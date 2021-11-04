https://ria.ru/20211104/proverka-1757744451.html

СК проверит инцидент с побегом пациента из психбольницы в Чехове

СК проверит инцидент с побегом пациента из психбольницы в Чехове - РИА Новости, 04.11.2021

СК проверит инцидент с побегом пациента из психбольницы в Чехове

ГСУ СК по Московской области проводит доследственную проверку по факту побега мужчины из психиатрической больницы в городе Чехов, сообщила старший помощник... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T20:29

2021-11-04T20:29

2021-11-04T20:46

происшествия

чехов

следственный комитет россии (ск рф)

россия

московская область (подмосковье)

ольга врадий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. ГСУ СК по Московской области проводит доследственную проверку по факту побега мужчины из психиатрической больницы в городе Чехов, сообщила старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий.По данным ведомства, в четверг из медицинского учреждения в селе Троицкое Чеховского городского округа сбежал мужчина, который был помещен туда по решению суда."По данному факту следователем следственного отдела по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сказала Врадий.Она добавила, что на месте работают следователи ГСУ СК РФ по Московской области. Выясняются обстоятельства произошедшего, проводятся осмотры и опросы.Как сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале, ведомство поставило на контроль ход и результаты доследственной проверки. Также добавляется, что по поручению исполняющего обязанности прокурора Московской области Андрея Ганцева на месте происшествия находится Чеховский городской прокурор Виталий Хрипунов.

https://ria.ru/20211104/perm-1757695012.html

чехов

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, чехов, следственный комитет россии (ск рф), россия, московская область (подмосковье), ольга врадий