https://ria.ru/20211104/prazdnik-1757691430.html

Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства

Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2021

Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства

Посол России в Молдавии Олег Васнецов поздравил соотечественников с Днем народного единства и призвал их беречь традиционные ценности — мир, доверие и взаимное... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T12:07

2021-11-04T12:07

2021-11-04T12:07

общество

москва

кузьма минин (сухорукий)

дмитрий пожарский

день народного единства

россия

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КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов поздравил соотечественников с Днем народного единства и призвал их беречь традиционные ценности — мир, доверие и взаимное уважение между людьми разных национальностей."Уважаемые соотечественники, поздравляю вас с Днем народного единства! Говоря о Дне народного единства, президент России В.В. Путин отмечал, что самая прочная и надежная основа успешного развития нашей страны - это сплоченность российского общества, верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей. Беречь эти традиции завещано многовековой историей российской государственности", - говорится в поздравлении Васнецова, опубликованном на сайте посольства.Он отметил, что сегодняшний праздник - один из самых молодых в российском календаре. Но его истоки уходят в историческое прошлое: в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных интервентов и преодолело смуту, что спасло Отчизну от распада.Он уверен, что всепобеждающий дух единства российского народа передавался из поколения в поколение.

https://ria.ru/20211104/edinstvo-1757633379.html

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москва

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общество, москва, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, день народного единства, россия