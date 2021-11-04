https://ria.ru/20211104/pitomets-1757671318.html

Ветеринар рассказал, как распознать коронавирус у питомца

Ветеринар рассказал, как распознать коронавирус у питомца - РИА Новости, 04.11.2021

Ветеринар рассказал, как распознать коронавирус у питомца

Кашель, выделения из носа, сонливость и тяжелое дыхание могут быть симптомами коронавируса у кошек и собак, но это не всегда повод для беспокойства, поделился... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T07:34

2021-11-04T07:34

2021-11-04T07:34

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Кашель, выделения из носа, сонливость и тяжелое дыхание могут быть симптомами коронавируса у кошек и собак, но это не всегда повод для беспокойства, поделился мнением с РИА Новости ветеринар медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье".Подтвердить или исключить заражение могут в ветклинике: у питомца возьмут мазок из носа. Но описанные симптомы могут быть признаками других респираторных инфекций, например, микоплазмоза.В большинстве случаев домашние животные переносят коронавирусную инфекцию легко, иногда бессимптомно, тяжелые формы заболевания случаются крайне редко, считает эксперт. "Если диагноз подтвердился, но питомец чувствует себя нормально, лечить его не нужно: просто наблюдайте за его самочувствием. Если появятся новые симптомы или ему станет хуже, нужно обратиться в ветеринарную клинику", - обращает внимание эксперт.Кроме того, существует "кошачий" коронавирус, не имеющий отношения к COVID-19. Он есть почти у всех кошек и не представляет опасности, но в редких случаях может стать причиной развития инфекционного перитонита и энтерита. Для людей и собак этот вирус не опасен - им могут заразиться исключительно представители семейства кошачьих, заключил ветеринар.

https://ria.ru/20210721/zhivotnye-1742225242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии