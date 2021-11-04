https://ria.ru/20211104/lyubov-1757683512.html

Крым и ЯНАО стали лидерами по "индексу любви"

Крым и ЯНАО стали лидерами по "индексу любви" - РИА Новости, 04.11.2021

Крым и ЯНАО стали лидерами по "индексу любви"

Лидерами народного исследования эмоционального состояния жителей российских регионов - "индекса любви", в основу которого легли сообщения пользователей... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T10:44

2021-11-04T10:44

2021-11-04T11:11

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Лидерами народного исследования эмоционального состояния жителей российских регионов - "индекса любви", в основу которого легли сообщения пользователей социальных сетей, осенью этого года стали Крым и Ямало-Ненецкий автономный округ, а в конце списка оказались сдержанные жители Якутии и Магадана, свидетельствует исследование Brand Analytics, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.От любви до ненавистиЭто уже 12-й выпуск исследования, которое с 2013 года показывает соотношение любви и нелюбви в сообщениях пользователей социальных сетей в разных регионах страны. По мнению составителей рейтинга, одновременно его результаты отражают состояние социальной напряженности в разных точках России: если в регионе благоприятная обстановка, в соцсетях чаще выражают любовь, если же в регионе много проблем – пользователи начинают выплескивать свою агрессию.Для расчета индекса были проанализированы сообщения на русском языке в социальных медиа – "ВКонтакте", "Одноклассниках", Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, а также на форумах, в блогах и так далее, опубликованные в период с 6 по 17 октября 2021 года. Специалисты детально изучили 817 тысяч сообщений, написанных от первого лица в настоящем времени, и подсчитали, что 82,42% из них были о любви и только 18,56% - о ненависти.Сравнивая предыдущие рейтинги, составители пришли к выводу, что любви не только в сердцах, но и в словах россиян стало больше: среднее значение "индекса любви" выросло до 4,9 пунктов. Лидер рейтинга обновил историческое значение, достигнув семи пунктов. Нижний порог также подрос и составил 2,9 против 2,6 пункта в начале года — даже в самых "токсичных" регионах агрессии стало меньше.В топ-3 региона с наивысшим "индексом любви" вошли Республика Крым, Ямало-Ненецкий автономный округ и Костромская область. Крым по-прежнему остается "оазисом" прекрасных чувств: на семь сообщений о любви тут публикуют всего один пост со словами ненависти. ЯНАО также удержал вторую позицию в рейтинге, получив в октябре 6,4 пункта "индекса". Третье место заняла Костромская область, которая поднялась на пять позиций вверх по сравнению с данными февраля.В целом в первой десятке самых "любящих" субъектов страны эксперты отмечают позитивную тенденцию: регионы демонстрировали рост или сохранение позиций в рейтинге. Исключением стали лишь Волгоградская область, потерявшая три пункта, и Республика Марий Эл, опустившаяся на шесть позиций.Любовь нечаянно нагрянет…Республика Северная Осетия стала рекордсменом роста. Как показало исследование, чаще всего пользователи говорили о красоте осетинской природы и писали слова восхищения в адрес горных видов, национальных парков и других достопримечательностей. Конечно, не обошлось и без признаний в любви осетинским пирогам – главному туристическому блюду.В Республике Алтай в октябре пользователи восхищались горными осенними пейзажам и другими красотами региона – в топ популярных фраз вошли не только "горы" и "природа", но даже горная река Катунь.В Ненецком округе любовь царила повсюду - пользователи публиковали признания, адресованные родным и близким, восторгались своими увлечениями и просто радовались окружающему миру.В Республике Адыгея одним из самых популярных объектов для признаний оказалась столица региона – Майкоп – и ее достопримечательности. Впрочем, и здесь не обошлось без романтических признаний своим половинкам.В Забайкальском крае осенняя погода мотивировала пользователей видеть прекрасное не только во внешнем мире, но и при помощи воображения – в регионе активно делились эмоциями от литературных произведений и стихов.В сетях любвиКак выяснили "эксперты по вопросам любви", на протяжении нескольких лет самой "любвеобильной" соцсетью остается Instagram — на девять сообщений о любви русскоязычные пользователи публиковали здесь лишь одно полное ненависти.Красоты окружающего мира мотивируют пользователей Instagram открыто выражать свои чувства не только в словах, но и в фото- и видеопубликациях. И это при том, что соцсеть часто критикуют за объективизацию женщин и поддержку нереалистичных стандартов красоты."Одноклассники" и Facebook сохранили позиции в рейтинге, при этом доля сообщений о любви на платформах подросла, составив 86% и 84% соответственно. YouTube также стал "любвеобильнее", благодаря чему смог не только уравнять счеты с "ВКонтакте", но даже на десятые доли процента обойти российскую соцсеть.А вот высказывания пользователей Twitter ничего не может смягчить – платформа остается самой "злословной" соцсетью, хотя и здесь не обошлось без влияния чар любви – доля сообщений о ней подросла до 72%.Распределение сообщений по источникам стабильно на протяжении нескольких лет, незначительные изменения - при распределении внутри рейтинга. Пользователи определили для себя платформы, где привычнее "любить", а где – "ненавидеть", и предпочитают не изменять своим привычкам.Любви все возрасты покорныЦитату "у любви нет возраста" подтверждают данные по возрастному распределению: чаще остальных писали о любви пользователи 55+. Старшее поколение в силу своей мудрости не боится проявлять любовь открыто. А возможно, они знают особый секрет любви, который открывается только с годами.Юноши до 18 лет — еще одна группа, претендующая на звание самых эмоциональных пользователей. Тем более, что соцсети для поколения Z стали естественной средой обитания, где подростки предпочитают выражать чувства через креатив – снять TikTok или сделать смешной, но очень романтичный мем. При этом несколько лет подряд подростки были не столь "любвеобильны", уступая первые места другим возрастным категориям.Реже всего о любви в соцсетях пишут пользователи от 18 до 34 лет. Еще недавно эти молодые люди были любвеобильными детьми, но пару лет самостоятельной жизни и кредитов, и фраза "жизнь – боль" из их уст звучит все настойчивее. Слова ненависти они чаще других адресуют депрессии, проблемам на работе и в личной жизни.Секреты любвиВ сообщениях о любви чаще всего упоминали друзей, родителей и даже работу как важные составляющие счастья. В сообщениях пользователи часто пишут "спасибо" - слова любви идут рука об руку с благодарностью. Интересно, что в октябре лето упоминали чаще самой осени – на контрасте погодных условий начинаешь особенно ценить солнечные теплые дни и охотно делишься фото из летнего отпуска.Несмотря на гуманный подход в сообщениях о любви, "работа" и" друзья" также стали самым популярным словом и в сообщениях со словами агрессии, ненависти и печали. Что любим сильнее всего – ненавидим так же яростно.Ключевыми драйверами роста индекса в большинстве регионов стали сразу две темы, которые ярче других фигурировали в сообщениях пользователей в первой половине октября.Больше всего признаний в любви в этот период получили папы. День отца, который россияне впервые отметили в статусе государственного праздника 17 октября, получил особое внимание пользователей. Примечательно, что более 80% авторов, которые опубликовали поздравления, были представительницами прекрасного пола.Признаниями в любви золотой осени традиционно наполнены ленты социальных сетей в октябре. В период исследования, с 6 по 17 октября 2021 года, в большинстве регионов России установилась благоприятная погода, которая многим подарила хорошее настроение. А пользователи с удовольствием делились этими эмоциями на своих страничках в соцсетях.Как вычислить индекс любвиДля расчета индекса были выявлены русскоязычные упоминания "любви" и "ненависти" от первого лица в настоящем времени среди 894 миллионов публичных постов и комментариев, оставленных российскими пользователями в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, LiveJournal, а также на форумах, в блогах и так далее.В качестве предмета исследования были выбраны любовь (например, "я люблю", "обожаю", "я без ума", "я счастлив" и т.п.) и ненависть ("я ненавижу", "меня раздражает", "бесит", "твит ненависти" и им подобные).Из анализа были исключены репосты и рекламные публикации. В результате сообщений от первого лица, отвечающих критериям анализа, оказалось 817 тысяч.

https://ria.ru/20211104/goroda-1757673782.html

https://ria.ru/20211027/rabota-1756414677.html

https://ria.ru/20210812/patriot-1745505168.html

https://ria.ru/20211001/gormony-1752733572.html

https://ria.ru/20211002/schaste-1752801116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика адыгея, забайкальский край, youtube, одноклассники, facebook, россия