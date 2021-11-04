https://ria.ru/20211104/proverka-1757744451.html
СК проверит инцидент с побегом пациента из психбольницы в Чехове
СК проверит инцидент с побегом пациента из психбольницы в Чехове - РИА Новости, 04.11.2021
СК проверит инцидент с побегом пациента из психбольницы в Чехове
ГСУ СК по Московской области проводит доследственную проверку по факту побега мужчины из психиатрической больницы в городе Чехов, сообщила старший помощник... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T20:29
2021-11-04T20:29
2021-11-04T20:46
происшествия
чехов
следственный комитет россии (ск рф)
россия
московская область (подмосковье)
ольга врадий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. ГСУ СК по Московской области проводит доследственную проверку по факту побега мужчины из психиатрической больницы в городе Чехов, сообщила старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий.По данным ведомства, в четверг из медицинского учреждения в селе Троицкое Чеховского городского округа сбежал мужчина, который был помещен туда по решению суда."По данному факту следователем следственного отдела по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сказала Врадий.Она добавила, что на месте работают следователи ГСУ СК РФ по Московской области. Выясняются обстоятельства произошедшего, проводятся осмотры и опросы.Как сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале, ведомство поставило на контроль ход и результаты доследственной проверки. Также добавляется, что по поручению исполняющего обязанности прокурора Московской области Андрея Ганцева на месте происшествия находится Чеховский городской прокурор Виталий Хрипунов.
https://ria.ru/20211104/perm-1757695012.html
чехов
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чехов, следственный комитет россии (ск рф), россия, московская область (подмосковье), ольга врадий
20:29 04.11.2021 (обновлено: 20:46 04.11.2021)
СК проверит инцидент с побегом пациента из психбольницы в Чехове
СК организует проверку из-за побега пациента из психбольницы в подмосковном Чехове