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Религия
https://ria.ru/20211104/papa-1757699033.html
Папа Франциск заявил о боли и стыде церкви из-за насилия над детьми
Папа Франциск заявил о боли и стыде церкви из-за насилия над детьми - РИА Новости, 04.11.2021
Папа Франциск заявил о боли и стыде церкви из-за насилия над детьми
Папа Римский Франциск вновь обратился к теме педофилии, подчеркнув, что насилие над несовершеннолетними вызывает "боль и стыд". РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T13:41
2021-11-04T13:41
религия
болонья
ватикан
франция
франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
папа римский
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ВАТИКАН, 3 ноя – РИА Новости. Папа Римский Франциск вновь обратился к теме педофилии, подчеркнув, что насилие над несовершеннолетними вызывает "боль и стыд"."Как Церковь все мы призваны совершить путь, побуждаемые болью и стыдом за то, что не всегда были хорошими хранителями, защищая несовершеннолетних, которых доверили нам в нашей воспитательной и общественной деятельности", - написал понтифик в послании к участникам конференции по проблемам детей и подростков, организованной в Болонье рядом католических организаций.Папа Франциск, в частности, указал на необходимость срочных перемен в подготовке всех тех, кто занимается воспитанием детей или работает с ними в церкви, обществе и семье. По его словам, в этой области необходима систематическая предупредительная деятельность, чтобы "можно было искоренить культуру смерти, носителем которой являются любые формы злоупотреблений", в том числе в сексуальной сфере.В октябре папа Франциск с болью воспринял содержание доклада независимой комиссии по расследованию сексуального насилия в католической церкви Франции. Согласно данным этого разоблачительного документа, с 1950 года в лоне церкви действовали более 3 тысяч педофилов, жертвами которых стали свыше 200 тысяч несовершеннолетних. Во время всеобщей аудиенции в Ватикане 6 октября он произнес по-французски: "Это момент позора".Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в Римско-католической церкви стала предметом серьезной озабоченности папы Римского Франциска. В августе 2018 года понтифик обнародовал специальное "Послание народу Божию", в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни церкви этого позорного явления, которое он назвал "зверством". В марте 2019 года папа Франциск подписал три основополагающих юридических документа по противодействию педофилии: апостольское послание в форме Motu Proprio (особого рескрипта), новый закон государства-города Ватикан, а также руководящие положения для ватиканского викариата.
https://ria.ru/20210604/sud-1735693576.html
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болонья, ватикан, франция, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, папа римский
13:41 04.11.2021
 
Папа Франциск заявил о боли и стыде церкви из-за насилия над детьми

Папа Франциск заявил о боли и стыде церкви, которая не смогла защитить детей от насилия

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
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ВАТИКАН, 3 ноя – РИА Новости. Папа Римский Франциск вновь обратился к теме педофилии, подчеркнув, что насилие над несовершеннолетними вызывает "боль и стыд".
"Как Церковь все мы призваны совершить путь, побуждаемые болью и стыдом за то, что не всегда были хорошими хранителями, защищая несовершеннолетних, которых доверили нам в нашей воспитательной и общественной деятельности", - написал понтифик в послании к участникам конференции по проблемам детей и подростков, организованной в Болонье рядом католических организаций.
Папа Франциск, в частности, указал на необходимость срочных перемен в подготовке всех тех, кто занимается воспитанием детей или работает с ними в церкви, обществе и семье. По его словам, в этой области необходима систематическая предупредительная деятельность, чтобы "можно было искоренить культуру смерти, носителем которой являются любые формы злоупотреблений", в том числе в сексуальной сфере.
В октябре папа Франциск с болью воспринял содержание доклада независимой комиссии по расследованию сексуального насилия в католической церкви Франции. Согласно данным этого разоблачительного документа, с 1950 года в лоне церкви действовали более 3 тысяч педофилов, жертвами которых стали свыше 200 тысяч несовершеннолетних. Во время всеобщей аудиенции в Ватикане 6 октября он произнес по-французски: "Это момент позора".
Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в Римско-католической церкви стала предметом серьезной озабоченности папы Римского Франциска. В августе 2018 года понтифик обнародовал специальное "Послание народу Божию", в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни церкви этого позорного явления, которое он назвал "зверством". В марте 2019 года папа Франциск подписал три основополагающих юридических документа по противодействию педофилии: апостольское послание в форме Motu Proprio (особого рескрипта), новый закон государства-города Ватикан, а также руководящие положения для ватиканского викариата.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 18:01Религия
В РПЦ прокомментировали суд над священником и звонарем за растление детей
 
РелигияБолоньяВатиканФранцияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Римско-католическая церковьПапа Римский
 
 
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