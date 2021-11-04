20:19 04.11.2021 (обновлено: 22:39 04.11.2021)
Новак оценил возможность подорожания нефти до ста долларов за баррель
Новак: трудно сказать, вырастет ли цена нефти до ста долларов, покажут ближайшие месяцы
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сейчас трудно сказать, достигнут ли цены на нефть ста долларов за баррель, заявил вице-премьер России Александр Новак.
"Здесь очень много факторов, играющих как на повышение цены, так и много неопределенностей, которые могут снизить цену, поэтому сейчас трудно сказать, все будет зависеть от той ситуации, которая будет развиваться в течение ноября-декабря и первого квартала", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
При этом, по его словам, цена на нефть на уровне 80 долларов за баррель объективно отражает сложившуюся ситуацию на рынке.
Цены на нефть сейчас находятся на многолетних максимумах. Марка Brent с октября устойчиво держится в коридоре 82-84 доллара за баррель и достигала в конце месяца 86 долларов — это максимум с 2018 года.
В четверг альянс ОПЕК+ решил не ускорять наращивание добычи нефти в декабре и не отходить от прежних договоренностей — о ее ежемесячном увеличении на 400 тысяч баррелей в сутки. Как заявил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, этот ожидаемый шаг и рынок вряд ли значимо на него отреагирует.
Вчера, 18:50ОПЕК+ решил не ускорять наращивание добычи нефти