Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства
Посол России в Молдавии призвал соотечественников беречь традиционные ценности
© Sputnik / Miroslav RotariПосол России в Молдавии Олег Васнецов
© Sputnik / Miroslav Rotari
КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов поздравил соотечественников с Днем народного единства и призвал их беречь традиционные ценности — мир, доверие и взаимное уважение между людьми разных национальностей.
"Уважаемые соотечественники, поздравляю вас с Днем народного единства! Говоря о Дне народного единства, президент России В.В. Путин отмечал, что самая прочная и надежная основа успешного развития нашей страны - это сплоченность российского общества, верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей. Беречь эти традиции завещано многовековой историей российской государственности", - говорится в поздравлении Васнецова, опубликованном на сайте посольства.
Он отметил, что сегодняшний праздник - один из самых молодых в российском календаре. Но его истоки уходят в историческое прошлое: в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных интервентов и преодолело смуту, что спасло Отчизну от распада.
"Сегодня мы вспоминаем наши корни, подвиги и великое становление российского Отечества. Именно в те далекие времена благодаря героизму и сплоченности наших предков, независимо от происхождения, вероисповедания и положения в обществе удалось защитить свою Родину и положить начало нового исторического этапа Российского государства", - пояснил Васнецов.
Он уверен, что всепобеждающий дух единства российского народа передавался из поколения в поколение.
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