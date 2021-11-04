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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211104/neft-1757743360.html
Новак оценил возможность подорожания нефти до ста долларов за баррель
Новак оценил возможность подорожания нефти до ста долларов за баррель - РИА Новости, 04.11.2021
Новак оценил возможность подорожания нефти до ста долларов за баррель
Сейчас трудно сказать, достигнут ли цены на нефть ста долларов за баррель, заявил вице-премьер России Александр Новак. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T20:19
2021-11-04T22:39
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
александр новак
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сейчас трудно сказать, достигнут ли цены на нефть ста долларов за баррель, заявил вице-премьер России Александр Новак.При этом, по его словам, цена на нефть на уровне 80 долларов за баррель объективно отражает сложившуюся ситуацию на рынке.Цены на нефть сейчас находятся на многолетних максимумах. Марка Brent с октября устойчиво держится в коридоре 82-84 доллара за баррель и достигала в конце месяца 86 долларов — это максимум с 2018 года.В четверг альянс ОПЕК+ решил не ускорять наращивание добычи нефти в декабре и не отходить от прежних договоренностей — о ее ежемесячном увеличении на 400 тысяч баррелей в сутки. Как заявил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, этот ожидаемый шаг и рынок вряд ли значимо на него отреагирует.
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экономика, brent, александр новак, цены на нефть, россия
20:19 04.11.2021 (обновлено: 22:39 04.11.2021)
 
Новак оценил возможность подорожания нефти до ста долларов за баррель

Новак: трудно сказать, вырастет ли цена нефти до ста долларов, покажут ближайшие месяцы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сейчас трудно сказать, достигнут ли цены на нефть ста долларов за баррель, заявил вице-премьер России Александр Новак.

"Здесь очень много факторов, играющих как на повышение цены, так и много неопределенностей, которые могут снизить цену, поэтому сейчас трудно сказать, все будет зависеть от той ситуации, которая будет развиваться в течение ноября-декабря и первого квартала", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом, по его словам, цена на нефть на уровне 80 долларов за баррель объективно отражает сложившуюся ситуацию на рынке.
Цены на нефть сейчас находятся на многолетних максимумах. Марка Brent с октября устойчиво держится в коридоре 82-84 доллара за баррель и достигала в конце месяца 86 долларов — это максимум с 2018 года.
В четверг альянс ОПЕК+ решил не ускорять наращивание добычи нефти в декабре и не отходить от прежних договоренностей — о ее ежемесячном увеличении на 400 тысяч баррелей в сутки. Как заявил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, этот ожидаемый шаг и рынок вряд ли значимо на него отреагирует.
Флаг ОПЕК - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 18:50
ОПЕК+ решил не ускорять наращивание добычи нефти
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаBrentАлександр НовакЦены на нефтьРоссия
 
 
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