Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/pogoda-1757674238.html
День народного единства в Москве станет одним из самых теплых в истории
День народного единства в Москве станет одним из самых теплых в истории - РИА Новости, 04.11.2021
День народного единства в Москве станет одним из самых теплых в истории
День народного единства в Москве в этом году может стать одним из самых теплых в историю метеорологических наблюдений, заняв третью строчку, сообщил РИА Новости РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T08:34
2021-11-04T08:48
общество
московская область (подмосковье)
москва
день народного единства в россии
евгений тишковец
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156191/00/1561910026_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b87386ba6e990365ccff1d7843604689.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. День народного единства в Москве в этом году может стать одним из самых теплых в историю метеорологических наблюдений, заняв третью строчку, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Такой температурный фон на 7-8 градусов превышает норму ноября и соответствует многолетним показателям начала октября, пояснил он.По словам метеоролога, 21 веке теплее днем 4 ноября было только в 2013 году, когда термометры показали плюс одиннадцать градусов. В прошлом же столетии рекорд принадлежит 1938 году — плюс 11,9 — абсолютный максимум за весь климатический ряд с момента начала наблюдений – с 1879 года.Таким образом, 4 ноября 2021 года в Москве может занять 3-ю строчку по теплу за всю 142-летнюю историю регулярных замеров, заключил Тишковец.
https://ria.ru/20211103/zima-1757590163.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156191/00/1561910026_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50c1a52d3cecd56bcab32e59a65fbbba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, московская область (подмосковье), москва, день народного единства в россии, евгений тишковец, погода
08:34 04.11.2021 (обновлено: 08:48 04.11.2021)
 
День народного единства в Москве станет одним из самых теплых в истории

День народного единства в Москве станет одним из самых теплых в метеоистории

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. День народного единства в Москве в этом году может стать одним из самых теплых в историю метеорологических наблюдений, заняв третью строчку, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня инициативу в атмосфере Центральной России перехватит промежуточный гребень антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, облака поредеют, а солнце прогреет воздух в Москве до плюс 9-11, в Подмосковье до плюс 7-12", — отметил собеседник агентства.
Такой температурный фон на 7-8 градусов превышает норму ноября и соответствует многолетним показателям начала октября, пояснил он.
По словам метеоролога, 21 веке теплее днем 4 ноября было только в 2013 году, когда термометры показали плюс одиннадцать градусов. В прошлом же столетии рекорд принадлежит 1938 году — плюс 11,9 — абсолютный максимум за весь климатический ряд с момента начала наблюдений – с 1879 года.
Таким образом, 4 ноября 2021 года в Москве может занять 3-ю строчку по теплу за всю 142-летнюю историю регулярных замеров, заключил Тишковец.
Москва-река - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
Вчера, 16:44
Россиянам рассказали о погоде этой зимой
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваДень народного единства в РоссииЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчину
12:10Жители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМР
12:07Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства
12:06Новым главой Минобороны Украины стал Алексей Резников
11:56Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского
11:54В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов
11:53Россиянам напомнили о жизненно важной льготе
11:53В Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больнице
11:49Новая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собрания
11:46СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском
11:36Организаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 дней
11:36Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35
11:35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства
11:31AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии
11:30Китай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на Тайвань
11:26В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19
11:24Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане
11:16Володин рассказал об уроке Смутного времени
11:11Лукашенко получил доработанный вариант обновленной конституции
11:09Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Лента новостейМолния
Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчинуЖители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМРПосол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единстваНовым главой Минобороны Украины стал Алексей РезниковДепутаты устроили в Раде демарш во время выступления ЗеленскогоВ "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубовРоссиянам напомнили о жизненно важной льготеВ Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больницеНовая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собранияСК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под ИркутскомОрганизаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 днейЧемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерстваAstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в ШвейцарииКитай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на ТайваньВ Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океанеВолодин рассказал об уроке Смутного времениЛукашенко получил доработанный вариант обновленной конституцииОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19