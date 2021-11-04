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В столичном метро задержали несколько человек
В столичном метро задержали несколько человек - РИА Новости, 04.11.2021
В столичном метро задержали несколько человек
Несколько человек задержаны на станции метро "Пушкинская" в Москве после того, как националисты анонсировали несогласованную акцию "Русский марш", передаёт... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T15:35
2021-11-04T17:05
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Несколько человек задержаны на станции метро "Пушкинская" в Москве после того, как националисты анонсировали несогласованную акцию "Русский марш", передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее националисты анонсировали "Русский марш" 4 ноября: участники акции планировали собраться в метро и поехать митинговать на указанную точку.Задержания начались в четверг ещё в метро, полиция задерживает преимущественно молодых людей, в автозак отправились несколько человек.Как передает корреспондент РИА Новости, задержания начались также и на станции московского метро "Октябрьское поле", куда сместилась точка сбора участников несогласованного марша. На этой станции задерживать начали и девушек, хотя ранее в автозак уводили только мужчин и молодых людей."Русские марши" проводятся в День народного единства 4 ноября с 2005 года. В этом году националисты также подали в мэрию Москвы заявку на его проведение. МВД во вторник предостерегло от проведения 4-7 ноября в РФ несогласованных массовых мероприятий из-за коронавирусных ограничений. Один из организаторов шествия "Русский марш" Никита Зайцев сообщил РИА Новости, что Перовский райсуд Москвы назначил ему административный арест на 10 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
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Кадры задержания националистов в метро
Несколько человек задержаны на станции метро "Пушкинская" в Москве после того, как националисты анонсировали несогласованную акцию "Русский марш", передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
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происшествия, москва
15:35 04.11.2021 (обновлено: 17:05 04.11.2021)
 
В столичном метро задержали несколько человек

В столичном метро задержали несколько человек после анонса незаконной акции националистов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Несколько человек задержаны на станции метро "Пушкинская" в Москве после того, как националисты анонсировали несогласованную акцию "Русский марш", передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее националисты анонсировали "Русский марш" 4 ноября: участники акции планировали собраться в метро и поехать митинговать на указанную точку.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции задержали участника несанкционированного "Русского марша" в Москве
Сотрудники полиции задержали участника несанкционированного Русского марша в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудники полиции задержали участника несанкционированного "Русского марша" в Москве
Задержания начались в четверг ещё в метро, полиция задерживает преимущественно молодых людей, в автозак отправились несколько человек.
Как передает корреспондент РИА Новости, задержания начались также и на станции московского метро "Октябрьское поле", куда сместилась точка сбора участников несогласованного марша. На этой станции задерживать начали и девушек, хотя ранее в автозак уводили только мужчин и молодых людей.
"Русские марши" проводятся в День народного единства 4 ноября с 2005 года. В этом году националисты также подали в мэрию Москвы заявку на его проведение. МВД во вторник предостерегло от проведения 4-7 ноября в РФ несогласованных массовых мероприятий из-за коронавирусных ограничений. Один из организаторов шествия "Русский марш" Никита Зайцев сообщил РИА Новости, что Перовский райсуд Москвы назначил ему административный арест на 10 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
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