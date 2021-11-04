Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/prazdnik-1757691430.html
Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства
Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2021
Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства
Посол России в Молдавии Олег Васнецов поздравил соотечественников с Днем народного единства и призвал их беречь традиционные ценности — мир, доверие и взаимное... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T12:07
2021-11-04T12:07
общество
москва
кузьма минин (сухорукий)
дмитрий пожарский
день народного единства
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155081/36/1550813674_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_588612ca25a807b691e451e6eb4caed6.jpg
КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов поздравил соотечественников с Днем народного единства и призвал их беречь традиционные ценности — мир, доверие и взаимное уважение между людьми разных национальностей."Уважаемые соотечественники, поздравляю вас с Днем народного единства! Говоря о Дне народного единства, президент России В.В. Путин отмечал, что самая прочная и надежная основа успешного развития нашей страны - это сплоченность российского общества, верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей. Беречь эти традиции завещано многовековой историей российской государственности", - говорится в поздравлении Васнецова, опубликованном на сайте посольства.Он отметил, что сегодняшний праздник - один из самых молодых в российском календаре. Но его истоки уходят в историческое прошлое: в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных интервентов и преодолело смуту, что спасло Отчизну от распада.Он уверен, что всепобеждающий дух единства российского народа передавался из поколения в поколение.
https://ria.ru/20211104/edinstvo-1757633379.html
https://ria.ru/20211104/volodin-1757686802.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155081/36/1550813674_166:0:887:541_1920x0_80_0_0_6decec5c41080f62690c2ddc6984f612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, день народного единства, россия
12:07 04.11.2021
 
Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства

Посол России в Молдавии призвал соотечественников беречь традиционные ценности

© Sputnik / Miroslav RotariПосол России в Молдавии Олег Васнецов
Посол России в Молдавии Олег Васнецов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов поздравил соотечественников с Днем народного единства и призвал их беречь традиционные ценности — мир, доверие и взаимное уважение между людьми разных национальностей.
"Уважаемые соотечественники, поздравляю вас с Днем народного единства! Говоря о Дне народного единства, президент России В.В. Путин отмечал, что самая прочная и надежная основа успешного развития нашей страны - это сплоченность российского общества, верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей. Беречь эти традиции завещано многовековой историей российской государственности", - говорится в поздравлении Васнецова, опубликованном на сайте посольства.
Праздничный баннер ко Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 08:00
Почему русские не вымерли: День народного единства в империи
Он отметил, что сегодняшний праздник - один из самых молодых в российском календаре. Но его истоки уходят в историческое прошлое: в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных интервентов и преодолело смуту, что спасло Отчизну от распада.
"Сегодня мы вспоминаем наши корни, подвиги и великое становление российского Отечества. Именно в те далекие времена благодаря героизму и сплоченности наших предков, независимо от происхождения, вероисповедания и положения в обществе удалось защитить свою Родину и положить начало нового исторического этапа Российского государства", - пояснил Васнецов.
Он уверен, что всепобеждающий дух единства российского народа передавался из поколения в поколение.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 11:16
Володин рассказал об уроке Смутного времени
 
ОбществоМоскваКузьма Минин (Сухорукий)Дмитрий ПожарскийДень народного единстваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели
03:41Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины
03:41В ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой
03:40В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи
03:28Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане
03:25В Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19
03:18Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 года
03:13Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной России
03:07Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней
03:05Назван омолаживающий кожу напиток
02:47Блумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVID
02:41В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа
02:30Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
02:17Владельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фото
02:17Вильфанд рассказал об аномально теплой температуре в Сибири
02:15Американский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТО
02:08Эксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровья
02:06Львовского депутата поймали за рисованием портрета Путина
01:38На Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar
01:33Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе
Лента новостейМолния
Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей неделиВильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резиныВ ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скоройВ Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в СуданеВ Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 годаВильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной РоссииСенатор выступил за продление режима нерабочих днейНазван омолаживающий кожу напитокБлумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVIDВ Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газаПрезидент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башнюВладельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фотоВильфанд рассказал об аномально теплой температуре в СибириАмериканский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТОЭксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровьяЛьвовского депутата поймали за рисованием портрета ПутинаНа Украине пообещали продолжить закупки беспилотников BayraktarКулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе