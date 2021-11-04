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Премьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норок
Премьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норок - РИА Новости, 04.11.2021
Премьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норок
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила на пресс-конференции, что не знала о незаконности решения об убийстве 15-17 миллионов норок во всех фермах... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T03:06
2021-11-04T05:26
распространение коронавируса
в мире
европа
дания
метте фредериксен
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила на пресс-конференции, что не знала о незаконности решения об убийстве 15-17 миллионов норок во всех фермах королевства в ноябре 2020 года.Как сообщает Датское Радио, в декабре прошлого года парламент королевства начал расследование инцидента с целью выяснить, знала ли Фредериксен и члены кабинета министров Дании о незаконности убийства норок в стране. На данный момент комиссия, занимающаяся расследованием, выяснила, что не может посмотреть СМС-переписки премьер-министра и других членов кабмина, касающиеся этого инцидента, так как телефоны чиновников были настроены так, что сообщения удаляются автоматически спустя 30 дней после отправки.По поводу удаления сообщений Фредериксен заявила на пресс-конференции, что канцелярия премьер-министра посоветовала ей настроить автоматическое удаление сообщений на телефоне летом 2020 года, еще до решения об убийстве норок.В ноябре 2020 года власти Дании заявили, что необходимо уничтожить всех норок в королевстве – 15-17 миллионов животных на всех фермах, поскольку они являются носителями опасно мутировавшего коронавируса. Была разрушена крупнейшая в Европе меховая промышленность. В декабре власти Дании приняли закон, согласно которому разводить и содержать норок в королевстве будет запрещено до 31 декабря 2021 года из-за опасности распространения мутировавшего коронавируса. Властям пришлось признать, что они не имели юридического права требовать этого от владельцев норковых ферм до принятия соответствующего закона.
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в мире, европа, дания, метте фредериксен, коронавирус covid-19
03:06 04.11.2021 (обновлено: 05:26 04.11.2021)
 
Премьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норок

Премьер Дании Фредериксен заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норок

© РИА Новости / Дмитрий Бальтерманц / Перейти в фотобанкДетеныш норки
Детеныш норки - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Бальтерманц
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила на пресс-конференции, что не знала о незаконности решения об убийстве 15-17 миллионов норок во всех фермах королевства в ноябре 2020 года.
"Я об этом не знала ни в то время, когда было принято решение (об убийстве норок – ред.), ни во время последовавшей за тем пресс-конференции… В кризисной ситуации мы никогда не должны бояться принимать необходимые решения", - сказала Фредериксен на пресс-конференции, отвечая на вопросы комиссии.
Как сообщает Датское Радио, в декабре прошлого года парламент королевства начал расследование инцидента с целью выяснить, знала ли Фредериксен и члены кабинета министров Дании о незаконности убийства норок в стране. На данный момент комиссия, занимающаяся расследованием, выяснила, что не может посмотреть СМС-переписки премьер-министра и других членов кабмина, касающиеся этого инцидента, так как телефоны чиновников были настроены так, что сообщения удаляются автоматически спустя 30 дней после отправки.
По поводу удаления сообщений Фредериксен заявила на пресс-конференции, что канцелярия премьер-министра посоветовала ей настроить автоматическое удаление сообщений на телефоне летом 2020 года, еще до решения об убийстве норок.
В ноябре 2020 года власти Дании заявили, что необходимо уничтожить всех норок в королевстве – 15-17 миллионов животных на всех фермах, поскольку они являются носителями опасно мутировавшего коронавируса. Была разрушена крупнейшая в Европе меховая промышленность.
В декабре власти Дании приняли закон, согласно которому разводить и содержать норок в королевстве будет запрещено до 31 декабря 2021 года из-за опасности распространения мутировавшего коронавируса. Властям пришлось признать, что они не имели юридического права требовать этого от владельцев норковых ферм до принятия соответствующего закона.
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Распространение коронавирусаВ миреЕвропаДанияМетте ФредериксенКоронавирус COVID-19
 
 
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