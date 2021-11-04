https://ria.ru/20211104/pogoda-1757674238.html

День народного единства в Москве станет одним из самых теплых в истории

День народного единства в Москве станет одним из самых теплых в истории - РИА Новости, 04.11.2021

День народного единства в Москве станет одним из самых теплых в истории

День народного единства в Москве в этом году может стать одним из самых теплых в историю метеорологических наблюдений, заняв третью строчку, сообщил РИА Новости РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T08:34

2021-11-04T08:34

2021-11-04T08:48

общество

московская область (подмосковье)

москва

день народного единства в россии

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. День народного единства в Москве в этом году может стать одним из самых теплых в историю метеорологических наблюдений, заняв третью строчку, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Такой температурный фон на 7-8 градусов превышает норму ноября и соответствует многолетним показателям начала октября, пояснил он.По словам метеоролога, 21 веке теплее днем 4 ноября было только в 2013 году, когда термометры показали плюс одиннадцать градусов. В прошлом же столетии рекорд принадлежит 1938 году — плюс 11,9 — абсолютный максимум за весь климатический ряд с момента начала наблюдений – с 1879 года.Таким образом, 4 ноября 2021 года в Москве может занять 3-ю строчку по теплу за всю 142-летнюю историю регулярных замеров, заключил Тишковец.

https://ria.ru/20211103/zima-1757590163.html

московская область (подмосковье)

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2021

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общество, московская область (подмосковье), москва, день народного единства в россии, евгений тишковец, погода