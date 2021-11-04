Константинов пригласил Лукашенко в Крым
Глава парламента Крыма Константинов пригласил Лукашенко посмотреть, как живет регион
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Председатель крымского парламента Владимир Константинов пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посмотреть, как живет российский Крым.
Лукашенко во время заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое проходило в режиме видеоконференции, пожаловался, что глава российского государства Владимир Путин не взял его с собой в Крым. В свою очередь, Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны.
"Александр Григорьевич уже фактически посетил Крым, когда принял участие в общении с нашим президентом, находящимся в Севастополе. Надеемся, что вслед за виртуальным посещением последует и реальное. Мы всегда готовы принимать друзей. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы Александр Григорьевич Лукашенко своими глазами посмотрел на то, как и чем живет российский Крым, убедился в том, насколько мы открыты к сотрудничеству и к самым тесным, братским отношениям со своими соотечественниками", - сказал журналистам Константинов.
По его словам, крымчане с белорусами являются друзьями.
"У нас найдется много общих тем и сфер для плодотворного сотрудничества. Все что для этого нужно - политическая воля. Не сомневаемся в том, что у президента Белоруссии она есть", - подчеркнул глава парламента.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".