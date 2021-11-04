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Постпред России призвал страны ОБСЕ прекратить насилие против журналистов
Постпред России призвал страны ОБСЕ прекратить насилие против журналистов - РИА Новости, 04.11.2021
Постпред России призвал страны ОБСЕ прекратить насилие против журналистов
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал участников организации прекратить насилие в отношении журналистов, не применять запреты на въезд, РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T21:25
2021-11-04T21:25
в мире
журналист
сша
франция
евросоюз
александр лукашевич
обсе
россия
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ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал участников организации прекратить насилие в отношении журналистов, не применять запреты на въезд, выдворения, несанкционированные задержания, а также отказы в аккредитации репортеров.Выступая на заседании постсовета ОБСЕ, Лукашевич отметил, что далеко не во всех государствах-участниках раскрытию преступлений в отношении журналистов уделяется должное внимание. В частности, по-прежнему нет ясности об имевших место в период с 2014 года убийствах на Украине 17 журналистов, отметил он."Запугивания, притеснения и препятствование деятельности СМИ стало частью политики и в ряде других государств Евросоюза - Польше, Франции, Германии и других", - заявил Лукашевич в связи с Международным днем борьбы за прекращение безнаказанности за преступления против журналистов.Он также заявил о критической ситуации, сложившейся в США, где число преступлений против репортеров за 2020 год выросло более чем в 10 раз."Призываем государства-участников ОБСЕ прекратить насилие в отношении журналистов, не применять запреты на въезд, выдворения, несанкционированные задержания, отказы в аккредитации репортеров. Исходим из того, что защита представителей СМИ является политическим обязательством всех государств, которое не должно становиться заложником конъюнктурных настроений. Предлагаем рассматривать вопрос борьбы с преступлениями против журналистов как нашу общую задачу", - отметил постпред.Он выразил крайнюю озабоченность распространением прямых репрессий в отношении репортеров, ярким примером которых являются гонения на российских и русскоязычных корреспондентов в государствах Балтии."Так, в Латвии в течение всего одной недели были выдвинуты уголовные обвинения в отношении 14 журналистов-фрилансеров только за сотрудничество с информагентствами "Спутник Латвия" и "Балтньюз", лишен лицензии "Первый Балтийский канал", а также приговорен по сфабрикованным делам к одному году и двум месяцам лишения свободы публицист Ю.Алексеев. Немногим лучше ситуация в Эстонии, где в начале марта с.г. также по политически мотивированному обвинению арестован колумнист С.Середенко", - заключил российский дипломат.
https://ria.ru/20211029/plenenie-1756930650.html
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в мире, журналист, сша, франция, евросоюз, александр лукашевич, обсе, россия
21:25 04.11.2021
 
Постпред России призвал страны ОБСЕ прекратить насилие против журналистов

Постпред России Лукашевич призвал страны ОБСЕ прекратить насилие против журналистов

© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Читать ria.ru в
ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал участников организации прекратить насилие в отношении журналистов, не применять запреты на въезд, выдворения, несанкционированные задержания, а также отказы в аккредитации репортеров.
Выступая на заседании постсовета ОБСЕ, Лукашевич отметил, что далеко не во всех государствах-участниках раскрытию преступлений в отношении журналистов уделяется должное внимание. В частности, по-прежнему нет ясности об имевших место в период с 2014 года убийствах на Украине 17 журналистов, отметил он.
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"Запугивания, притеснения и препятствование деятельности СМИ стало частью политики и в ряде других государств Евросоюза - Польше, Франции, Германии и других", - заявил Лукашевич в связи с Международным днем борьбы за прекращение безнаказанности за преступления против журналистов.
Он также заявил о критической ситуации, сложившейся в США, где число преступлений против репортеров за 2020 год выросло более чем в 10 раз.
"Призываем государства-участников ОБСЕ прекратить насилие в отношении журналистов, не применять запреты на въезд, выдворения, несанкционированные задержания, отказы в аккредитации репортеров. Исходим из того, что защита представителей СМИ является политическим обязательством всех государств, которое не должно становиться заложником конъюнктурных настроений. Предлагаем рассматривать вопрос борьбы с преступлениями против журналистов как нашу общую задачу", - отметил постпред.
Он выразил крайнюю озабоченность распространением прямых репрессий в отношении репортеров, ярким примером которых являются гонения на российских и русскоязычных корреспондентов в государствах Балтии.
"Так, в Латвии в течение всего одной недели были выдвинуты уголовные обвинения в отношении 14 журналистов-фрилансеров только за сотрудничество с информагентствами "Спутник Латвия" и "Балтньюз", лишен лицензии "Первый Балтийский канал", а также приговорен по сфабрикованным делам к одному году и двум месяцам лишения свободы публицист Ю.Алексеев. Немногим лучше ситуация в Эстонии, где в начале марта с.г. также по политически мотивированному обвинению арестован колумнист С.Середенко", - заключил российский дипломат.
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