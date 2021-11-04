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В Минске обвинили Варшаву в создании видимости военной угрозы на границе
В Минске обвинили Варшаву в создании видимости военной угрозы на границе - РИА Новости, 04.11.2021
В Минске обвинили Варшаву в создании видимости военной угрозы на границе
МИД Белоруссии заявил, что Варшава, обвиняя Минск в провокациях на границе, пытается создать видимость военной угрозы в преддверии встречи министров иностранных РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T13:32
2021-11-04T13:32
в мире
белоруссия
польша
мид белоруссии
нато
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что Варшава, обвиняя Минск в провокациях на границе, пытается создать видимость военной угрозы в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге в ноябре.Ранее МИД Польши сообщил, что временного поверенного в делах Белоруссии в Польше Александра Чесновского во вторник вызывали в польское министерство в связи с пересечением польской границы с белорусской территории группой "неизвестных в форме, вооруженных длинноствольным огнестрельным оружием". Пояснялось, что инцидент произошел в ночь на 2 ноября. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что обвинения со стороны Польши в заходе на ее территорию с белорусской территории вооруженных лиц голословны и не имеют оснований. Польша неоднократно заявляла о разного рода провокациях со стороны Белоруссии на совместной границе, Минск эти заявления опровергал."Еще более настораживающим является тот факт, что провокации (обвинения в адрес Минска со стороны Польши – ред.) в отношении Беларуси имеют целью создать воинствующий климат в польском обществе, в ЕС и НАТО в целом для оправдания курса польских властей, направленного на милитаризацию страны в угоду сиюминутным внутриполитическим амбициям. Фальшивые вбросы и искусственное создание видимости мнимой военной угрозы явно нацелены на более глубокое погружение в ситуацию крупных геополитических игроков, в том числе, в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге", - говорится в заявлении белорусского МИД на его сайте.При этом подчеркивается, что "эта крайне рискованная игра напоминает высекание искр посреди порохового склада". "Это безответственно. На кону безопасность всего региона… В этой связи еще раз заявляем, что Беларусь никоим образом не ставит под сомнение право и способность Польши, как и любого другого государства, защищать свои границы. Белорусской стороне совершенно невыгодна любая эскалация в регионе. Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты", - заявили в МИД.Во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии отметили, что "польской стороне необходимо повысить градус напряженности для получения дополнительного финансирования при строительстве "Варшавского железного занавеса". "Неслучайно эта инсценировка (очередное заявление Варшавы о провокации на границе – ред.) совпала по времени со вступлением в силу закона о строительстве стены на белорусско-польской границе. Однако мы не приемлем использование Беларуси в качестве ширмы для обмана польским руководством своего народа и налогоплательщиков", - подчеркивается в заявлении.МИД Белоруссии призвал польскую сторону "смириться с бессмысленностью давления на суверенное соседнее государство, и в случае наличия любых требующих совместного рассмотрения вопросов в полной мере задействовать дипломатические каналы и иные установленные формы межгосударственной и межведомственной коммуникации, а не создавать лишь такую видимость".
https://ria.ru/20211030/belorussiya-1756984980.html
https://ria.ru/20211030/polsha-1756965409.html
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в мире, белоруссия, польша, мид белоруссии, нато
13:32 04.11.2021
 
В Минске обвинили Варшаву в создании видимости военной угрозы на границе

МИД Белоруссии: Польша создает видимость военной угрозы перед встречей НАТО в Риге

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что Варшава, обвиняя Минск в провокациях на границе, пытается создать видимость военной угрозы в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге в ноябре.
Ранее МИД Польши сообщил, что временного поверенного в делах Белоруссии в Польше Александра Чесновского во вторник вызывали в польское министерство в связи с пересечением польской границы с белорусской территории группой "неизвестных в форме, вооруженных длинноствольным огнестрельным оружием". Пояснялось, что инцидент произошел в ночь на 2 ноября. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что обвинения со стороны Польши в заходе на ее территорию с белорусской территории вооруженных лиц голословны и не имеют оснований. Польша неоднократно заявляла о разного рода провокациях со стороны Белоруссии на совместной границе, Минск эти заявления опровергал.
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"Еще более настораживающим является тот факт, что провокации (обвинения в адрес Минска со стороны Польши – ред.) в отношении Беларуси имеют целью создать воинствующий климат в польском обществе, в ЕС и НАТО в целом для оправдания курса польских властей, направленного на милитаризацию страны в угоду сиюминутным внутриполитическим амбициям. Фальшивые вбросы и искусственное создание видимости мнимой военной угрозы явно нацелены на более глубокое погружение в ситуацию крупных геополитических игроков, в том числе, в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге", - говорится в заявлении белорусского МИД на его сайте.
При этом подчеркивается, что "эта крайне рискованная игра напоминает высекание искр посреди порохового склада". "Это безответственно. На кону безопасность всего региона… В этой связи еще раз заявляем, что Беларусь никоим образом не ставит под сомнение право и способность Польши, как и любого другого государства, защищать свои границы. Белорусской стороне совершенно невыгодна любая эскалация в регионе. Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты", - заявили в МИД.
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Во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии отметили, что "польской стороне необходимо повысить градус напряженности для получения дополнительного финансирования при строительстве "Варшавского железного занавеса". "Неслучайно эта инсценировка (очередное заявление Варшавы о провокации на границе – ред.) совпала по времени со вступлением в силу закона о строительстве стены на белорусско-польской границе. Однако мы не приемлем использование Беларуси в качестве ширмы для обмана польским руководством своего народа и налогоплательщиков", - подчеркивается в заявлении.
МИД Белоруссии призвал польскую сторону "смириться с бессмысленностью давления на суверенное соседнее государство, и в случае наличия любых требующих совместного рассмотрения вопросов в полной мере задействовать дипломатические каналы и иные установленные формы межгосударственной и межведомственной коммуникации, а не создавать лишь такую видимость".
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