https://ria.ru/20211104/pensii-1757734308.html

Мишустин заявил, что Союзное государство сформирует единый подход к пенсиям

Мишустин заявил, что Союзное государство сформирует единый подход к пенсиям - РИА Новости, 04.11.2021

Мишустин заявил, что Союзное государство сформирует единый подход к пенсиям

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в рамках Союзного государства России и Белоруссии будут выработаны единые подходы по пенсионной тематике и... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T18:57

2021-11-04T18:57

2021-11-04T18:58

белоруссия

михаил мишустин

россия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в рамках Союзного государства России и Белоруссии будут выработаны единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения."В рамках Союзного государства будут сформированы единые подходы по гармонизации законодательства в части трудовых отношений, а также занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения", - сказал Мишустин в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20211104/integratsiya-1757727811.html

белоруссия

россия

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белоруссия, михаил мишустин, россия