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День народного единства в Москве станет одним из самых теплых в истории
День народного единства в Москве станет одним из самых теплых в истории - РИА Новости, 04.11.2021
День народного единства в Москве станет одним из самых теплых в истории
День народного единства в Москве в этом году может стать одним из самых теплых в историю метеорологических наблюдений, заняв третью строчку, сообщил РИА Новости РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T08:34
2021-11-04T08:34
2021-11-04T08:48
общество
московская область (подмосковье)
москва
день народного единства в россии
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. День народного единства в Москве в этом году может стать одним из самых теплых в историю метеорологических наблюдений, заняв третью строчку, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Такой температурный фон на 7-8 градусов превышает норму ноября и соответствует многолетним показателям начала октября, пояснил он.По словам метеоролога, 21 веке теплее днем 4 ноября было только в 2013 году, когда термометры показали плюс одиннадцать градусов. В прошлом же столетии рекорд принадлежит 1938 году — плюс 11,9 — абсолютный максимум за весь климатический ряд с момента начала наблюдений – с 1879 года.Таким образом, 4 ноября 2021 года в Москве может занять 3-ю строчку по теплу за всю 142-летнюю историю регулярных замеров, заключил Тишковец.
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общество, московская область (подмосковье), москва, день народного единства в россии, евгений тишковец, погода
08:34 04.11.2021 (обновлено: 08:48 04.11.2021)
День народного единства в Москве станет одним из самых теплых в истории
День народного единства в Москве станет одним из самых теплых в метеоистории