https://ria.ru/20211104/plan-1757670342.html

В Киеве заявили о подготовке "контрнаступления" в случае войны с Россией

В Киеве заявили о подготовке "контрнаступления" в случае войны с Россией - РИА Новости, 04.11.2021

В Киеве заявили о подготовке "контрнаступления" в случае войны с Россией

Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и "контрнаступления по отдельным направлениям" на случай... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T06:51

2021-11-04T06:51

2021-11-04T06:58

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алексей арестович

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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и "контрнаступления по отдельным направлениям" на случай полномасштабного конфликта с Россией, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.Ранее Арестович заявил, что Киев рассматривает девять сценариев на случай "нападения России.По его словам, ВСУ готовы к любому развитию ситуации в контексте "полномасштабной войны" с Россией.При этом он добавил, что "война - это дело фартовое", а развитие ситуации зависит от того, "как ляжет карта".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Россия также неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20211102/eskalatsiya-1757304081.html

украина

киев

россия

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в мире, украина, киев, нато, верховная рада украины, вооруженные силы украины, россия, алексей арестович