Скифское золото, демоны и викинги: гид по "Ночи искусств — 2021"
Скифское золото, демоны и викинги: гид по "Ночи искусств — 2021"
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители в зале М. А. Врубеля в Государственной Третьяковской галерее
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В этом году акция "Ночь искусств" пройдет 4 и 5 ноября под девизом "Искусство объединяет". Как и в прошлом, все события состоятся в основном в онлайн-формате из-за продолжающейся пандемии (попасть на некоторые площадки можно, но только по QR-коду). О том, какую выставку, спектакль или мастер-класс посетить не выходя из дома, а заодно попутешествовать по России, — в материале РИА Новости.
Музеи
Государственный исторический музей (ГИМ) предлагает посетителям принять участие в тематических программах и экскурсиях по основным экспозициям и временным выставкам. Например, гости смогут посетить главное здание Исторического музея, выставку "Викинги. Путь на Восток", Музей Отечественной войны 1812 года и палаты бояр Романовых. Также музей подготовил мероприятия, посвященные истории ювелирного искусства в Древней Руси. Ко Дню народного единства откроется выставка-презентация "Князь Дмитрий Пожарский. История и легенда", подготовленная совместно с Музеями Московского Кремля.
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного исторического музеяВыставка "Викинги. Путь на Восток". Ладья
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного исторического музея
Выставка "Викинги. Путь на Восток". Ладья
Большую программу подготовил Музей Москвы, сегодня на них смогут побывать не только жители столицы. Здесь 4 ноября пройдет концерт группы Zarya и музыкального проекта "Сверкай" (начало в 21:00) в пространстве выставки "Москва — Сеул: общие замыслы". В филиалах — Музее археологии Москвы, Центре Гиляровского и Музее истории Лефортово — проведут экскурсии, воркшопы и лекции. Центральным событием станет премьера мультимедийного проекта SOLARIS театра "Практика" (в 19:00). Участие бесплатное. Нужна только регистрация. Ее можно пройти на сайте Музея Москвы.
Мурманский областной краеведческий музей ждет гостей с 17:00 до 24:00. Там состоится торжественное открытие акции "Ночь искусств", пройдут интерактивные игры, мастер-классы, а также выступления молодых музыкантов и театральных коллективов города. Проследить за трансляцией можно на сайте Культура.рф.
В Центральном музее Тавриды состоятся традиционные "музейные беседы". С 18:00 на YouTube-канале ЦМТ все желающие смогут посмотреть видеоролик "Золото скифов" — невозвращенные коллекции", в котором продемонстрируют экспонаты из фондов четырех крымских музеев, которые с 2014 года так и не были возвращены на полуостров".
Насыщенную программу подготовил и Тульский государственный музей оружия. В 18:20 пройдет онлайн-экскурсия по постоянной экспозиции. В 19:00 можно будет поучаствовать в познавательной викторине "Оружие в различных видах искусства", а в 23:00 посмотреть фильм "Талант и творчество светлы и многогранны…" о жизни и творческом пути художника-гравера Ивана Щербино. Трансляции пройдут в соцсетях музея.
Праздничная программа, которую придумали в музее-заповеднике "Казанский кремль", включит интерактивные экскурсии, мастер-классы, квесты и много чего еще. Старт в 18:30.
Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ) представит свою программу на официальной странице во "ВКонтакте". В 19:00 состоятся онлайн-экскурсии директора и основателя МАММ Ольги Свибловой по выставкам 25-го, юбилейного, сезона, в числе которых, например, обзор экспозиции "Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии. 1860-1970-е годы"; в 20:30 МАММ и Школа Родченко презентуют совместный проект "Как живут современные художники", а в 21:38 можно будет послушать лекцию искусствоведа и блогера Артура Чехса "Текст в искусстве XX-XXI века".
В "Ночи искусств" принимает участие и Третьяковская галерея. Музей проведет онлайн-прогулку по главной выставке сезона "Михаил Врубель". Присоединиться к ней можно на официальном YouTube-канале Третьяковки. Начало трансляции в 20:30.
Спектакли и концерты
Центральный выставочный зал "Манеж" представит спектакль-мюзикл "Рязановский диптих". В нем режиссер Егор Дружинин объединил две легендарные комедии Эльдара Рязанова — "Карнавальная ночь" и "Девушка без адреса". Каждой из них будет посвящен отдельный акт. Показ пройдет с 16:00 до 17:30. Далее в 19:00 зрителей ожидает концерт арфиста-виртуоза Александра Болдачева, он обещает исполнить не только Верди, но и песни Nirvana, Led Zeppelin, AC/DC, Depeche Mode. Музыкальную программу продолжит премьера музыкального проекта певицы Манижи (23:00), а с 00:00 концерт группы "Куртки Кобейна". В программе участвуют Шура "Би-2", Тина Кузнецова (Zventa Svetana), Антон Севидов (Tesla Boy), Найк Борзов, Манижа, Андрей Звонков, Юрий Усачев, Дмитрий Ашман, Тамара Гвердцители, Ренарс Кауперс.
В День народного единства в Музее романа "Братья Карамазовы" (Старая Русса) стартует Международный театральный фестиваль имени Достоевского. Один из его спектаклей — постановка финского режиссера Яри Юутинена по пьесе драматурга Кристиана Смедса "Грустные песни из сердца Европы" — вошел в программу "Ночи искусств". Посмотреть построенную на аллюзиях к роману "Преступление и наказание" постановку можно будет в 14:00 на официальной странице фестиваля во "ВКонтакте".
В Государственной филармонии Республики Адыгеи в День народного единства состоится онлайн-концерт Государственного симфонического оркестра ГФРА под названием "Моцарт+" под управлением дирижера Каплана Сташа. Прозвучат три концерта великого австрийского композитора, а также Концерт для флейты пикколо Антонио Вивальди. Начало трансляции в 17:00 на YouTube-канале филармонии.
В тот же день в 21:00 на сцене Брянского областного театра драмы имени А. К. Толстого состоится онлайн-показ комедийного спектакля "Тетки" о жизни двух веселых пенсионерок, поставленный Борисом Ярышем по пьесе Александра Коровкина.
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В пятницу, 5 ноября, в 14:00 в ГКЗ имени Каца Новосибирская хоровая капелла презентует экшен-оперу "Маленькие трагедии. 2/4". Современную вокальную постановку создал композитор Святослав Мелик по мотивам сюжетов пушкинских "Маленьких трагедий". Трансляция пройдет на сайте Культура.рф.
В музее-заповеднике "Царицыно" в 20:00 пройдет мультидисциплинарное шоу "Музыка во сне", на котором можно будет послушать музыку в исполнении пианиста Глеба Андрианова и его трио, а также понаблюдать за пластическим перформансом танцевальной пары Юлианы Бухольц и Димы Щебета. Посмотреть онлайн-концерт можно на официальном YouTube-канале "Царицыно".
Воронежский театр оперы и балета проведет онлайн-концерт "Век любви", посвященный юбилею народного артиста СССР Арно Бабаджаняна. Послушать произведения знаменитого и армянского композитора в исполнении ведущих артистов театра будет возможно на сайте театра или YouTube-канале. Начало в 20:00.
Симфонический оркестр Ленинградской области под управлением Михаила Голикова сыграет одно из самых эксцентричных произведений последних лет — "Месса-Танго из Буэнос-Айреса" аргентинского композитора Мартина Пальмери. Начало трансляции в 22:00. Присоединиться к ней можно на сайте Культура.рф.
Мастер-классы и лекции
Четвертого ноября на онлайн-платформе Крымского киномедиацентра художница Ксения Юревич проведет мастер-класс по анимации. Она расскажет и покажет, как новичку создать свой осенний мультфильм. Участвовать в нем могут все желающие: взрослые и дети. Художница поможет пройти все этапы: от сбора материала до монтажа. Начало в 14:00. Присоединиться к мастер-классу можно на сайте Крымского киномедиацентра.
Любители космоса и загадок Вселенной смогут присоединиться к лекции "Как узнали возраст звезд и галактик?", которая пройдет в Московском планетарии. Доктор физико-математических наук, профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии ГАИШ МГУ, а также член Ученого совета Московского планетария Анатолий Засов попытается объяснить, каким образом ученые смогли определить возраст звезд и галактик. Начало 4 ноября в 18:00. Послушать лекцию можно здесь.
Московский планетарий
Научные сотрудники Российского этнографического музея, расположенного в Санкт-Петербурге, приглашают всех желающих присоединиться к беседе "Картина мира в обрядах и представлениях восточных славян" и принять участие в обсуждении древнейших культурных связей русских, украинцев и белорусов. Начало в 18:00. Трансляцию можно посмотреть здесь.
Более подробно ознакомиться с афишей всероссийской акции "Ночь искусств — 2021" можно на сайте Культура.рф.
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