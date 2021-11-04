https://ria.ru/20211104/pogoda-1757709163.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 04.11.2021

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил до воскресенья о желтом уровне погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T15:26

2021-11-04T15:26

2021-11-04T15:26

общество

москва

гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570468680_0:125:2617:1597_1920x0_80_0_0_fcef4c15b293d544239ade423d1d899d.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил до воскресенья о желтом уровне погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В столице предупреждение действует с 12.00 субботы до 12.00 воскресенья. В области - с 6.00 субботы до 6.00 воскресенья.

https://ria.ru/20211103/zima-1757590163.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, гидрометцентр