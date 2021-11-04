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"Нож в спину": Германия предала Украину
Посол Украины пожаловался на "нож в спину" со стороны Германии - РИА Новости, 04.11.2021
"Нож в спину": Германия предала Украину
Решение о поддержке газопровода "Северный поток — 2" уходящим правительством Германии стало шоком для Киева, об этом в интервью RND заявил посол Украины в ФРГ... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T00:55
2021-11-04T07:29
в мире
украина
германия
ангела меркель
евросоюз
еврокомиссия
франк-вальтер штайнмайер
балтийское море
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Решение о поддержке газопровода "Северный поток — 2" уходящим правительством Германии стало шоком для Киева, об этом в интервью RND заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.По словам дипломата, заключение немецкого министерства экономики о том, что сертификация газопровода не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и Евросоюз, "шокировало" Киев. "Сам "Северный поток - 2" остается ножом в спине Украины, что влечет за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий", - утверждает он.Мельник также пожаловался на то, что Берлин не проконсультировался с Киевом в процессе обсуждения проекта, назвав это нарушением обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Из-за этого украинский "Нафтогаз" потребовал допуска к участию в сертификации газопровода, для того чтобы доказать, что "Северный поток — 2" "никогда не должен вводиться в эксплуатацию", добавил он.Кроме того, посол заявил, что из-за запуска трубопровода Киев может потерять до трех миллиардов евро в год или около девяти процентов расходной части бюджета, что, по его словам, было бы разрушительно для экономики страны. ""Северный поток — 2, пожалуй, самая большая геополитическая ошибка уходящего правительства, которую предстоящая коалиция обязательно должна исправить, чтобы вернуть утраченное доверие", - заключил Мельник."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября. В середине октября Nord Stream 2 AG объявила, что заполнила газом первую нитку газопровода и продолжает пусконаладочные работы на второй.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.В прошлый вторник президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании полномочий на посту канцлера. При этом она будет вести дела до назначения преемника.
https://ria.ru/20211102/blinken-1757461198.html
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в мире, украина, германия, ангела меркель, евросоюз, еврокомиссия, франк-вальтер штайнмайер, балтийское море, андрей мельник, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
00:55 04.11.2021 (обновлено: 07:29 04.11.2021)
 
Посол Украины пожаловался на "нож в спину" со стороны Германии

Посол Украины Мельник раскритиковал позицию ФРГ по "Северному потоку — 2"

© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Фото : МЗС України
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Решение о поддержке газопровода "Северный поток — 2" уходящим правительством Германии стало шоком для Киева, об этом в интервью RND заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
По словам дипломата, заключение немецкого министерства экономики о том, что сертификация газопровода не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и Евросоюз, "шокировало" Киев. "Сам "Северный поток - 2" остается ножом в спине Украины, что влечет за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий", - утверждает он.
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Мельник также пожаловался на то, что Берлин не проконсультировался с Киевом в процессе обсуждения проекта, назвав это нарушением обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Из-за этого украинский "Нафтогаз" потребовал допуска к участию в сертификации газопровода, для того чтобы доказать, что "Северный поток — 2" "никогда не должен вводиться в эксплуатацию", добавил он.
Кроме того, посол заявил, что из-за запуска трубопровода Киев может потерять до трех миллиардов евро в год или около девяти процентов расходной части бюджета, что, по его словам, было бы разрушительно для экономики страны. ""Северный поток — 2, пожалуй, самая большая геополитическая ошибка уходящего правительства, которую предстоящая коалиция обязательно должна исправить, чтобы вернуть утраченное доверие", - заключил Мельник.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября. В середине октября Nord Stream 2 AG объявила, что заполнила газом первую нитку газопровода и продолжает пусконаладочные работы на второй.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
В прошлый вторник президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании полномочий на посту канцлера. При этом она будет вести дела до назначения преемника.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 03:23
В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
 
В миреУкраинаГерманияАнгела МеркельЕвросоюзЕврокомиссияФранк-Вальтер ШтайнмайерБалтийское мореАндрей МельникСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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