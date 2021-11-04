https://ria.ru/20211104/pandemiya-1757700220.html

Названо число лет, которые жители развитых стран "не дожили" из-за пандемии

Названо число лет, которые жители развитых стран "не дожили" из-за пандемии - РИА Новости, 04.11.2021

Названо число лет, которые жители развитых стран "не дожили" из-за пандемии

Пандемия коронавируса вызвала превышение ожидаемых показателей смертности, что привело к 28 миллионам дополнительных потерянных лет жизни в 2020 году в более... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T14:01

2021-11-04T14:01

2021-11-04T14:01

распространение коронавируса

наука

болгария

сша

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пандемия коронавируса вызвала превышение ожидаемых показателей смертности, что привело к 28 миллионам дополнительных потерянных лет жизни в 2020 году в более чем 30 странах с высоким и выше среднего уровнем доходов, следует из результатов исследования, опубликованного в научном журнале BMJ.Ученые, в том числе из Великобритании, США, России, Германии, провели оценку вероятного снижения продолжительности жизни в по меньшей мере 37 странах, оценив количество смертей и возраст умерших. Наиболее существенное сокращение продолжительности жизни среди мужчин и женщин в 2020 году ученые выявили в России, США и Болгарии. Отмечается, что в 2020 году продолжительность жизни россиян в среднем могла снизиться на 2,33 года у мужчин и 2,14 года у женщин. В США, по данным ученых, эти показатели составляют 2,27 года у мужчин и 1,61 у женщин.Согласно результатам исследования, в 2020 году более чем в 30 странах 222 миллиона лет жизни были "потеряны", что на 28 миллионов превысило ожидаемые показатели. Эксперты связывают превышение показателей ожидаемой смертности с пандемией коронавируса.Ученые, однако, не выявили превышения этих показателей в таких странах, как Новая Зеландия, Южная Корея, Норвегия, Дания, Исландия и Тайвань. Ряд стран Азии, Африки и Латинской Америки, однако, не были изучены в ходе исследования из-за недостаточного количества данных.Отмечается, что в среднем, продолжительность жизни во всех изученных странах выросла с 2015 года, однако показатель потерянных лет жизни из-за COVID-19 в пять раз превышает показатель "потерянных лет жизни" из-за эпидемии гриппа в 2015 году.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии. На этой неделе, по данным университета Джонса Хопкинса, число скончавшихся из-за коронавируса в мире превысило пять миллионов.

https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757613290.html

https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757466599.html

болгария

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука, болгария, сша, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии