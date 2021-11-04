23:06 04.11.2021 (обновлено: 23:22 04.11.2021)
Санду: участие в "Крымской платформе" не повлияло на газовый контракт
Санду: участие Молдавии в "Крымской платформе" не повлияло на переговоры с "Газпромом"
© Sputnik / Михай Карауш
КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает, что ее участие в "Крымской платформе" никак не повлияло на переговоры республики с "Газпромом" о поставках топлива.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила в ходе встречи с председателем парламента Молдавии Игорем Гросу, что в России будут учитывать позицию руководства республики, участие главы государства в такой антироссийской акции, как "Крымская платформа".
"В "Крымской платформе" участвовали и другие президенты, которые потом без проблем заключили контракт с Россией. "Крымская платформа" - это уважение, которое мы проявили к территориальной целостности Украины, газовый контракт — это другой вопрос, который касается отношений с Россией", - заявила Санду в эфире телеканала Moldova 1. При этом она признала, что переговоры с "Газпромом" были тяжелыми и жесткими.
Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.
Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос возвращения контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и с Крымом, который вошел в состав РФ в результате референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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