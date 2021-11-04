https://ria.ru/20211104/mishustin-1757729827.html

Мишустин рассказал о работе по согласованию документов по интеграции

Мишустин рассказал о работе по согласованию документов по интеграции - РИА Новости, 04.11.2021

Мишустин рассказал о работе по согласованию документов по интеграции

Работа по согласованию документов России и Белоруссии по вопросам интеграции была непростой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T18:19

2021-11-04T18:19

2021-11-04T18:19

союзное государство

белоруссия

минск

александр лукашенко

михаил мишустин

россия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Работа по согласованию документов России и Белоруссии по вопросам интеграции была непростой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Все документы, которые вынесены на рассмотрение, мы с Романом Александровичем Головченко подробно обсудили в сентябре в Минске на заседании Совета министров. Предшествующая работа по их согласованию была действительно непростой", - сказал Мишустин в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства в режиме видеоконцеренции.Премьер-министр поблагодарил всех, кто участвовал в этой работе, не только органы власти, но и банковские структуры, представителей деловых кругов и граждан двух стран, отметив, что найдены компромиссные взаимоприемлемые решения по всем основным направлениям.

https://ria.ru/20211104/dekret-1757729282.html

белоруссия

минск

россия

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белоруссия, минск, александр лукашенко, михаил мишустин, россия