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Что мошенники могут узнать по номеру телефона
Названы данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефона - РИА Новости, 04.11.2021
Что мошенники могут узнать по номеру телефона
Номер телефона уже является персональными данными, наравне с фамилией и паспортными данными. Имея в распоряжении номер телефона, можно узнать достаточно многое... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T02:17
2021-11-04T02:17
2021-11-04T02:17
технологии
денис кусков
telecom daily
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Номер телефона уже является персональными данными, наравне с фамилией и паспортными данными. Имея в распоряжении номер телефона, можно узнать достаточно многое о его владельце, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.Если объединить данные, взятые из разных баз данных, то, используя телефонный номер, можно собрать большой массив информации. Часть можно найти в интернете через поисковики, иные сведения нередко доступны в соцсетях. Заинтересованные лица могут узнать достаточно многое о владельце конкретного телефона, подытожил специалист.
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технологии, денис кусков, telecom daily
Названы данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефона
Эксперт Кусков назвал сравнил значимость номера телефона с паспортными данными