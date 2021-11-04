Названо число лет, которые жители развитых стран "не дожили" из-за пандемии
Исследование BMJ: жители развитых стран "не дожили" 28 миллионов лет из-за коронавируса
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкМобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пандемия коронавируса вызвала превышение ожидаемых показателей смертности, что привело к 28 миллионам дополнительных потерянных лет жизни в 2020 году в более чем 30 странах с высоким и выше среднего уровнем доходов, следует из результатов исследования, опубликованного в научном журнале BMJ.
Ученые, в том числе из Великобритании, США, России, Германии, провели оценку вероятного снижения продолжительности жизни в по меньшей мере 37 странах, оценив количество смертей и возраст умерших. Наиболее существенное сокращение продолжительности жизни среди мужчин и женщин в 2020 году ученые выявили в России, США и Болгарии. Отмечается, что в 2020 году продолжительность жизни россиян в среднем могла снизиться на 2,33 года у мужчин и 2,14 года у женщин. В США, по данным ученых, эти показатели составляют 2,27 года у мужчин и 1,61 у женщин.
Согласно результатам исследования, в 2020 году более чем в 30 странах 222 миллиона лет жизни были "потеряны", что на 28 миллионов превысило ожидаемые показатели. Эксперты связывают превышение показателей ожидаемой смертности с пандемией коронавируса.
Ученые, однако, не выявили превышения этих показателей в таких странах, как Новая Зеландия, Южная Корея, Норвегия, Дания, Исландия и Тайвань. Ряд стран Азии, Африки и Латинской Америки, однако, не были изучены в ходе исследования из-за недостаточного количества данных.
Отмечается, что в среднем, продолжительность жизни во всех изученных странах выросла с 2015 года, однако показатель потерянных лет жизни из-за COVID-19 в пять раз превышает показатель "потерянных лет жизни" из-за эпидемии гриппа в 2015 году.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии. На этой неделе, по данным университета Джонса Хопкинса, число скончавшихся из-за коронавируса в мире превысило пять миллионов.