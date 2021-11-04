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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211104/protsess-1757750392.html
Собянин рассказал о процессе распределения заболевших COVID-19 по больницам
Собянин рассказал о процессе распределения заболевших COVID-19 по больницам - РИА Новости, 04.11.2021
Собянин рассказал о процессе распределения заболевших COVID-19 по больницам
Госпитализация тяжёлых больных с COVID в Москве проходит по территориальному признаку и с учетом загруженности больницы, для людей с серьезными хроническими... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T21:47
2021-11-04T21:47
распространение коронавируса
москва
сергей собянин
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Госпитализация тяжёлых больных с COVID в Москве проходит по территориальному признаку и с учетом загруженности больницы, для людей с серьезными хроническими заболеваниями выбирают клинику, которая могла бы сопутствующие заболевания отслеживать, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Когда у вас выявлен положительный тест ПЦР или даже у ваших близких, с которым вы живете, вы сразу попадаете в базу наблюдения. При ухудшении здоровья "скорая помощь" привезет в КТ-центр, если увидит, что у вас заболевание проходит в тяжелой форме, вас госпитализируют. Госпитализация проходит по территориальному признаку и с учетом того, насколько загружена та или иная больница", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что для людей с хроническими, серьезными заболеваниями всегда выбирают клинику, которая могла бы эти сопутствующие заболевания отслеживать и вовремя оказывать содействие.По его словам, в клиниках с сосудистыми центрами могут своевременно оказать помощь при инсультах и инфарктах. "Система функционирует так, чтобы, с одной стороны, каждый больной в случае тяжелого течения заболевания получал стационарную помощь, с другой стороны, не перегружать больницы", - добавил мэр.
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москва, сергей собянин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
21:47 04.11.2021
 
Собянин рассказал о процессе распределения заболевших COVID-19 по больницам

Мэр Москвы Собянин рассказал о процессе распределения заболевших COVID-19 по больницам

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Госпитализация тяжёлых больных с COVID в Москве проходит по территориальному признаку и с учетом загруженности больницы, для людей с серьезными хроническими заболеваниями выбирают клинику, которая могла бы сопутствующие заболевания отслеживать, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Когда у вас выявлен положительный тест ПЦР или даже у ваших близких, с которым вы живете, вы сразу попадаете в базу наблюдения. При ухудшении здоровья "скорая помощь" привезет в КТ-центр, если увидит, что у вас заболевание проходит в тяжелой форме, вас госпитализируют. Госпитализация проходит по территориальному признаку и с учетом того, насколько загружена та или иная больница", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что для людей с хроническими, серьезными заболеваниями всегда выбирают клинику, которая могла бы эти сопутствующие заболевания отслеживать и вовремя оказывать содействие.
По его словам, в клиниках с сосудистыми центрами могут своевременно оказать помощь при инсультах и инфарктах. "Система функционирует так, чтобы, с одной стороны, каждый больной в случае тяжелого течения заболевания получал стационарную помощь, с другой стороны, не перегружать больницы", - добавил мэр.
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