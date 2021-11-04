https://ria.ru/20211104/nomer-1757663206.html

Что мошенники могут узнать по номеру телефона

Названы данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефона - РИА Новости, 04.11.2021

Что мошенники могут узнать по номеру телефона

Номер телефона уже является персональными данными, наравне с фамилией и паспортными данными. Имея в распоряжении номер телефона, можно узнать достаточно многое... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T02:17

2021-11-04T02:17

2021-11-04T02:17

технологии

денис кусков

telecom daily

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Номер телефона уже является персональными данными, наравне с фамилией и паспортными данными. Имея в распоряжении номер телефона, можно узнать достаточно многое о его владельце, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.Если объединить данные, взятые из разных баз данных, то, используя телефонный номер, можно собрать большой массив информации. Часть можно найти в интернете через поисковики, иные сведения нередко доступны в соцсетях. Заинтересованные лица могут узнать достаточно многое о владельце конкретного телефона, подытожил специалист.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, денис кусков, telecom daily