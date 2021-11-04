Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/perm-1757695012.html
Житель Перми убил жену и внука, затем совершил самоубийство
Житель Перми убил жену и внука, затем совершил самоубийство - РИА Новости, 04.11.2021
Житель Перми убил жену и внука, затем совершил самоубийство
Житель Перми убил жену и внука, затем совершил самоубийство, следователи возбудили уголовное дело по данному факту, сообщается на сайте регионального управления РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T12:45
2021-11-04T12:45
происшествия
пермь
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg
ПЕРМЬ, 4 ноя - РИА Новости. Житель Перми убил жену и внука, затем совершил самоубийство, следователи возбудили уголовное дело по данному факту, сообщается на сайте регионального управления СК России.По данным ведомства, инцидент произошел в среду в одной из квартир Кировского района. Вернувшаяся домой местная жительница обнаружила тела своих родителей 65 и 75 лет и 17-летнего сына с травмами криминального характера. Следователи установили, что преступление совершил проживающий в этой же квартире 75-летний глава семьи, который после инцидента свел счеты с жизнью."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.Уточняется, что сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, назначили необходимые судебные экспертизы, допрашивают свидетелей.
https://ria.ru/20210624/kuzbass-1738400093.html
https://ria.ru/20200629/1573623573.html
пермь
кировский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_bb7aec76d35fbdacd658613cd7a682e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, пермь, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:45 04.11.2021
 
Житель Перми убил жену и внука, затем совершил самоубийство

75 летний житель Перми убил жену и внука, затем совершил самоубийство

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 4 ноя - РИА Новости. Житель Перми убил жену и внука, затем совершил самоубийство, следователи возбудили уголовное дело по данному факту, сообщается на сайте регионального управления СК России.
По данным ведомства, инцидент произошел в среду в одной из квартир Кировского района. Вернувшаяся домой местная жительница обнаружила тела своих родителей 65 и 75 лет и 17-летнего сына с травмами криминального характера. Следователи установили, что преступление совершил проживающий в этой же квартире 75-летний глава семьи, который после инцидента свел счеты с жизнью.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 12:26
В Кузбассе убили женщину с ребенком
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, назначили необходимые судебные экспертизы, допрашивают свидетелей.
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 29.06.2020
29 июня 2020, 13:33
На Урале суд направил в психлечебницу мужчину, убившего внука
 
ПроисшествияПермьКировский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели
03:41Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины
03:41В ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой
03:40В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи
03:28Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане
03:25В Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19
03:18Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 года
03:13Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной России
03:07Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней
03:05Назван омолаживающий кожу напиток
02:47Блумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVID
02:41В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа
02:30Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
02:17Владельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фото
02:17Вильфанд рассказал об аномально теплой температуре в Сибири
02:15Американский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТО
02:08Эксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровья
02:06Львовского депутата поймали за рисованием портрета Путина
01:38На Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar
01:33Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе
Лента новостейМолния
Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей неделиВильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резиныВ ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скоройВ Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в СуданеВ Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 годаВильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной РоссииСенатор выступил за продление режима нерабочих днейНазван омолаживающий кожу напитокБлумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVIDВ Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газаПрезидент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башнюВладельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фотоВильфанд рассказал об аномально теплой температуре в СибириАмериканский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТОЭксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровьяЛьвовского депутата поймали за рисованием портрета ПутинаНа Украине пообещали продолжить закупки беспилотников BayraktarКулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе