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Источник: полет белорусского космонавта на МКС состоится не ранее 2024 года
Источник: полет белорусского космонавта на МКС состоится не ранее 2024 года - РИА Новости, 04.11.2021
Источник: полет белорусского космонавта на МКС состоится не ранее 2024 года
Белорусский космонавт сможет отправиться на Международнуб космическую станцию (МКС) не ранее 2024 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T19:33
2021-11-04T19:33
белоруссия
владимир путин
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Белорусский космонавт сможет отправиться на Международнуб космическую станцию (МКС) не ранее 2024 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова в ближайшем будущем реализовать предложение о включении в состав экипажа МКС белорусского космонавта. "Роскосмос" проинформировал, что в ближайшее время обсудит с Академией наук Белоруссии вопросы подготовки белорусского космонавта."Космонавту предстоит пройти двухгодичную подготовку по отдельной программе научных, скорее всего, медико-биологических экспериментов. Только после этого возможен полноценный полет", - сказал собеседник агентства.По его словам, предварительные переговоры по этой тематике начались в августе.
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белоруссия, владимир путин, роскосмос, международная космическая станция (мкс), россия
19:33 04.11.2021
 
Источник: полет белорусского космонавта на МКС состоится не ранее 2024 года

Источник сообщил, что белорусский космонавт сможет полететь на МКС не ранее 2024 года

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука"
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Белорусский космонавт сможет отправиться на Международнуб космическую станцию (МКС) не ранее 2024 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова в ближайшем будущем реализовать предложение о включении в состав экипажа МКС белорусского космонавта. "Роскосмос" проинформировал, что в ближайшее время обсудит с Академией наук Белоруссии вопросы подготовки белорусского космонавта.
"Космонавту предстоит пройти двухгодичную подготовку по отдельной программе научных, скорее всего, медико-биологических экспериментов. Только после этого возможен полноценный полет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительные переговоры по этой тематике начались в августе.
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БелоруссияВладимир ПутинРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Россия
 
 
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