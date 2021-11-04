00:55 04.11.2021 (обновлено: 07:29 04.11.2021)
Посол Украины пожаловался на "нож в спину" со стороны Германии
Посол Украины Мельник раскритиковал позицию ФРГ по "Северному потоку — 2"
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Решение о поддержке газопровода "Северный поток — 2" уходящим правительством Германии стало шоком для Киева, об этом в интервью RND заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
По словам дипломата, заключение немецкого министерства экономики о том, что сертификация газопровода не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и Евросоюз, "шокировало" Киев. "Сам "Северный поток - 2" остается ножом в спине Украины, что влечет за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий", - утверждает он.
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Мельник также пожаловался на то, что Берлин не проконсультировался с Киевом в процессе обсуждения проекта, назвав это нарушением обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Из-за этого украинский "Нафтогаз" потребовал допуска к участию в сертификации газопровода, для того чтобы доказать, что "Северный поток — 2" "никогда не должен вводиться в эксплуатацию", добавил он.
Кроме того, посол заявил, что из-за запуска трубопровода Киев может потерять до трех миллиардов евро в год или около девяти процентов расходной части бюджета, что, по его словам, было бы разрушительно для экономики страны. ""Северный поток — 2, пожалуй, самая большая геополитическая ошибка уходящего правительства, которую предстоящая коалиция обязательно должна исправить, чтобы вернуть утраченное доверие", - заключил Мельник.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября. В середине октября Nord Stream 2 AG объявила, что заполнила газом первую нитку газопровода и продолжает пусконаладочные работы на второй.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
В прошлый вторник президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании полномочий на посту канцлера. При этом она будет вести дела до назначения преемника.