https://ria.ru/20211104/lenta-1757708959.html

Захарова прокомментировала намерение Латвии запретить георгиевскую ленту

Захарова прокомментировала намерение Латвии запретить георгиевскую ленту - РИА Новости, 04.11.2021

Захарова прокомментировала намерение Латвии запретить георгиевскую ленту

Возможный запрет георгиевских лент в Латвии подтвердит представление об этой стране как о государстве, где прославляется нацизм и оспариваются итоги Второй... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T15:25

2021-11-04T15:25

2021-11-04T15:25

в мире

латвия

великая отечественная война (1941-1945)

георгиевская ленточка

мария захарова

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Возможный запрет георгиевских лент в Латвии подтвердит представление об этой стране как о государстве, где прославляется нацизм и оспариваются итоги Второй мировой войны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Готовящееся законодательное решение, по нашему убеждению, в очередной раз подтвердило бы представление о Латвии как о стране, в которой не только глорифицируется нацизм, оспариваются итоги Второй мировой войны, преследуются российские соотечественники и уничтожается образование для национальных меньшинств, но и ведется ожесточенная война с историческими символами, имеющими особое значение для жителей не только России, но и многих соотечественников в Латвии и других государствах", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.Она напомнила инициаторам "драконовского законопроекта", что история георгиевской ленточки связана далеко не только с событиями Второй мировой войны, но уходит корнями в глубь веков."Хотя до полного утверждения этой инициативе еще предстоит пройти третье чтение в парламенте и получить одобрение президента страны, судя по твердому настрою депутатского корпуса Латвии и правящей элиты, это лишь дело времени... Можно предположить негативную реакцию большой части латвийского общества на подобные запреты, которые уж точно не будут способствовать достижению межнационального согласия в этой прибалтийской стране", добавила Захарова.Она считает также, что международные структуры "не должны оставить эти провокационные шаги без реакции".Комиссия сейма Латвии в среду одобрила законопроект, который предусматривает запрет на публичное использование георгиевских ленточек. Парламенту Латвии предстоит рассмотреть вопрос о запрете георгиевских ленточек на пленарном заседании в третьем чтении. Если парламент поддержит законопроект, чтобы он вступил в силу, его должен утвердить президент Латвии. С предложением запретить использование георгиевских ленточек выступило национальное объединение "Всё - Латвии".Каждый год 9 мая у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч человек, чтобы отпраздновать День Победы. Многие приходят с георгиевскими ленточками.Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.При этом в Латвии каждый год проводятся шествия легионеров СС - организации, признанной преступной Нюрнбергским трибуналом. На них публично демонстрируются награды и символика нацистов, в них участвуют депутаты и чиновники. Эти шествия всячески осуждаются многими странами, в том числе Россией.

https://ria.ru/20210731/frantsiya-1743764467.html

https://ria.ru/20211029/latviya-1756815471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, латвия, великая отечественная война (1941-1945), георгиевская ленточка, мария захарова, россия