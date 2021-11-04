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Мать Саакашвили попросила Зеленского экстрадировать политика на Украину
Мать Саакашвили попросила Зеленского экстрадировать политика на Украину - РИА Новости, 04.11.2021
Мать Саакашвили попросила Зеленского экстрадировать политика на Украину
Мать экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили Гиули Аласания призвала украинского президента РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T16:31
2021-11-04T16:31
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
владимир зеленский
гиули аласания
задержание саакашвили в грузии
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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Мать экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили Гиули Аласания призвала украинского президента Владимира Зеленского помочь ее сыну и организовать его "переправку"&nbsp; из грузинской тюрьмы на Украину для лечения."Я - мама Миши Саакашвили. Мы в отчаянном положении. Моего сына убивают у меня на глазах. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Нужно каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить. У него уже 35-й день голодовки. Можете себе представить? Может случиться все, что угодно, в любой момент. Но это никого не беспокоит", - сказала Аласания в видеообращении, опубликованном на странице Саакашвили в четверг.Она отметила, что ее сыну предлагают лечиться в тюремной больнице, но, по ее мнению, там нет соответствующих специалистов и, вообще, никаких условий для лечения таких больных. "Я очень на вас надеюсь. На всех вас - людей в Украине. На депутатов. И я обращаюсь к властям Украины. Конечно, прежде всего, к господину Зеленскому", - добавила она.Саакашвили голодает в грузинской тюрьме уже 35 дней в знак протеста. Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, гиули аласания, задержание саакашвили в грузии
16:31 04.11.2021
 
Мать Саакашвили попросила Зеленского экстрадировать политика на Украину

Мать экс-президента Саакашвили попросила Зеленского экстрадировать политика на Украину

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Мать экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили Гиули Аласания призвала украинского президента Владимира Зеленского помочь ее сыну и организовать его "переправку"  из грузинской тюрьмы на Украину для лечения.
"Я - мама Миши Саакашвили. Мы в отчаянном положении. Моего сына убивают у меня на глазах. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Нужно каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить. У него уже 35-й день голодовки. Можете себе представить? Может случиться все, что угодно, в любой момент. Но это никого не беспокоит", - сказала Аласания в видеообращении, опубликованном на странице Саакашвили в четверг.
Она отметила, что ее сыну предлагают лечиться в тюремной больнице, но, по ее мнению, там нет соответствующих специалистов и, вообще, никаких условий для лечения таких больных. "Я очень на вас надеюсь. На всех вас - людей в Украине. На депутатов. И я обращаюсь к властям Украины. Конечно, прежде всего, к господину Зеленскому", - добавила она.
Саакашвили голодает в грузинской тюрьме уже 35 дней в знак протеста. Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
Охранник на вышке тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиВладимир ЗеленскийГиули АласанияЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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