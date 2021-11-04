https://ria.ru/20211104/norki-1757667270.html

Премьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норок

Премьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норок - РИА Новости, 04.11.2021

Премьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норок

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила на пресс-конференции, что не знала о незаконности решения об убийстве 15-17 миллионов норок во всех фермах... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T03:06

2021-11-04T03:06

2021-11-04T05:26

распространение коронавируса

в мире

европа

дания

метте фредериксен

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила на пресс-конференции, что не знала о незаконности решения об убийстве 15-17 миллионов норок во всех фермах королевства в ноябре 2020 года.Как сообщает Датское Радио, в декабре прошлого года парламент королевства начал расследование инцидента с целью выяснить, знала ли Фредериксен и члены кабинета министров Дании о незаконности убийства норок в стране. На данный момент комиссия, занимающаяся расследованием, выяснила, что не может посмотреть СМС-переписки премьер-министра и других членов кабмина, касающиеся этого инцидента, так как телефоны чиновников были настроены так, что сообщения удаляются автоматически спустя 30 дней после отправки.По поводу удаления сообщений Фредериксен заявила на пресс-конференции, что канцелярия премьер-министра посоветовала ей настроить автоматическое удаление сообщений на телефоне летом 2020 года, еще до решения об убийстве норок.В ноябре 2020 года власти Дании заявили, что необходимо уничтожить всех норок в королевстве – 15-17 миллионов животных на всех фермах, поскольку они являются носителями опасно мутировавшего коронавируса. Была разрушена крупнейшая в Европе меховая промышленность. В декабре власти Дании приняли закон, согласно которому разводить и содержать норок в королевстве будет запрещено до 31 декабря 2021 года из-за опасности распространения мутировавшего коронавируса. Властям пришлось признать, что они не имели юридического права требовать этого от владельцев норковых ферм до принятия соответствующего закона.

https://ria.ru/20201105/norki-1583195937.html

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в мире, европа, дания, метте фредериксен, коронавирус covid-19