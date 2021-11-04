В Польше рассказали, как Варшава мешает союзу России и Германии
Эксперт Кучиньский заявил, что Польша мешает газовому союзу между Россией и Германией
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Польша может стать конкурирующим с Германией европейским газовым хабом, что является одной из причин "нападок" на страну, такое мнение в своей статье в журнале Tygodnik Solidarność озвучил польский эксперт по восточным вопросам, доктор Варшавского института Гжегож Кучиньский.
По его утверждению, Польша "стоит на пути создания российско-немецкого газового кондоминиума" в Восточной и Центральной Европе, из-за чего, в том числе, якобы предпринимаются попытки "сменить правительство" в Варшаве.
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После событий на Украине в 2014 году, а также прихода к власти в стране правых политика Польши стала более антироссийской и проамериканской, а также гораздо более скептически настроенной по отношению к Германии, пишет он. "Стремительное экономическое развитие, успех избранной польским правящим лагерем модели социальной политики, защита суверенитета от произвола европейских органов и стоящей за ними Германии, которая враждебно относится к (правящей партии. – прим. ред.) "Праву и справедливости" (PiS), роль Польши в укреплении Североатлантического альянса и его восточного фланга — это, тем не менее, еще не главные причины яростных нападок на Варшаву", - считает эксперт.
По его "представлениям", Польша "портит кровь" Берлину и Москве прежде всего своей независимой энергетической политикой, а началось все после "решительных" шагов Варшавы, направленных на "освобождение" от поставок газа из России. Кроме того, Польша активно противодействует проекту "Северный поток — 2", однако, несмотря на задержку его строительства, после появления в Белом доме нового "хозяина" стало ясно, что рано или поздно газопровод заработает, продолжает он.
"В двух словах речь шла о том, чтобы Германия стала огромным газовым хабом для этой части континента, а сырье, разумеется, поступало бы из России по "Северному потоку — 1" и "Северному потоку — 2"", - указывает Кучиньский. При этом благодаря строительству трубопровода "Балтик пайп" между Польшей и Данией и наращиванию мощностей СПГ-терминалов Варшава приобретает независимость от России и Германии.
"Еще хуже с их точки зрения выглядит перспектива того, что Польша начнет оказывать помощь странам региона. Именно она может стать хабом, который будет конкурировать с Германией, используя при этом нероссийские источники поставок", - утверждает эксперт.
Как заявляет Кучиньский, польская политика газовой диверсификации подчинена цели дать разным странам возможность выбрать направление импорта "голубого топлива", что является одной из причин "яростных нападок" на руководство Польши.
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