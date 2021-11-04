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Константинов пригласил Лукашенко в Крым
Константинов пригласил Лукашенко в Крым - РИА Новости, 04.11.2021
Константинов пригласил Лукашенко в Крым
Председатель крымского парламента Владимир Константинов пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посмотреть, как живет российский Крым. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T23:24
2021-11-04T23:24
политика
оон
севастополь
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
владимир константинов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Председатель крымского парламента Владимир Константинов пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посмотреть, как живет российский Крым.Лукашенко во время заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое проходило в режиме видеоконференции, пожаловался, что глава российского государства Владимир Путин не взял его с собой в Крым. В свою очередь, Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны."Александр Григорьевич уже фактически посетил Крым, когда принял участие в общении с нашим президентом, находящимся в Севастополе. Надеемся, что вслед за виртуальным посещением последует и реальное. Мы всегда готовы принимать друзей. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы Александр Григорьевич Лукашенко своими глазами посмотрел на то, как и чем живет российский Крым, убедился в том, насколько мы открыты к сотрудничеству и к самым тесным, братским отношениям со своими соотечественниками", - сказал журналистам Константинов.По его словам, крымчане с белорусами являются друзьями."У нас найдется много общих тем и сфер для плодотворного сотрудничества. Все что для этого нужно - политическая воля. Не сомневаемся в том, что у президента Белоруссии она есть", - подчеркнул глава парламента.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20211104/pamyatnik-1757732647.html
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политика, оон, севастополь, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, владимир константинов, россия
23:24 04.11.2021
 
Константинов пригласил Лукашенко в Крым

Глава парламента Крыма Константинов пригласил Лукашенко посмотреть, как живет регион

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДворец-замок "Ласточкино гнездо"
Дворец-замок Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Председатель крымского парламента Владимир Константинов пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посмотреть, как живет российский Крым.
Лукашенко во время заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое проходило в режиме видеоконференции, пожаловался, что глава российского государства Владимир Путин не взял его с собой в Крым. В свою очередь, Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны.
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
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Путин порекомендовал Лукашенко посетить памятник в Севастополе
"Александр Григорьевич уже фактически посетил Крым, когда принял участие в общении с нашим президентом, находящимся в Севастополе. Надеемся, что вслед за виртуальным посещением последует и реальное. Мы всегда готовы принимать друзей. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы Александр Григорьевич Лукашенко своими глазами посмотрел на то, как и чем живет российский Крым, убедился в том, насколько мы открыты к сотрудничеству и к самым тесным, братским отношениям со своими соотечественниками", - сказал журналистам Константинов.
По его словам, крымчане с белорусами являются друзьями.
"У нас найдется много общих тем и сфер для плодотворного сотрудничества. Все что для этого нужно - политическая воля. Не сомневаемся в том, что у президента Белоруссии она есть", - подчеркнул глава парламента.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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ПолитикаООНСевастопольБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВладимир КонстантиновРоссия
 
 
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