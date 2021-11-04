https://ria.ru/20211104/psikhbolnitsa-1757742678.html

В Чехове из психбольницы сбежал пациент

В Чехове из психбольницы сбежал пациент - РИА Новости, 04.11.2021

В Чехове из психбольницы сбежал пациент

Мужчина сбежал из психбольницы в подмосковном Чехове, прокуратура организовала проверку, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T20:13

2021-11-04T20:13

2021-11-04T22:41

происшествия

чехов

московская область (подмосковье)

telegram (приложение)

россия

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Мужчина сбежал из психбольницы в подмосковном Чехове, прокуратура организовала проверку, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.По предварительным данным, сегодня из психбольницы в Чехове сбежал мужчина, находящийся на принудительном лечении по решению суда."Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега", — говорится в сообщении.Добавляется, что во время проверки установят причины и обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям ответственных должностных лиц.

https://ria.ru/20211103/basaev-1757499548.html

чехов

московская область (подмосковье)

россия

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2021

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происшествия, чехов, московская область (подмосковье), telegram (приложение), россия