https://ria.ru/20211104/priglashenie-1757758272.html

Константинов пригласил Лукашенко в Крым

Константинов пригласил Лукашенко в Крым - РИА Новости, 04.11.2021

Константинов пригласил Лукашенко в Крым

Председатель крымского парламента Владимир Константинов пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посмотреть, как живет российский Крым. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T23:24

2021-11-04T23:24

2021-11-04T23:24

политика

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владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Председатель крымского парламента Владимир Константинов пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посмотреть, как живет российский Крым.Лукашенко во время заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое проходило в режиме видеоконференции, пожаловался, что глава российского государства Владимир Путин не взял его с собой в Крым. В свою очередь, Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны."Александр Григорьевич уже фактически посетил Крым, когда принял участие в общении с нашим президентом, находящимся в Севастополе. Надеемся, что вслед за виртуальным посещением последует и реальное. Мы всегда готовы принимать друзей. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы Александр Григорьевич Лукашенко своими глазами посмотрел на то, как и чем живет российский Крым, убедился в том, насколько мы открыты к сотрудничеству и к самым тесным, братским отношениям со своими соотечественниками", - сказал журналистам Константинов.По его словам, крымчане с белорусами являются друзьями."У нас найдется много общих тем и сфер для плодотворного сотрудничества. Все что для этого нужно - политическая воля. Не сомневаемся в том, что у президента Белоруссии она есть", - подчеркнул глава парламента.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211104/pamyatnik-1757732647.html

https://ria.ru/20211104/lukashenko-1757734100.html

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политика, оон, севастополь, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, владимир константинов, россия