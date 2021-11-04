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Ветеринар рассказал, как распознать коронавирус у питомца
Ветеринар рассказал, как распознать коронавирус у питомца - РИА Новости, 04.11.2021
Ветеринар рассказал, как распознать коронавирус у питомца
Кашель, выделения из носа, сонливость и тяжелое дыхание могут быть симптомами коронавируса у кошек и собак, но это не всегда повод для беспокойства, поделился... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T07:34
2021-11-04T07:34
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Кашель, выделения из носа, сонливость и тяжелое дыхание могут быть симптомами коронавируса у кошек и собак, но это не всегда повод для беспокойства, поделился мнением с РИА Новости ветеринар медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье".Подтвердить или исключить заражение могут в ветклинике: у питомца возьмут мазок из носа. Но описанные симптомы могут быть признаками других респираторных инфекций, например, микоплазмоза.В большинстве случаев домашние животные переносят коронавирусную инфекцию легко, иногда бессимптомно, тяжелые формы заболевания случаются крайне редко, считает эксперт. "Если диагноз подтвердился, но питомец чувствует себя нормально, лечить его не нужно: просто наблюдайте за его самочувствием. Если появятся новые симптомы или ему станет хуже, нужно обратиться в ветеринарную клинику", - обращает внимание эксперт.Кроме того, существует "кошачий" коронавирус, не имеющий отношения к COVID-19. Он есть почти у всех кошек и не представляет опасности, но в редких случаях может стать причиной развития инфекционного перитонита и энтерита. Для людей и собак этот вирус не опасен - им могут заразиться исключительно представители семейства кошачьих, заключил ветеринар.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:34 04.11.2021
 
Ветеринар рассказал, как распознать коронавирус у питомца

Ветеринар сервиса "СберЗдоровье" назвал симптомы коронавируса у питомца

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКотенок
Котенок - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Кашель, выделения из носа, сонливость и тяжелое дыхание могут быть симптомами коронавируса у кошек и собак, но это не всегда повод для беспокойства, поделился мнением с РИА Новости ветеринар медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье".
"Заражение домашних животных коронавирусом встречается нечасто и может произойти при тесном и длительном контакте с больным человеком. Если вы сами болеете коронавирусом и заметили у собаки или кошки такие симптомы, как чихание, кашель, выделения из глаз или носа, сонливость, тяжелое дыхание - не исключено, что они тоже могли заразиться", - пояснил ветеринар.
Подтвердить или исключить заражение могут в ветклинике: у питомца возьмут мазок из носа. Но описанные симптомы могут быть признаками других респираторных инфекций, например, микоплазмоза.
В большинстве случаев домашние животные переносят коронавирусную инфекцию легко, иногда бессимптомно, тяжелые формы заболевания случаются крайне редко, считает эксперт. "Если диагноз подтвердился, но питомец чувствует себя нормально, лечить его не нужно: просто наблюдайте за его самочувствием. Если появятся новые симптомы или ему станет хуже, нужно обратиться в ветеринарную клинику", - обращает внимание эксперт.
Кроме того, существует "кошачий" коронавирус, не имеющий отношения к COVID-19. Он есть почти у всех кошек и не представляет опасности, но в редких случаях может стать причиной развития инфекционного перитонита и энтерита. Для людей и собак этот вирус не опасен - им могут заразиться исключительно представители семейства кошачьих, заключил ветеринар.
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