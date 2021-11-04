https://ria.ru/20211104/neft-1757743360.html

Новак оценил возможность подорожания нефти до ста долларов за баррель

Новак оценил возможность подорожания нефти до ста долларов за баррель - РИА Новости, 04.11.2021

Новак оценил возможность подорожания нефти до ста долларов за баррель

Сейчас трудно сказать, достигнут ли цены на нефть ста долларов за баррель, заявил вице-премьер России Александр Новак. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T20:19

2021-11-04T20:19

2021-11-04T22:39

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

brent

александр новак

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сейчас трудно сказать, достигнут ли цены на нефть ста долларов за баррель, заявил вице-премьер России Александр Новак.При этом, по его словам, цена на нефть на уровне 80 долларов за баррель объективно отражает сложившуюся ситуацию на рынке.Цены на нефть сейчас находятся на многолетних максимумах. Марка Brent с октября устойчиво держится в коридоре 82-84 доллара за баррель и достигала в конце месяца 86 долларов — это максимум с 2018 года.В четверг альянс ОПЕК+ решил не ускорять наращивание добычи нефти в декабре и не отходить от прежних договоренностей — о ее ежемесячном увеличении на 400 тысяч баррелей в сутки. Как заявил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, этот ожидаемый шаг и рынок вряд ли значимо на него отреагирует.

https://ria.ru/20211104/neft-1757733263.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, brent, александр новак, цены на нефть, россия