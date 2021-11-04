07:38 04.11.2021 (обновлено: 07:41 04.11.2021)
"Впился взглядом": Пушков высмеял фото Зеленского и Байдена
Сенатор Пушков высмеял совместное фото Зеленского и Байдена в Глазго
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал совместное фото президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского на климатической конференции СOP26 в Глазго.
Ранее украинский лидер заявил, что обсудил на полях конференции с президентом США ситуацию с безопасностью в Донбассе, соответствующее фото опубликовано в его Twitter.
Під час розмови з @POTUS у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. 🇺🇸 продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в 🇺🇦. pic.twitter.com/PlkOmDJngZ— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021
"Зеленский так впился взглядом в Байдена, его лицо выражает такой неподдельный восторг, словно это самый счастливый миг в его жизни. А, может быть, видеть Байдена и есть для него высшее счастье? Ведь у каждого оно – свое", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский пропустил свое выступление на сессии второго дня саммита. Модерировал мероприятие спецпредставитель президента США по вопросам климата и экс-госсекретарь Джон Керри. В первой группе выступили Байден и премьер Канады Джастин Трюдо. Зеленский должен был выступать со второй группой, однако, когда Керри захотел его пригласить, украинского президента не оказалось в зале.
После выступления трех лидеров Керри представил следующую группу, Зеленский к тому моменту так и не пришел.