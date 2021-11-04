https://ria.ru/20211104/polet-1757738274.html

Источник: полет белорусского космонавта на МКС состоится не ранее 2024 года

Источник: полет белорусского космонавта на МКС состоится не ранее 2024 года - РИА Новости, 04.11.2021

Источник: полет белорусского космонавта на МКС состоится не ранее 2024 года

Белорусский космонавт сможет отправиться на Международнуб космическую станцию (МКС) не ранее 2024 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T19:33

2021-11-04T19:33

2021-11-04T19:33

белоруссия

владимир путин

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Белорусский космонавт сможет отправиться на Международнуб космическую станцию (МКС) не ранее 2024 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова в ближайшем будущем реализовать предложение о включении в состав экипажа МКС белорусского космонавта. "Роскосмос" проинформировал, что в ближайшее время обсудит с Академией наук Белоруссии вопросы подготовки белорусского космонавта."Космонавту предстоит пройти двухгодичную подготовку по отдельной программе научных, скорее всего, медико-биологических экспериментов. Только после этого возможен полноценный полет", - сказал собеседник агентства.По его словам, предварительные переговоры по этой тематике начались в августе.

https://ria.ru/20211027/prichal-1756454748.html

белоруссия

россия

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белоруссия, владимир путин, роскосмос, международная космическая станция (мкс), россия