https://ria.ru/20211104/polsha-1757698072.html

В Минске обвинили Варшаву в создании видимости военной угрозы на границе

В Минске обвинили Варшаву в создании видимости военной угрозы на границе - РИА Новости, 04.11.2021

В Минске обвинили Варшаву в создании видимости военной угрозы на границе

МИД Белоруссии заявил, что Варшава, обвиняя Минск в провокациях на границе, пытается создать видимость военной угрозы в преддверии встречи министров иностранных РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T13:32

2021-11-04T13:32

2021-11-04T13:32

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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что Варшава, обвиняя Минск в провокациях на границе, пытается создать видимость военной угрозы в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге в ноябре.Ранее МИД Польши сообщил, что временного поверенного в делах Белоруссии в Польше Александра Чесновского во вторник вызывали в польское министерство в связи с пересечением польской границы с белорусской территории группой "неизвестных в форме, вооруженных длинноствольным огнестрельным оружием". Пояснялось, что инцидент произошел в ночь на 2 ноября. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что обвинения со стороны Польши в заходе на ее территорию с белорусской территории вооруженных лиц голословны и не имеют оснований. Польша неоднократно заявляла о разного рода провокациях со стороны Белоруссии на совместной границе, Минск эти заявления опровергал."Еще более настораживающим является тот факт, что провокации (обвинения в адрес Минска со стороны Польши – ред.) в отношении Беларуси имеют целью создать воинствующий климат в польском обществе, в ЕС и НАТО в целом для оправдания курса польских властей, направленного на милитаризацию страны в угоду сиюминутным внутриполитическим амбициям. Фальшивые вбросы и искусственное создание видимости мнимой военной угрозы явно нацелены на более глубокое погружение в ситуацию крупных геополитических игроков, в том числе, в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге", - говорится в заявлении белорусского МИД на его сайте.При этом подчеркивается, что "эта крайне рискованная игра напоминает высекание искр посреди порохового склада". "Это безответственно. На кону безопасность всего региона… В этой связи еще раз заявляем, что Беларусь никоим образом не ставит под сомнение право и способность Польши, как и любого другого государства, защищать свои границы. Белорусской стороне совершенно невыгодна любая эскалация в регионе. Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты", - заявили в МИД.Во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии отметили, что "польской стороне необходимо повысить градус напряженности для получения дополнительного финансирования при строительстве "Варшавского железного занавеса". "Неслучайно эта инсценировка (очередное заявление Варшавы о провокации на границе – ред.) совпала по времени со вступлением в силу закона о строительстве стены на белорусско-польской границе. Однако мы не приемлем использование Беларуси в качестве ширмы для обмана польским руководством своего народа и налогоплательщиков", - подчеркивается в заявлении.МИД Белоруссии призвал польскую сторону "смириться с бессмысленностью давления на суверенное соседнее государство, и в случае наличия любых требующих совместного рассмотрения вопросов в полной мере задействовать дипломатические каналы и иные установленные формы межгосударственной и межведомственной коммуникации, а не создавать лишь такую видимость".

https://ria.ru/20211030/belorussiya-1756984980.html

https://ria.ru/20211030/polsha-1756965409.html

https://ria.ru/20211014/polsha-1754643518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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