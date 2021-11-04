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"Впившийся" в Байдена Зеленский стал посмешищем

"Впился взглядом": Пушков высмеял фото Зеленского и Байдена - РИА Новости, 04.11.2021

"Впившийся" в Байдена Зеленский стал посмешищем

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал совместное фото президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского на климатической конференции СOP26 в... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T07:38

2021-11-04T07:38

2021-11-04T07:41

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владимир зеленский

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал совместное фото президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского на климатической конференции СOP26 в Глазго.Ранее украинский лидер заявил, что обсудил на полях конференции с президентом США ситуацию с безопасностью в Донбассе, соответствующее фото опубликовано в его Twitter."Зеленский так впился взглядом в Байдена, его лицо выражает такой неподдельный восторг, словно это самый счастливый миг в его жизни. А, может быть, видеть Байдена и есть для него высшее счастье? Ведь у каждого оно – свое", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Ранее Зеленский пропустил свое выступление на сессии второго дня саммита. Модерировал мероприятие спецпредставитель президента США по вопросам климата и экс-госсекретарь Джон Керри. В первой группе выступили Байден и премьер Канады Джастин Трюдо. Зеленский должен был выступать со второй группой, однако, когда Керри захотел его пригласить, украинского президента не оказалось в зале. После выступления трех лидеров Керри представил следующую группу, Зеленский к тому моменту так и не пришел.

https://ria.ru/20211103/kuleba-1757537606.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, алексей пушков, донбасс