическому, инфраструктурному и социальному развитию обоих государств, расширению контактов между деловыми и общественными кругами, а также связей по государственной линии", - добавляется в сообщении.
Президент также отметил, что рассчитывает, что участники форума проведут содержательные дискуссии, наметят новые перспективные направления и формы взаимодействия.
Четвертого ноября стартует деловая программа III Российско-Корейского форума межрегионального сотрудничества, в которой примут участие как в очном формате, так и по видеосвязи представители 18 регионов Дальнего Востока и Арктики, руководители институтов развития, предприниматели. Минвостокразвития России является секретариатом российско-корейского форума межрегионального сотрудничества. Основной задачей международной площадки является активизация межрегионального торгово-экономического и инвестиционного российско-корейского сотрудничества, а также развитие культурных и гуманитарных контактов между регионами России и Кореи.
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В миреЮжная КореяРоссияЭкономикаВладимир ПутинАрктикаДальний Восток
 
 
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