https://ria.ru/20211104/pensii-1757734308.html
Мишустин заявил, что Союзное государство сформирует единый подход к пенсиям
Мишустин заявил, что Союзное государство сформирует единый подход к пенсиям - РИА Новости, 04.11.2021
Мишустин заявил, что Союзное государство сформирует единый подход к пенсиям
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в рамках Союзного государства России и Белоруссии будут выработаны единые подходы по пенсионной тематике и... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T18:57
2021-11-04T18:57
2021-11-04T18:58
белоруссия
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755199298_0:336:3041:2047_1920x0_80_0_0_bfa28a190908c1c0a968ed122f384d96.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в рамках Союзного государства России и Белоруссии будут выработаны единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения."В рамках Союзного государства будут сформированы единые подходы по гармонизации законодательства в части трудовых отношений, а также занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения", - сказал Мишустин в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20211104/integratsiya-1757727811.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755199298_492:394:2696:2047_1920x0_80_0_0_fd3ea5329818da0fd7fa8c96ac0a400c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, михаил мишустин, россия
18:57 04.11.2021 (обновлено: 18:58 04.11.2021)
Мишустин заявил, что Союзное государство сформирует единый подход к пенсиям
Мишустин заявил, что Союзное государство сформирует единый подход по пенсионной тематике