https://ria.ru/20211104/perm-1757695012.html

Житель Перми убил жену и внука, затем совершил самоубийство

Житель Перми убил жену и внука, затем совершил самоубийство - РИА Новости, 04.11.2021

Житель Перми убил жену и внука, затем совершил самоубийство

Житель Перми убил жену и внука, затем совершил самоубийство, следователи возбудили уголовное дело по данному факту, сообщается на сайте регионального управления РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T12:45

2021-11-04T12:45

2021-11-04T12:45

происшествия

пермь

кировский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ПЕРМЬ, 4 ноя - РИА Новости. Житель Перми убил жену и внука, затем совершил самоубийство, следователи возбудили уголовное дело по данному факту, сообщается на сайте регионального управления СК России.По данным ведомства, инцидент произошел в среду в одной из квартир Кировского района. Вернувшаяся домой местная жительница обнаружила тела своих родителей 65 и 75 лет и 17-летнего сына с травмами криминального характера. Следователи установили, что преступление совершил проживающий в этой же квартире 75-летний глава семьи, который после инцидента свел счеты с жизнью."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.Уточняется, что сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, назначили необходимые судебные экспертизы, допрашивают свидетелей.

https://ria.ru/20210624/kuzbass-1738400093.html

https://ria.ru/20200629/1573623573.html

пермь

кировский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), россия