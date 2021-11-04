https://ria.ru/20211104/lechenie-1757700766.html

Британия первой одобрила применение молнупиравира для лечения COVID-19

Британия первой одобрила применение молнупиравира для лечения COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021

Британия первой одобрила применение молнупиравира для лечения COVID-19

Великобритания первой в мире одобрила применение препарата молнупиравир производства компании Merck&Co для лечения COVID-19, сообщил глава британского минздрава РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T14:06

2021-11-04T14:06

2021-11-04T15:02

распространение коронавируса

в мире

великобритания

коронавирус covid-19

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ЛОНДОН, 4 ноя - РИА Новости. Великобритания первой в мире одобрила применение препарата молнупиравир производства компании Merck&Co для лечения COVID-19, сообщил глава британского минздрава Саджид Джавид."Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат против COVID-19 молнупиравир компании Merck", - написал Джавид в Twitter.Министр в своем видеообращении добавил, что таблетки молнупиравира британцы смогут принимать "в комфортных условиях - дома". Лекарство получило одобрение независимого регулятора - Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Великобритании. Регулятор счел препарат "безопасным и эффективным", отметил глава министерства здравоохранения королевства."Сейчас я работаю с командами специалистов в правительстве и в национальной системе здравоохранения NHS, чтобы суметь в срочном порядке как можно скорее предоставить это лекарство наиболее уязвимым пациентам", - указал Джавид.Ранее Merck&Co заявила об успешном испытании таблеток молнупиравир, снижающих на 50% риск госпитализации и смерти от COVID-19. Компания подала в американский регулятор заявку для одобрения экстренного использования препарата. Препарат может стать первым в мире антивирусным лекарством от коронавируса для перорального приема.

https://ria.ru/20211104/pitomets-1757671318.html

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в мире, великобритания, коронавирус covid-19