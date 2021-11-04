https://ria.ru/20211104/peterburg-1757708679.html

В Петербурге открыли мемориал министрам внутренних дел Российской империи

В Петербурге открыли мемориал министрам внутренних дел Российской империи - РИА Новости, 04.11.2021

В Петербурге открыли мемориал министрам внутренних дел Российской империи

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поучаствовал в открытии в Петербурге мемориальной плиты, посвящённой министрам внутренних дел Российской империи, сообщает... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T15:22

2021-11-04T15:22

2021-11-04T15:22

общество

санкт-петербург

владимир колокольцев

российская империя

ирина волк

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поучаствовал в открытии в Петербурге мемориальной плиты, посвящённой министрам внутренних дел Российской империи, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сегодня в Санкт-Петербурге министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии открытия мемориальной плиты, посвященной пяти министрам внутренних дел Российской империи – Дмитрию Бибикову, Дмитрию Блудову, Петру Валуеву, Ивану Дурново и Дмитрию Сипягину. Мероприятие проведено в преддверии профессионального праздника – Дня сотрудника органов внутренних дел", – сказала Волк.В ходе церемонии министр отметил, что каждый из его предшественников внёс большой вклад в реформирование правоохранительной системы, обеспечивал общественную безопасность и защиту национальных интересов страны.Кроме того, он подчеркнул, что особое значение имеют проводимые МВД РФ мероприятия по изучению и восстановлению исторического наследия российской полиции."Сохранение ее лучших традиций и увековечивание памяти наших выдающихся предшественников являются неотъемлемой частью воспитательной работы с молодым поколением. По инициативе министерства за последние годы уже открыты десять монументов и других мемориальных объектов", - отметил Колокольцев.

https://ria.ru/20210911/memorial-1749686618.html

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общество, санкт-петербург, владимир колокольцев, российская империя, ирина волк, россия