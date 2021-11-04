https://ria.ru/20211104/papa-1757699033.html

Папа Франциск заявил о боли и стыде церкви из-за насилия над детьми

Папа Франциск заявил о боли и стыде церкви из-за насилия над детьми - РИА Новости, 04.11.2021

Папа Франциск заявил о боли и стыде церкви из-за насилия над детьми

Папа Римский Франциск вновь обратился к теме педофилии, подчеркнув, что насилие над несовершеннолетними вызывает "боль и стыд". РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T13:41

2021-11-04T13:41

2021-11-04T13:41

религия

болонья

ватикан

франция

франциск (хорхе марио бергольо)

римско-католическая церковь

папа римский

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ВАТИКАН, 3 ноя – РИА Новости. Папа Римский Франциск вновь обратился к теме педофилии, подчеркнув, что насилие над несовершеннолетними вызывает "боль и стыд"."Как Церковь все мы призваны совершить путь, побуждаемые болью и стыдом за то, что не всегда были хорошими хранителями, защищая несовершеннолетних, которых доверили нам в нашей воспитательной и общественной деятельности", - написал понтифик в послании к участникам конференции по проблемам детей и подростков, организованной в Болонье рядом католических организаций.Папа Франциск, в частности, указал на необходимость срочных перемен в подготовке всех тех, кто занимается воспитанием детей или работает с ними в церкви, обществе и семье. По его словам, в этой области необходима систематическая предупредительная деятельность, чтобы "можно было искоренить культуру смерти, носителем которой являются любые формы злоупотреблений", в том числе в сексуальной сфере.В октябре папа Франциск с болью воспринял содержание доклада независимой комиссии по расследованию сексуального насилия в католической церкви Франции. Согласно данным этого разоблачительного документа, с 1950 года в лоне церкви действовали более 3 тысяч педофилов, жертвами которых стали свыше 200 тысяч несовершеннолетних. Во время всеобщей аудиенции в Ватикане 6 октября он произнес по-французски: "Это момент позора".Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в Римско-католической церкви стала предметом серьезной озабоченности папы Римского Франциска. В августе 2018 года понтифик обнародовал специальное "Послание народу Божию", в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни церкви этого позорного явления, которое он назвал "зверством". В марте 2019 года папа Франциск подписал три основополагающих юридических документа по противодействию педофилии: апостольское послание в форме Motu Proprio (особого рескрипта), новый закон государства-города Ватикан, а также руководящие положения для ватиканского викариата.

https://ria.ru/20210604/sud-1735693576.html

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болонья, ватикан, франция, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, папа римский