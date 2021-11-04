https://ria.ru/20211104/lechenie-1757700766.html
Британия первой одобрила применение молнупиравира для лечения COVID-19
Британия первой одобрила применение молнупиравира для лечения COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021
Британия первой одобрила применение молнупиравира для лечения COVID-19
Великобритания первой в мире одобрила применение препарата молнупиравир производства компании Merck&Co для лечения COVID-19, сообщил глава британского минздрава РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T14:06
2021-11-04T14:06
2021-11-04T15:02
распространение коронавируса
в мире
великобритания
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581168366_0:248:3164:2028_1920x0_80_0_0_b7fbc32429dff5a095d3fb40f104fb8e.jpg
ЛОНДОН, 4 ноя - РИА Новости. Великобритания первой в мире одобрила применение препарата молнупиравир производства компании Merck&Co для лечения COVID-19, сообщил глава британского минздрава Саджид Джавид."Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат против COVID-19 молнупиравир компании Merck", - написал Джавид в Twitter.Министр в своем видеообращении добавил, что таблетки молнупиравира британцы смогут принимать "в комфортных условиях - дома". Лекарство получило одобрение независимого регулятора - Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Великобритании. Регулятор счел препарат "безопасным и эффективным", отметил глава министерства здравоохранения королевства."Сейчас я работаю с командами специалистов в правительстве и в национальной системе здравоохранения NHS, чтобы суметь в срочном порядке как можно скорее предоставить это лекарство наиболее уязвимым пациентам", - указал Джавид.Ранее Merck&Co заявила об успешном испытании таблеток молнупиравир, снижающих на 50% риск госпитализации и смерти от COVID-19. Компания подала в американский регулятор заявку для одобрения экстренного использования препарата. Препарат может стать первым в мире антивирусным лекарством от коронавируса для перорального приема.
https://ria.ru/20211104/pitomets-1757671318.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581168366_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_ddc58fd2490a0617dc11c277a03b8719.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, коронавирус covid-19
14:06 04.11.2021 (обновлено: 15:02 04.11.2021)
Британия первой одобрила применение молнупиравира для лечения COVID-19
Британия первой в мире одобрила применение молнупиравира для лечения COVID-19
ЛОНДОН, 4 ноя - РИА Новости. Великобритания
первой в мире одобрила применение препарата молнупиравир производства компании Merck&Co для лечения COVID-19, сообщил глава британского минздрава Саджид Джавид
.
"Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат против COVID-19 молнупиравир компании Merck", - написал Джавид в Twitter.
Министр в своем видеообращении добавил, что таблетки молнупиравира британцы смогут принимать "в комфортных условиях - дома". Лекарство получило одобрение независимого регулятора - Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Великобритании. Регулятор счел препарат "безопасным и эффективным", отметил глава министерства здравоохранения королевства.
"Сейчас я работаю с командами специалистов в правительстве и в национальной системе здравоохранения NHS, чтобы суметь в срочном порядке как можно скорее предоставить это лекарство наиболее уязвимым пациентам", - указал Джавид.
Ранее Merck&Co заявила об успешном испытании таблеток молнупиравир, снижающих на 50% риск госпитализации и смерти от COVID-19. Компания подала в американский регулятор заявку для одобрения экстренного использования препарата. Препарат может стать первым в мире антивирусным лекарством от коронавируса для перорального приема.