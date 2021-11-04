https://ria.ru/20211104/lukashenko-1757725335.html

Москва и Минск намерены усиливать группировку войск, заявил Лукашенко

Москва и Минск намерены усиливать группировку войск, заявил Лукашенко - РИА Новости, 04.11.2021

Москва и Минск намерены усиливать группировку войск, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва намерены в будущем усиливать региональную группировку войск, которая уже является надежным... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T17:48

2021-11-04T17:48

2021-11-04T18:03

в мире

минск

москва

александр лукашенко

союзное государство

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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва намерены в будущем усиливать региональную группировку войск, которая уже является надежным щитом для безопасности двух стран и постсоветсткого пространства."Нельзя не отметить тесное сотрудничество в сфере обороны. Как показали последние события, региональная группировка войск Союза является надежным щитом безопасности не только для наших стран, но и всего постсоветского пространства. Мы с президентом (России – ред.) и не прячем наших намерений усиливать эту группировку в будущем", - сказал Лукашенко в четверг на заседании высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, которое проходит в формате видеоконференции.

https://ria.ru/20211104/belorussiya-1757726058.html

минск

москва

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в мире, минск, москва, александр лукашенко