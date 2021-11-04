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Лукашенко посетовал, что Путин не пригласил его в Крым
Лукашенко посетовал, что Путин не пригласил его в Крым - РИА Новости, 04.11.2021
Лукашенко посетовал, что Путин не пригласил его в Крым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что глава российского государства Владимир Путин не взял его с собой в Крым. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T19:22
2021-11-04T20:41
севастополь
республика крым
белоруссия
минск
москва
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что глава российского государства Владимир Путин не взял его с собой в Крым."Хочу в заключении высшего Госсовета пожаловаться - Украина закрыла для Белоруссии небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. Владимир Владимирович (Путин) мне все обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, а сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал, а меня с собой не пригласил", - сказал Лукашенко."Если не в Крым, то хотя бы в Питер съездим, на родину, посмотрим, что там делается", - продолжил белорусский лидер.Лукашенко пригласил Путина на свою родину, в 20 минутах от Москвы. "Вы знаете это место, и в Минск при любом удобном случае", - отметил он.
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севастополь, республика крым, белоруссия, минск, москва, владимир путин, александр лукашенко
19:22 04.11.2021 (обновлено: 20:41 04.11.2021)
 
Лукашенко посетовал, что Путин не пригласил его в Крым

Президент Белоруссии Лукашенко пожаловался, что Путин не пригласил его в Крым

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что глава российского государства Владимир Путин не взял его с собой в Крым.
"Хочу в заключении высшего Госсовета пожаловаться - Украина закрыла для Белоруссии небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. Владимир Владимирович (Путин) мне все обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, а сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал, а меня с собой не пригласил", - сказал Лукашенко.
"Если не в Крым, то хотя бы в Питер съездим, на родину, посмотрим, что там делается", - продолжил белорусский лидер.
Лукашенко пригласил Путина на свою родину, в 20 минутах от Москвы. "Вы знаете это место, и в Минск при любом удобном случае", - отметил он.
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СевастопольРеспублика КрымБелоруссияМинскМоскваВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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