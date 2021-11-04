https://ria.ru/20211104/pogoda-1757709163.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 04.11.2021
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил до воскресенья о желтом уровне погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T15:26
2021-11-04T15:26
2021-11-04T15:26
общество
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил до воскресенья о желтом уровне погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В столице предупреждение действует с 12.00 субботы до 12.00 воскресенья. В области - с 6.00 субботы до 6.00 воскресенья.
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общество, москва, гидрометцентр
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра