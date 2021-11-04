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В Петербурге открыли мемориал министрам внутренних дел Российской империи
В Петербурге открыли мемориал министрам внутренних дел Российской империи - РИА Новости, 04.11.2021
В Петербурге открыли мемориал министрам внутренних дел Российской империи
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поучаствовал в открытии в Петербурге мемориальной плиты, посвящённой министрам внутренних дел Российской империи, сообщает... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T15:22
2021-11-04T15:22
общество
санкт-петербург
владимир колокольцев
российская империя
ирина волк
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поучаствовал в открытии в Петербурге мемориальной плиты, посвящённой министрам внутренних дел Российской империи, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сегодня в Санкт-Петербурге министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии открытия мемориальной плиты, посвященной пяти министрам внутренних дел Российской империи – Дмитрию Бибикову, Дмитрию Блудову, Петру Валуеву, Ивану Дурново и Дмитрию Сипягину. Мероприятие проведено в преддверии профессионального праздника – Дня сотрудника органов внутренних дел", – сказала Волк.В ходе церемонии министр отметил, что каждый из его предшественников внёс большой вклад в реформирование правоохранительной системы, обеспечивал общественную безопасность и защиту национальных интересов страны.Кроме того, он подчеркнул, что особое значение имеют проводимые МВД РФ мероприятия по изучению и восстановлению исторического наследия российской полиции."Сохранение ее лучших традиций и увековечивание памяти наших выдающихся предшественников являются неотъемлемой частью воспитательной работы с молодым поколением. По инициативе министерства за последние годы уже открыты десять монументов и других мемориальных объектов", - отметил Колокольцев.
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общество, санкт-петербург, владимир колокольцев, российская империя, ирина волк, россия
15:22 04.11.2021
 
В Петербурге открыли мемориал министрам внутренних дел Российской империи

Колокольцев открыл в Петербурге мемориал министрам внутренних дел Российской империи

© Фото : МВД РФ Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на открытии мемориальной плиты, посвященной пяти министрам внутренних дел Российской империи
 Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на открытии мемориальной плиты, посвященной пяти министрам внутренних дел Российской империи - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Фото : МВД РФ
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поучаствовал в открытии в Петербурге мемориальной плиты, посвящённой министрам внутренних дел Российской империи, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня в Санкт-Петербурге министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии открытия мемориальной плиты, посвященной пяти министрам внутренних дел Российской империи – Дмитрию Бибикову, Дмитрию Блудову, Петру Валуеву, Ивану Дурново и Дмитрию Сипягину. Мероприятие проведено в преддверии профессионального праздника – Дня сотрудника органов внутренних дел", – сказала Волк.
© Фото : МВД РФОткрытие мемориальной плиты, посвященной пяти министрам внутренних дел Российской империи
Открытие мемориальной плиты, посвященной пяти министрам внутренних дел Российской империи - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Фото : МВД РФ
Открытие мемориальной плиты, посвященной пяти министрам внутренних дел Российской империи
В ходе церемонии министр отметил, что каждый из его предшественников внёс большой вклад в реформирование правоохранительной системы, обеспечивал общественную безопасность и защиту национальных интересов страны.
"В период их деятельности принят ряд основополагающих законодательных актов по вопросам уголовного и исполнительного права. Усовершенствован порядок управления полицией, пересмотрены подходы к ее финансовому, штатному, ресурсному обеспечению. Полицейские получили статус государственных служащих с правом на пенсию", - сказал Колокольцев в ходе церемонии.
Кроме того, он подчеркнул, что особое значение имеют проводимые МВД РФ мероприятия по изучению и восстановлению исторического наследия российской полиции.
"Сохранение ее лучших традиций и увековечивание памяти наших выдающихся предшественников являются неотъемлемой частью воспитательной работы с молодым поколением. По инициативе министерства за последние годы уже открыты десять монументов и других мемориальных объектов", - отметил Колокольцев.
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ОбществоСанкт-ПетербургВладимир КолокольцевРоссийская империяИрина ВолкРоссия
 
 
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