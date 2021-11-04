https://ria.ru/20211104/moskva-1757688408.html

Организаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 дней

Организаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 дней - РИА Новости, 04.11.2021

Организаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 дней

Организаторам двух квестов в центре Москвы грозит штраф в размере 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на 90 суток за продолжение оказания услуг в... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T11:36

2021-11-04T11:36

2021-11-04T11:36

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Организаторам двух квестов в центре Москвы грозит штраф в размере 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на 90 суток за продолжение оказания услуг в период нерабочих дней, сообщил журналистам в четверг главный инспектор ОАТИ Антон Романов."В ходе проведения ежедневных рейдов 3 ноября объединением административно-технических инспекций было установлено, что две квест-комнаты в ЦАО не приостановили свою деятельность: в помещении находились работники и посетители. Кроме того, не было закрыто бронирование на период действия ограничительных мер. При этом проведение досуговых и развлекательных мероприятий с 28 октября до 7 ноября запрещено", - рассказал Романов.Он отметил, что за выявленные нарушения юридическим лицам грозят штрафы в размере 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

https://ria.ru/20211103/peterburg-1757552763.html

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общество, москва, цао, коронавирус в россии