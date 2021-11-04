В Петербурге открыли мемориал министрам внутренних дел Российской империи
Колокольцев открыл в Петербурге мемориал министрам внутренних дел Российской империи
© Фото : МВД РФ Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на открытии мемориальной плиты, посвященной пяти министрам внутренних дел Российской империи
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поучаствовал в открытии в Петербурге мемориальной плиты, посвящённой министрам внутренних дел Российской империи, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня в Санкт-Петербурге министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии открытия мемориальной плиты, посвященной пяти министрам внутренних дел Российской империи – Дмитрию Бибикову, Дмитрию Блудову, Петру Валуеву, Ивану Дурново и Дмитрию Сипягину. Мероприятие проведено в преддверии профессионального праздника – Дня сотрудника органов внутренних дел", – сказала Волк.
© Фото : МВД РФОткрытие мемориальной плиты, посвященной пяти министрам внутренних дел Российской империи
Открытие мемориальной плиты, посвященной пяти министрам внутренних дел Российской империи
В ходе церемонии министр отметил, что каждый из его предшественников внёс большой вклад в реформирование правоохранительной системы, обеспечивал общественную безопасность и защиту национальных интересов страны.
"В период их деятельности принят ряд основополагающих законодательных актов по вопросам уголовного и исполнительного права. Усовершенствован порядок управления полицией, пересмотрены подходы к ее финансовому, штатному, ресурсному обеспечению. Полицейские получили статус государственных служащих с правом на пенсию", - сказал Колокольцев в ходе церемонии.
Кроме того, он подчеркнул, что особое значение имеют проводимые МВД РФ мероприятия по изучению и восстановлению исторического наследия российской полиции.
"Сохранение ее лучших традиций и увековечивание памяти наших выдающихся предшественников являются неотъемлемой частью воспитательной работы с молодым поколением. По инициативе министерства за последние годы уже открыты десять монументов и других мемориальных объектов", - отметил Колокольцев.