02:08 04.11.2021 (обновлено: 09:52 04.11.2021)
Вирусолог предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в России
Вирусолог Бутенко предупредил о появлении новых мутаций COVID-19 в России в ноябре
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных коронавирусом
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В начале ноября вырос риск завоза в Россию новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2, заявил в интервью радио Sputnik профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко. По его словам, виновато в этом "головотяпство" некоторых россиян.
Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября в России "нерабочими", чтобы власти могли добиться снижения темпов распространения COVID-19. В некоторых регионах такой режим ввели раньше или продлили в зависимости от эпидемиологической ситуации. Однако часть россиян использовали освободившееся время для отдыха за границей, и это может повлиять на эффективность принятых государством мер, считает Бутенко.
"Снижение заболеваемости будет, но оно могло бы быть еще больше. Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны", – заявил вирусолог.
По его словам, путешествуя по заграничным курортам во время пандемии, россияне рискуют не только собственным здоровьем. Вернувшись домой, они могут стать источником инфекции для других людей. Бутенко считает такое поведение "головотяпством".
Причем туристы могут привезти в Россию не только те штаммы коронавируса, которые уже успели распространиться в стране, но и новые варианты.
"Особенно важно, что это могут быть завозы в Россию новых генетических вариантов коронавируса. Потом над ними придется ломать голову специалистам. Для этих вариантов могут потребоваться новые меры профилактики и лечения", – предупредил Бутенко.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала россиян ограничить свои контакты в "нерабочие" дни и не совершать поездок.