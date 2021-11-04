06:51 04.11.2021 (обновлено: 06:58 04.11.2021)
В Киеве заявили о подготовке "контрнаступления" в случае войны с Россией
Арестович заявил о подготовке Украиной "контрнаступления" в случае конфликта с Россией
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские войска
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и "контрнаступления по отдельным направлениям" на случай полномасштабного конфликта с Россией, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
Ранее Арестович заявил, что Киев рассматривает девять сценариев на случай "нападения России.
По его словам, ВСУ готовы к любому развитию ситуации в контексте "полномасштабной войны" с Россией.
"Мы готовы не только к проведению широкомасштабной оборонной операции, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям, планирование сделано еще апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнерами", - заявил Арестович в эфире телеканала "Украина24".
При этом он добавил, что "война - это дело фартовое", а развитие ситуации зависит от того, "как ляжет карта".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Россия также неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".