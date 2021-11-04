https://ria.ru/20211104/polsha-1757670627.html

Поляки наносят удар по союзу русских и немцев

В Польше рассказали, как Варшава мешает союзу России и Германии - РИА Новости, 04.11.2021

Поляки наносят удар по союзу русских и немцев

Польша может стать конкурирующим с Германией европейским газовым хабом, что является одной из причин "нападок" на страну, такое мнение в своей статье в журнале... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T07:13

2021-11-04T07:13

2021-11-04T07:13

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Польша может стать конкурирующим с Германией европейским газовым хабом, что является одной из причин "нападок" на страну, такое мнение в своей статье в журнале Tygodnik Solidarność озвучил польский эксперт по восточным вопросам, доктор Варшавского института Гжегож Кучиньский.По его утверждению, Польша "стоит на пути создания российско-немецкого газового кондоминиума" в Восточной и Центральной Европе, из-за чего, в том числе, якобы предпринимаются попытки "сменить правительство" в Варшаве.После событий на Украине в 2014 году, а также прихода к власти в стране правых политика Польши стала более антироссийской и проамериканской, а также гораздо более скептически настроенной по отношению к Германии, пишет он. "Стремительное экономическое развитие, успех избранной польским правящим лагерем модели социальной политики, защита суверенитета от произвола европейских органов и стоящей за ними Германии, которая враждебно относится к (правящей партии. – прим. ред.) "Праву и справедливости" (PiS), роль Польши в укреплении Североатлантического альянса и его восточного фланга — это, тем не менее, еще не главные причины яростных нападок на Варшаву", - считает эксперт.По его "представлениям", Польша "портит кровь" Берлину и Москве прежде всего своей независимой энергетической политикой, а началось все после "решительных" шагов Варшавы, направленных на "освобождение" от поставок газа из России. Кроме того, Польша активно противодействует проекту "Северный поток — 2", однако, несмотря на задержку его строительства, после появления в Белом доме нового "хозяина" стало ясно, что рано или поздно газопровод заработает, продолжает он."В двух словах речь шла о том, чтобы Германия стала огромным газовым хабом для этой части континента, а сырье, разумеется, поступало бы из России по "Северному потоку — 1" и "Северному потоку — 2"", - указывает Кучиньский. При этом благодаря строительству трубопровода "Балтик пайп" между Польшей и Данией и наращиванию мощностей СПГ-терминалов Варшава приобретает независимость от России и Германии."Еще хуже с их точки зрения выглядит перспектива того, что Польша начнет оказывать помощь странам региона. Именно она может стать хабом, который будет конкурировать с Германией, используя при этом нероссийские источники поставок", - утверждает эксперт.Как заявляет Кучиньский, польская политика газовой диверсификации подчинена цели дать разным странам возможность выбрать направление импорта "голубого топлива", что является одной из причин "яростных нападок" на руководство Польши.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211028/gaz-1756682001.html

https://ria.ru/20211102/auktsion-1757398470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, дания, германия, польша, северный поток, северный поток — 2, россия