https://ria.ru/20211104/moskva-1757710174.html

В столичном метро задержали несколько человек

В столичном метро задержали несколько человек - РИА Новости, 04.11.2021

В столичном метро задержали несколько человек

Несколько человек задержаны на станции метро "Пушкинская" в Москве после того, как националисты анонсировали несогласованную акцию "Русский марш", передаёт... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T15:35

2021-11-04T15:35

2021-11-04T17:05

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Несколько человек задержаны на станции метро "Пушкинская" в Москве после того, как националисты анонсировали несогласованную акцию "Русский марш", передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее националисты анонсировали "Русский марш" 4 ноября: участники акции планировали собраться в метро и поехать митинговать на указанную точку.Задержания начались в четверг ещё в метро, полиция задерживает преимущественно молодых людей, в автозак отправились несколько человек.Как передает корреспондент РИА Новости, задержания начались также и на станции московского метро "Октябрьское поле", куда сместилась точка сбора участников несогласованного марша. На этой станции задерживать начали и девушек, хотя ранее в автозак уводили только мужчин и молодых людей."Русские марши" проводятся в День народного единства 4 ноября с 2005 года. В этом году националисты также подали в мэрию Москвы заявку на его проведение. МВД во вторник предостерегло от проведения 4-7 ноября в РФ несогласованных массовых мероприятий из-за коронавирусных ограничений. Один из организаторов шествия "Русский марш" Никита Зайцев сообщил РИА Новости, что Перовский райсуд Москвы назначил ему административный арест на 10 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

https://ria.ru/20211102/moskva-1757345393.html

москва

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2021

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Кадры задержания националистов в метро Несколько человек задержаны на станции метро "Пушкинская" в Москве после того, как националисты анонсировали несогласованную акцию "Русский марш", передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. 2021-11-04T15:35 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва