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Захарова прокомментировала намерение Латвии запретить георгиевскую ленту
Захарова прокомментировала намерение Латвии запретить георгиевскую ленту - РИА Новости, 04.11.2021
Захарова прокомментировала намерение Латвии запретить георгиевскую ленту
Возможный запрет георгиевских лент в Латвии подтвердит представление об этой стране как о государстве, где прославляется нацизм и оспариваются итоги Второй... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T15:25
2021-11-04T15:25
в мире
латвия
великая отечественная война (1941-1945)
георгиевская ленточка
мария захарова
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Возможный запрет георгиевских лент в Латвии подтвердит представление об этой стране как о государстве, где прославляется нацизм и оспариваются итоги Второй мировой войны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Готовящееся законодательное решение, по нашему убеждению, в очередной раз подтвердило бы представление о Латвии как о стране, в которой не только глорифицируется нацизм, оспариваются итоги Второй мировой войны, преследуются российские соотечественники и уничтожается образование для национальных меньшинств, но и ведется ожесточенная война с историческими символами, имеющими особое значение для жителей не только России, но и многих соотечественников в Латвии и других государствах", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.Она напомнила инициаторам "драконовского законопроекта", что история георгиевской ленточки связана далеко не только с событиями Второй мировой войны, но уходит корнями в глубь веков."Хотя до полного утверждения этой инициативе еще предстоит пройти третье чтение в парламенте и получить одобрение президента страны, судя по твердому настрою депутатского корпуса Латвии и правящей элиты, это лишь дело времени... Можно предположить негативную реакцию большой части латвийского общества на подобные запреты, которые уж точно не будут способствовать достижению межнационального согласия в этой прибалтийской стране", добавила Захарова.Она считает также, что международные структуры "не должны оставить эти провокационные шаги без реакции".Комиссия сейма Латвии в среду одобрила законопроект, который предусматривает запрет на публичное использование георгиевских ленточек. Парламенту Латвии предстоит рассмотреть вопрос о запрете георгиевских ленточек на пленарном заседании в третьем чтении. Если парламент поддержит законопроект, чтобы он вступил в силу, его должен утвердить президент Латвии. С предложением запретить использование георгиевских ленточек выступило национальное объединение "Всё - Латвии".Каждый год 9 мая у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч человек, чтобы отпраздновать День Победы. Многие приходят с георгиевскими ленточками.Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.При этом в Латвии каждый год проводятся шествия легионеров СС - организации, признанной преступной Нюрнбергским трибуналом. На них публично демонстрируются награды и символика нацистов, в них участвуют депутаты и чиновники. Эти шествия всячески осуждаются многими странами, в том числе Россией.
https://ria.ru/20210731/frantsiya-1743764467.html
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в мире, латвия, великая отечественная война (1941-1945), георгиевская ленточка, мария захарова, россия
15:25 04.11.2021
 
Захарова прокомментировала намерение Латвии запретить георгиевскую ленту

Захарова: запрет георгиевских лент в Латвии подтвердит, что в стране прославляют нацизм

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Возможный запрет георгиевских лент в Латвии подтвердит представление об этой стране как о государстве, где прославляется нацизм и оспариваются итоги Второй мировой войны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Готовящееся законодательное решение, по нашему убеждению, в очередной раз подтвердило бы представление о Латвии как о стране, в которой не только глорифицируется нацизм, оспариваются итоги Второй мировой войны, преследуются российские соотечественники и уничтожается образование для национальных меньшинств, но и ведется ожесточенная война с историческими символами, имеющими особое значение для жителей не только России, но и многих соотечественников в Латвии и других государствах", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
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Она напомнила инициаторам "драконовского законопроекта", что история георгиевской ленточки связана далеко не только с событиями Второй мировой войны, но уходит корнями в глубь веков.
"Хотя до полного утверждения этой инициативе еще предстоит пройти третье чтение в парламенте и получить одобрение президента страны, судя по твердому настрою депутатского корпуса Латвии и правящей элиты, это лишь дело времени... Можно предположить негативную реакцию большой части латвийского общества на подобные запреты, которые уж точно не будут способствовать достижению межнационального согласия в этой прибалтийской стране", добавила Захарова.
Она считает также, что международные структуры "не должны оставить эти провокационные шаги без реакции".
Комиссия сейма Латвии в среду одобрила законопроект, который предусматривает запрет на публичное использование георгиевских ленточек. Парламенту Латвии предстоит рассмотреть вопрос о запрете георгиевских ленточек на пленарном заседании в третьем чтении. Если парламент поддержит законопроект, чтобы он вступил в силу, его должен утвердить президент Латвии. С предложением запретить использование георгиевских ленточек выступило национальное объединение "Всё - Латвии".
Каждый год 9 мая у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч человек, чтобы отпраздновать День Победы. Многие приходят с георгиевскими ленточками.
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.
При этом в Латвии каждый год проводятся шествия легионеров СС - организации, признанной преступной Нюрнбергским трибуналом. На них публично демонстрируются награды и символика нацистов, в них участвуют депутаты и чиновники. Эти шествия всячески осуждаются многими странами, в том числе Россией.
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В миреЛатвияВеликая Отечественная война (1941-1945)Георгиевская ленточкаМария ЗахароваРоссия
 
 
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